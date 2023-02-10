9 клубов Бундеслиги выступают за изменения в распределении доходов от ТВ-прав. Они считают, что делают лигу востребованной на рынке

Несколько клубов Бундеслиги хотят изменить систему распределения доходов.

По информации Sport Bild, « », « », « », « », «Бохум» и «Герта» сформируют новый альянс, в который также войдут «Гамбург», «Фортуна» и «Нюрнберг» из второй Бундеслиги.

Цель объединения состоит в том, чтобы произвести революцию в распределении денег. Предполагается, что клубы, основными инвесторами которых являются крупные концерны, например, « », «Вольфсбург», «Байер» и «Хоффенхайм», должны получать меньше денег, чем традиционные клубы с большим количеством фанатов.

Речь идет не только о доходах от телевидения. Вопрос в том, как будет разделен доход от запланированного участия инвесторов в новой маркетинговой компании Немецкой футбольной лиги (DFL) по продаже телевизионных прав. Сумма может составить от 2,5 до 3 млрд евро.

Альянс традиционных клубов считает, что именно они привлекают болельщиков на стадион и к экранам телевизоров. Они делают Бундеслигу привлекательной и, следовательно, востребованной на рынке. Согласно плану, этому должен быть отдан более высокий приоритет при распределении денег в будущем.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!