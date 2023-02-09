Рэшфорд – первый после Руни игрок «МЮ», забивший на «Олд Траффорд» в 6 матчах АПЛ подряд

поразил ворота «Лидса» в матче чемпионата Англии (2:2).

Форвард стал первым за последние 11 лет игроком « », забившим на « » в 6 играх подряд.

Весной 2012 года это удалось .

Подробнее статистика Рэшфорда – здесь.

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