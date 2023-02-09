Рэшфорд – первый после Руни игрок «МЮ», забивший на «Олд Траффорд» в 6 матчах АПЛ подряд

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Олд Траффорд премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд поразил ворота «Лидса» в матче чемпионата Англии (2:2).

Форвард стал первым за последние 11 лет игроком «Манчестер Юнайтед», забившим на «Олд Траффорд» в 6 играх АПЛ подряд.

Весной 2012 года это удалось Уэйну Руни.

Подробнее статистика Рэшфорда – здесь.

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2 комментария

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Man in Blanco
Маркус из Трэшфорда превратился в Лорда Рэшфорда
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OSHO - ऊर्जा
Что можно сказать о матче?

Прежде всего то что этот матч очередной раз показал проблемную сторону МЮ.

Без толковых нападающих, МЮ не способен забивать много голов. То что мы сегодня и увидели, когда нужно было забить 3-4 маяча.

Как бы не хотелось претендовать на АПЛ да и на все кубки, без топовых форвардов нам никуда.

Да, начали не удачно, пол игры, 0-2 горели. Чудом вытянули ничью, в какие то веки Санчо забил, но пока не впечатляет в целом.

Верю что этому коллективу нужно сыгранность, но когда разыгрываться? Если уже финишная прямая сезонна, и очки нужно набирать здесь и сейчас.

Всё таки зимой нужно было какого то форварда за 100 мультов снимать.

Как я и предполагал Вегорст добротный трудяга, на подмену для черновой работы, но звёзд с неба не хватает.

Забитцер меня радует, я знал что он что то даст основе, надеюсь будет только расти.Кстати кто не заметил, именно Забитцер разогнал атаку при первом голе МЮ, он с середины поля сделал передачу на фланг, там передали мяч Далоту и тот навесил голевую.

Далот сделал голевой пас.. Говорю же нам крупно повезло что отскочили с ничьей.

Надеюсь МЮ с новыми игроками, а так же с теми кто вернулся, кто откуда кто с тюрьмы, кто с лазарета, зададут высокий темп в игре МЮ.
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