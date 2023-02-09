Тебас из-за Суперлиги запретил «Реалу» и «Барсе» участвовать в собраниях Ла Лиги по ТВ-правам

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес телевидение Хавьер Тебас деньги Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас принял меры по отношению к «Реалу» и «Барселоне» из-за их участия в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» работают над новым форматом Суперлиги Европы, в котором планируется участие 60-80 команд, отсутствие постоянных участников и деление на дивизионы.

По данным Vozpópuli, глава Ла Лиги незадолго до новостей о новом формате Суперлиги принял решение исключить «Барсу» и «Мадрид» из числа участников встреч, на которых принимаются решения о будущем аудиовизуальных прав чемпионата Испании.

Тебас сделал это при поддержке других клубов и по рекомендации своего отдела комплаенса, консалтинговой компании KPMG, которая представила прогноз влияния Суперлиги Европы, и испанской юридической фирмы Uría Menéndez.

Аргументом в пользу такого решения является «очень активное участие» «Реала» и «Барсы» в проекте Суперлиги, который, согласно экспертизе KPMG, нанесет серьезный ущерб стоимости телевизионных прав клубов Ла Лиги, не участвующих в Суперлиге. В частности, это обесценит стоимость ТВ-прав на 10% внутри Испании и на 25% на международном уровне. По оценкам KPMG, «Барса» и «Реал» могли бы зарабатывать на 400 миллионов больше в год в Суперлиге при старом формате.

По данным источников, близких к «Барселоне» и «Реалу», на их долю приходится более 40% стоимости ТВ-прав Ла Лиги. Источники, близкие к Суперлиге, отмечают, что оценки KPMG не имеют смысла.

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Тебас о Суперлиге: «Волк, который притворяется бабушкой, чтобы всех обмануть. Понятно, что гранды будут всем управлять»

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11 комментариев

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Серега Казанский
Ответ DolJun
ну а че, они ж не позвали тебаса распоряжаться провами от телеправ с суперлиги. все справедливо
Ахаха
Но тебас и не управляет телеправами лч если что
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Антон Казанский
Ответ Иван Рыбаков
Окей, а дальше что? Типо тв права вещь, конечно, важная, но пока ответка Тебаса выглядит слабенькой.
Если не вспомнить, что в Испании Реал и Барса пылесосят чуть ли не 50% доходов от телеправ. И не зря привлекли Урию Менендес, это серьёзные юристы.

По ходу, Тебас готов пойти на конфликт с грандами, чтобы вписать своё имя в историю испанского футбола как Хавьер "Великий Уравнитель" Тебас.
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Сергей Галынский
А кому нужны Тебас и Ла Лига без Реала и Барсы 🤔
+1
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Fan of Sport
Исключить из собрания тех, благодаря кому эти права вообще покупают
+11
-1
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DolJun
ну а че, они ж не позвали тебаса распоряжаться провами от телеправ с суперлиги. все справедливо
+4
-5
-1
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GuruFutbola
Friendly fire)
0
-4
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Sardor Abdujalilov
Надоел он уже когда уйдет с поста
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-1
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Philadelphia51
Ответ mr kovalsky
хахахахаха обидели ребенка
Конечно , куда ему до отца мистера Ковальски )
0
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Иван Рыбаков
Окей, а дальше что?
Типо тв права вещь, конечно, важная, но пока ответка Тебаса выглядит слабенькой.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лёха Курилович
Рыбка гниет с головы. Главное, что нужно знать про руководство Ла Лиги
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
хахахахаха обидели ребенка
+5
-5
0
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