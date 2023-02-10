9 клубов Бундеслиги выступают за изменения в распределении доходов от ТВ-прав. Они считают, что делают лигу востребованной на рынке

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Несколько клубов Бундеслиги хотят изменить систему распределения доходов.

По информации Sport Bild, «Айнтрахт», «Шальке», «Штутгарт», «Вердер», «Бохум» и «Герта» сформируют новый альянс, в который также войдут «Гамбург», «Фортуна» и «Нюрнберг» из второй Бундеслиги.

Цель объединения состоит в том, чтобы произвести революцию в распределении денег. Предполагается, что клубы, основными инвесторами которых являются крупные концерны, например, «РБ Лейпциг», «Вольфсбург», «Байер» и «Хоффенхайм», должны получать меньше денег, чем традиционные клубы с большим количеством фанатов.

Речь идет не только о доходах от телевидения. Вопрос в том, как будет разделен доход от запланированного участия инвесторов в новой маркетинговой компании Немецкой футбольной лиги (DFL) по продаже телевизионных прав. Сумма может составить от 2,5 до 3 млрд евро.

Альянс традиционных клубов считает, что именно они привлекают болельщиков на стадион и к экранам телевизоров. Они делают Бундеслигу привлекательной и, следовательно, востребованной на рынке. Согласно плану, этому должен быть отдан более высокий приоритет при распределении денег в будущем.

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6 комментариев

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Jor Hakobyan
Ответ Александра Александрова
Да ладно отдавайте все Баварии , футболистов , зарплаты , деньги от тв прав , а для Нойера еще и свои задницы не пожалейте , тогда может она успокоится )))
Как будто ты через все это прошёл😆
+2
0
+2
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Lindeman
Ответ sebastian1410
Интересная позиция) Если у Шальке и Штутгарта появятся серьезные спонсоры, то им урежут выплаты? Снова придется пересматривать модель выплат?
У Штутгарта довольно крупный Мерседес. Дело не в появлении спонсоров, а в том что Ред Булл, ВАГ, Байер и т.п. владеют клубами
+1
0
+1
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Александра Александрова
Да ладно отдавайте все Баварии , футболистов , зарплаты , деньги от тв прав , а для Нойера еще и свои задницы не пожалейте , тогда может она успокоится )))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
football.in.kg
Перевод - Супер-Лига по-немецки
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sebastian1410
Интересная позиция) Если у Шальке и Штутгарта появятся серьезные спонсоры, то им урежут выплаты? Снова придется пересматривать модель выплат?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Симонов
Ого,бунт "разнорабочих" на корабле,интересно во что это всё выльется.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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