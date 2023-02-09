Джан забил за «Боруссию» с центра поля в Кубке Германии. Мяч попал в пустые ворота после отскока от газона
Эмре Джан забил гол с центра поля в ворота «Бохума» Кубке Германии.
В концовке первого тайма 1/8 финала Кубка Германии (2:1) вратарь «Бохума» Мануэль Риманн вышел из штрафной, чтобы выбить мяч, но ошибся и сыграл на ногу Джану.
Полузащитник «Боруссии» пробил из центрального круга, и мяч после отскока от газона попал в пустые ворота.
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