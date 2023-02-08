Кан и Салихамиджич поддерживают Нагельсманна в конфликте с Нойером. Хенесс – на стороне вратаря «Баварии»

Стали известны подробности конфликта и .

Ранее сообщалось, что отношения Нагельсманна и Нойера, которые на протяжении долгого времени оставались натянутыми, окончательно испортились после высказываний голкипера об увольнении тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича.

По данным журналиста Bild Тоби Альтшеффля, генеральный директор мюнхенцев и спортивный директор поддерживают главного тренера «Баварии», а почетный президент клуба выступает на стороне Нойера.

Отмечается, что внутри команды Хенесса воспринимают как критика Нагельсманна. Ули имеет влияние на команду через Нойера, для которого он является отеческой фигурой с момента перехода вратаря в «Баварию» в 2011 году.

Конфликт Нойера с «Баварией»: публично разнес клуб и получил от Кана. Из-за увольнения тренера-друга

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