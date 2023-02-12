Оуэн о Рэшфорде после ЧМ-2022: «Будем говорить о нем как об одном из лучших в мире, если он продолжит так же. Мы не видели настоящего Маркуса до этого»

высказался об игре после ЧМ-2022.

«Должно быть, он вернулся с чемпионата мира с большой уверенностью в себе, ведь он отлично выступил на турнире. Я думаю, все знают, какой он хороший игрок, но как же обидно было наблюдать за ним в прошлом году, в течение двух лет перед этим сезоном.

Наблюдая за ним все эти годы, мы думали: «Какой же это игрок!» И вдруг его уверенность, его способности, казалось, испарились на наших глазах. Мы думали, почесывая голову: «Там должен быть игрок, мы же видели».

Внезапно он вернулся, и не важно, были ли у него проблемы вне поля, были ли это проблемы с психологией или травмы. Что бы это ни было, мы не видели настоящего Маркуса Рэшфорда. Но теперь, если он продолжит в том же духе до конца карьеры, мы будем говорить о по-настоящему талантливом игроке. Об одном из лучших в мире.

« » будет потирать руки. Он вносил свой вклад на протяжении многих лет, забивая двузначное количество голов время от времени, но никогда не был игроком, регулярно забивающим 20 и более мячей. Но если он продолжит в том же духе, то они будут в деле», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» и «МЮ» в интервью Premier League Productions.

За 14 матчей после чемпионата мира в Катаре у Рэшфорда 16 результативных действий во всех турнирах – 12 голов и 4 ассиста. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Рэшфорд – первый после Руни игрок «МЮ», забивший на «Олд Траффорд» в 6 матчах АПЛ подряд

Рэшфорд признан игроком января в АПЛ. У него 3 гола в 4 матчах месяца

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