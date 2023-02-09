Джан забил за «Боруссию» с центра поля в Кубке Германии. Мяч попал в пустые ворота после отскока от газона

забил гол с центра поля в ворота « » Кубке Германии.

В концовке первого тайма 1/8 финала Кубка Германии (2:1) вратарь «Бохума» вышел из штрафной, чтобы выбить мяч, но ошибся и сыграл на ногу Джану.

Полузащитник « » пробил из центрального круга, и мяч после отскока от газона попал в пустые ворота.

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