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Экс-защитник «Ливерпуля» высказался о вингере «Челси» перед матчем 22-го тура с «Фулхэмом» (0:0), в котором Мудрик был заменен в перерыве.

«Это не сулит ничего хорошего защитникам, уверяю вас. На «Энфилде» он сыграл всего 20 минут, но мы всегда говорим о том, что игрокам нужно время, чтобы освоиться.

Он выглядел очень хорошо, когда вышел на поле против « ». «Ливерпулю» повезло, что в итоге они добились ничьей. Мудрик был великолепен, когда вышел на поле. Не только его скорость, но и быстрые ноги.

Он напомнил мне Эдена Азара, одного из величайших игроков, которых мы видели в Премьер-лиге, и одного из лучших игроков «Челси». Он подбирал мяч в тех же позициях, у него такой же низкий центр тяжести.

Вы видите его между игроками, и дело не в скорости, это отличные футбольные способности и понимание того, где находятся его товарищи по команде.

С такой молниеносной скоростью, я думаю, он будет сущим кошмаром для защитников», – сказал Каррагер в интервью Sky Sports.

Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»