Тебас из-за Суперлиги запретил «Реалу» и «Барсе» участвовать в собраниях Ла Лиги по ТВ-правам

принял меры по отношению к «Реалу» и «Барселоне» из-за их участия в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что «Реал», « » и «Ювентус» работают над новым форматом Суперлиги Европы, в котором планируется участие 60-80 команд, отсутствие постоянных участников и деление на дивизионы.

По данным Vozpópuli, глава Ла Лиги незадолго до новостей о новом формате Суперлиги принял решение исключить «Барсу» и «Мадрид» из числа участников встреч, на которых принимаются решения о будущем аудиовизуальных прав чемпионата Испании.

Тебас сделал это при поддержке других клубов и по рекомендации своего отдела комплаенса, консалтинговой компании KPMG, которая представила прогноз влияния , и испанской юридической фирмы Uría Menéndez.

Аргументом в пользу такого решения является «очень активное участие» «Реала» и «Барсы» в проекте Суперлиги, который, согласно экспертизе KPMG, нанесет серьезный ущерб стоимости телевизионных прав клубов Ла Лиги, не участвующих в Суперлиге. В частности, это обесценит стоимость ТВ-прав на 10% внутри Испании и на 25% на международном уровне. По оценкам KPMG, «Барса» и «Реал» могли бы зарабатывать на 400 миллионов больше в год в Суперлиге при старом формате.

По данным источников, близких к «Барселоне» и « », на их долю приходится более 40% стоимости ТВ-прав Ла Лиги. Источники, близкие к Суперлиге, отмечают, что оценки KPMG не имеют смысла.

Очередное восстание Суперлиги! Берут от 60 до 80 клубов, сформировали уже 10 лозунгов

Тебас о Суперлиге: «Волк, который притворяется бабушкой, чтобы всех обмануть. Понятно, что гранды будут всем управлять»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!