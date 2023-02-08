Кан и Салихамиджич поддерживают Нагельсманна в конфликте с Нойером. Хенесс – на стороне вратаря «Баварии»
Стали известны подробности конфликта Юлиана Нагельсманна и Мануэля Нойера.
Ранее сообщалось, что отношения Нагельсманна и Нойера, которые на протяжении долгого времени оставались натянутыми, окончательно испортились после высказываний голкипера об увольнении тренера вратарей «Баварии» Тони Тапаловича.
По данным журналиста Bild Тоби Альтшеффля, генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич поддерживают главного тренера «Баварии», а почетный президент клуба Ули Хенесс выступает на стороне Нойера.
Отмечается, что внутри команды Хенесса воспринимают как критика Нагельсманна. Ули имеет влияние на команду через Нойера, для которого он является отеческой фигурой с момента перехода вратаря в «Баварию» в 2011 году.
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