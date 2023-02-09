Рэшфорд забил 12 голов и сделал 4 ассиста за 14 матчей в «МЮ» после ЧМ-2022

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лидс Маркус Рэшфорд Диогу Далот Футбол

Нападающий Маркус Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» во втором матче подряд.

Англичанин после навеса защитника Диогу Далота головой забил «Лидсу» (2:2, второй тайм) в перенесенном матче 8-го тура АПЛ.

За 14 матчей после чемпионата мира в Катаре у Рэшфорда 16 результативных действий – 12 голов и 4 ассиста. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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нелюбитель футбола
Кто-то говорил, что после Гешы забивать некому будет... Получите.. Хе..
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Мукунку хороший
Депутат- от народа)
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Rick Sorkin
Ответ Миллиардер Рахим
А кто сильнее Рэшфорда сейчас из англичан?
Кейн, Беллингем. Сака не хуже, возможно.
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Миллиардер Рахим
Ответ Толик Изверг
не просто сильнейший, а сильнейший всех времен и народов. если уж упарываться, то до конца.
А кто сильнее Рэшфорда сейчас из англичан?
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Толик Изверг
Ответ А.В.Бубнов
Сильнейший английский футболист. Если бы не тупой физругейт, то сборная Англии прошла бы куда более дальше на ЧМ с Маркусом в основе
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-12
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RealJericho
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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Streetbor
хорошая заявка на ЗМ в конце года. Красава депутат!
+1
-1
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А.В.Бубнов
Сильнейший английский футболист. Если бы не тупой физругейт, то сборная Англии прошла бы куда более дальше на ЧМ с Маркусом в основе
+15
-3
+12
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ARIGAMI ARIGAMI
Лучший из депутатов
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rigobersong
Не после ЧМ, а после того как скинули баллас7:)👍👀
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