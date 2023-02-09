Рэшфорд забил 12 голов и сделал 4 ассиста за 14 матчей в «МЮ» после ЧМ-2022

Нападающий Маркус Рэшфорд забил за « » во втором матче подряд.

Англичанин после навеса защитника головой забил « » (2:2, второй тайм) в перенесенном матче 8-го тура .

За 14 матчей после чемпионата мира в Катаре у Рэшфорда 16 результативных действий – 12 голов и 4 ассиста. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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