Кан и Салихамиджич поддерживают Нагельсманна в конфликте с Нойером. Хенесс – на стороне вратаря «Баварии»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич Мануэль Нойер бундеслига Германия Ули Хенесс Юлиан Нагельсманн Футбол

Стали известны подробности конфликта Юлиана Нагельсманна и Мануэля Нойера.

Ранее сообщалось, что отношения Нагельсманна и Нойера, которые на протяжении долгого времени оставались натянутыми, окончательно испортились после высказываний голкипера об увольнении тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича.

По данным журналиста Bild Тоби Альтшеффля, генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич поддерживают главного тренера «Баварии», а почетный президент клуба Ули Хенесс выступает на стороне Нойера.

Отмечается, что внутри команды Хенесса воспринимают как критика Нагельсманна. Ули имеет влияние на команду через Нойера, для которого он является отеческой фигурой с момента перехода вратаря в «Баварию» в 2011 году.

Конфликт Нойера с «Баварией»: публично разнес клуб и получил от Кана. Из-за увольнения тренера-друга

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5 комментариев

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Yuri Ten
Ливерпуль, Реал, ПСЖ, Милан в плохой форме. Сити и Бавария разборки, хороший плэй офф нас ждёт🙄
+2
0
+2
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Совесть Черданцева
Вы серьёзно решили перед плей-офф ЛЧ так рассориться??
О Боже...
+4
0
+4
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Surviving
Ответ rigobersong
Кан просто всегда завидовал Нойеру, что тот стал главным вратарем Германии, чемпионом мира и лучшим в истории Баварии, Нагельсман же просто хочет себе ручных игроков и авторитеты ему не нужны, вот и на травме Нойера решили сыграть и окончательно его слить, вместо поддержки:)
Цистерна и барсук обсуждает Великую Баварию😂
+9
-3
+6
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rigobersong
Ответ j30
неужели люди не видят что планшетный физрук разваливает команду
Кан просто всегда завидовал Нойеру, что тот стал главным вратарем Германии, чемпионом мира и лучшим в истории Баварии, Нагельсман же просто хочет себе ручных игроков и авторитеты ему не нужны, вот и на травме Нойера решили сыграть и окончательно его слить, вместо поддержки:)
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
неужели люди не видят что планшетный физрук разваливает команду
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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