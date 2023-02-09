Джан забил за «Боруссию» с центра поля в Кубке Германии. Мяч попал в пустые ворота после отскока от газона

Теги Боруссия Дортмунд Бохум бундеслига Германия Кубок Германии Мануэль Риманн Эмре Джан Футбол

Эмре Джан забил гол с центра поля в ворота «Бохума» Кубке Германии.

В концовке первого тайма 1/8 финала Кубка Германии (2:1) вратарь «Бохума» Мануэль Риманн вышел из штрафной, чтобы выбить мяч, но ошибся и сыграл на ногу Джану.

Полузащитник «Боруссии» пробил из центрального круга, и мяч после отскока от газона попал в пустые ворота.

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5 комментариев

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Akmor
Вратарь соперника выбежал из штрафной и отдал голевую Джану.

Зачем бить в центр поля, когда ты на краю и в 25-30 метрах от своих ворот?
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Ярик01
Поле такое, что стыдно и в России на таком играть.
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Vatikan
Золотой мяч этому господину
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Никита Самарин
Гол получился классный, но в тоже время и необычный. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Джан после ЧМ смотрится очень даже неплохо.
+4
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+3
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LechK1nG
Молодцом! Воспользовался моментом и рискнул, браво!
+6
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+5
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