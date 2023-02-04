Каррагер о Мудрике: «Напомнил мне Азара. Он будет сущим кошмаром для защитников»

Теги Челси Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Эден Азар Михаил Мудрик Футбол

Джейми Каррагер сравнил Михаила Мудрика с Эденом Азаром.

Экс-защитник «Ливерпуля» высказался о вингере «Челси» перед матчем 22-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:0), в котором Мудрик был заменен в перерыве.

«Это не сулит ничего хорошего защитникам, уверяю вас. На «Энфилде» он сыграл всего 20 минут, но мы всегда говорим о том, что игрокам нужно время, чтобы освоиться.

Он выглядел очень хорошо, когда вышел на поле против «Ливерпуля». «Ливерпулю» повезло, что в итоге они добились ничьей. Мудрик был великолепен, когда вышел на поле. Не только его скорость, но и быстрые ноги.

Он напомнил мне Эдена Азара, одного из величайших игроков, которых мы видели в Премьер-лиге, и одного из лучших игроков «Челси». Он подбирал мяч в тех же позициях, у него такой же низкий центр тяжести.

Вы видите его между игроками, и дело не в скорости, это отличные футбольные способности и понимание того, где находятся его товарищи по команде.

С такой молниеносной скоростью, я думаю, он будет сущим кошмаром для защитников», – сказал Каррагер в интервью Sky Sports.

Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»

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42 комментария

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umnik3
Ответ Андрюха с района
Опять глупость сморозил) Может, тебе за твои комменты кто-то и платит) По теме есть что ответить?) Если нет, гуляй)
Кому отвечать то? тупому пригожинскому троллю?
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Андрюха с района
Ответ umnik3
Не тупи, Андрюха. Пиши больше постов, заплатят.
Опять глупость сморозил) Может, тебе за твои комменты кто-то и платит)

По теме есть что ответить?) Если нет, гуляй)
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umnik3
Ответ Андрюха с района
Причем тут Шевченко?) Если не видишь взаимосвязи, тогда не задавай глупых вопросов)
Не тупи, Андрюха. Пиши больше постов, заплатят.
0
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Андрюха с района
Ответ umnik3
Причем тут футбол и прозападные взгляды? Шевченко - хорош?
Причем тут Шевченко?)

Если не видишь взаимосвязи, тогда не задавай глупых вопросов)
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Spail
Если Азара, то будет худшим кошмаром биг тейсти
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nick-basil
Пока "сущий кошмар", это боление за Челси.
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umnik3
Ответ Konstantin Meerov
Азар футболист другого уровня. Так, как Азар удерживал мяч, Мудрик не сможет никогда.
ИМХО, наоборот, сравнение с Азаром - зашквар.
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umnik3
Ответ Андрюха с района
И этот туда же) Вообще эксперты, кто считает его талантом, могут сразу признаться, что хвалят его из-за национальности, и то, что они прозападных взглядов) Иного вывода нет, раз так активно хвалят этого середняка)
Причем тут футбол и прозападные взгляды? Шевченко - хорош?
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Андрюха с района
И этот туда же) Вообще эксперты, кто считает его талантом, могут сразу признаться, что хвалят его из-за национальности, и то, что они прозападных взглядов) Иного вывода нет, раз так активно хвалят этого середняка)
0
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Smeyz
Ответ Smeyz
Не понимаю всех негативных комментариев ниже. Мудрика опять же игнорировали весь матч с серьезным перекосом направо. Очень сложно, когда ты после чемпионата Украины едешь в Упл, тем более не играл ещё и два месяца быстро войти в игру. Да и тем более когда тебя окружают несколько игроков Фулхэма, и ты ещё должен помогать кукурелье, да и маунт твой фланг вечно занимает, не давая разогнаться.
в апл*
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Smeyz
Не понимаю всех негативных комментариев ниже.
Мудрика опять же игнорировали весь матч с серьезным перекосом направо.
Очень сложно, когда ты после чемпионата Украины едешь в Упл, тем более не играл ещё и два месяца быстро войти в игру.
Да и тем более когда тебя окружают несколько игроков Фулхэма, и ты ещё должен помогать кукурелье, да и маунт твой фланг вечно занимает, не давая разогнаться.
+1
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Камбоджа Иванов
Ответ Lose Maker
У нас хотя бы примерно есть кто-то сопоставимый? Ну реально)
Что значит "у нас"? Для меня украинцы, русские и белорусы - это и есть "у нас". Тут этнические или политические критерии вообще ни к чему. Мы его расцениваем как игрока, который перешел в один из топ-клубов АПЛ (каким бы средняком Челси сейчас ни был) за 70-80 миллионов.
+2
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Konstantin Meerov
Азар футболист другого уровня. Так, как Азар удерживал мяч, Мудрик не сможет никогда.
+1
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Michael Boldyrev
Ответ Камбоджа Иванов
Так там такая же донная статистика, потери мяча (упущенный в аут, загубленный момент), и т.д. Просто не пойму с чего такой наплыв дифирамб ему. Он вообще ничего не показывает, абсолютно средненький игрок АПЛ. Смотрим дальше, конечно, но пока он вообще не заслуживают тех клоунских дифирамб, которые ему выписывают. Тот же Азар за первые два матча в составе Челси в АПЛ (матчи с Уиганом и Редингом) накидал 5 голевых передач. Потому это просто смешно сравнивать.
По двум причинам: он действительно на слуху из молодых, и его за очень дорого и очень недавно купили.

То что он возможно переоценен или ему возможно потребуется очень много времени для адаптации - согласен. Только вот всеобъемлющий негатив на основе двух матчей в АПЛ ничем не лучше неописуемого восторга на основе 4-х приличных матчей в ЛЧ.
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Lose Maker
Ответ Камбоджа Иванов
"Сущий кошмар" в матче с Фулхэмом (45 минут на поле): - худший игрок в составе Челси (WhoScored), второй с конца (SofaScore); - 19 касаний мяча из которых 6 потерь; - 16 передач за тайм из которых точных 11; - 5 попыток борьбы за позицию (SofaScore) из них выиграл 1; - 1 отбор мяча; - 2 обыгрыша с "великого" дриблинга. НУ ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!
У нас хотя бы примерно есть кто-то сопоставимый?
Ну реально)
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Камбоджа Иванов
Ответ Michael Boldyrev
ну, гляньте оценку за его первые 10 минут в АПЛ. Тоже сделаете далекоидущие выводы?
Так там такая же донная статистика, потери мяча (упущенный в аут, загубленный момент), и т.д.

Просто не пойму с чего такой наплыв дифирамб ему. Он вообще ничего не показывает, абсолютно средненький игрок АПЛ. Смотрим дальше, конечно, но пока он вообще не заслуживают тех клоунских дифирамб, которые ему выписывают.

Тот же Азар за первые два матча в составе Челси в АПЛ (матчи с Уиганом и Редингом) накидал 5 голевых передач. Потому это просто смешно сравнивать.
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The Best
Какой Азар?Мудрик хорош на открытом пространстве но в позиционной игре он слаб а я сомневаюсь что при Поттере он будет прогрессировать.Ему нужно прибавлять,он пока сырой очень.Смешно от этих сравнений
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evil
Будет очередная какута
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Валерий Питерский
Не совсем понимаю, почему все поют дифирамбы Мудрику. Только из-за его ценника наверное. Чел ещё ничего не показал и близко его стоимости. И большой вопрос покажет ли.
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Акира_1
Ответ Камбоджа Иванов
"Сущий кошмар" в матче с Фулхэмом (45 минут на поле): - худший игрок в составе Челси (WhoScored), второй с конца (SofaScore); - 19 касаний мяча из которых 6 потерь; - 16 передач за тайм из которых точных 11; - 5 попыток борьбы за позицию (SofaScore) из них выиграл 1; - 1 отбор мяча; - 2 обыгрыша с "великого" дриблинга. НУ ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!
Как обычно если игрок провел один матч нормально - герой, куча перспектив и похвалы, в следующем провалился - все дно, худший. А в случае Мудрика даже по тайму, потому что он матча полного то не сыграл. 😅
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Michael Boldyrev
Ответ Камбоджа Иванов
"Сущий кошмар" в матче с Фулхэмом (45 минут на поле): - худший игрок в составе Челси (WhoScored), второй с конца (SofaScore); - 19 касаний мяча из которых 6 потерь; - 16 передач за тайм из которых точных 11; - 5 попыток борьбы за позицию (SofaScore) из них выиграл 1; - 1 отбор мяча; - 2 обыгрыша с "великого" дриблинга. НУ ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!
ну, гляньте оценку за его первые 10 минут в АПЛ. Тоже сделаете далекоидущие выводы?
+1
-5
-4
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Michael Boldyrev
21:24 Азар выбыл на 2 недели из-за проблем с коленом. Это его 18-я травма в «Реале», он пропустил 74 матча с 2019 года

Ой, ё...
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Камбоджа Иванов
"Сущий кошмар" в матче с Фулхэмом (45 минут на поле):
- худший игрок в составе Челси (WhoScored), второй с конца (SofaScore);
- 19 касаний мяча из которых 6 потерь;
- 16 передач за тайм из которых точных 11;
- 5 попыток борьбы за позицию (SofaScore) из них выиграл 1;
- 1 отбор мяча;
- 2 обыгрыша с "великого" дриблинга.

НУ ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!
+15
-7
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Sergei Shabrov
Ответ cektor
Уже видим. Две игры, пока только бегает
просто будет сущим.
+1
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0
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Назар Игорь
Неудачное сравнение. Азар чемпион по травматизму среди игроков ведущих клубов Европы.
+1
-3
-2
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