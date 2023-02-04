Каррагер о Мудрике: «Напомнил мне Азара. Он будет сущим кошмаром для защитников»
Джейми Каррагер сравнил Михаила Мудрика с Эденом Азаром.
Экс-защитник «Ливерпуля» высказался о вингере «Челси» перед матчем 22-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:0), в котором Мудрик был заменен в перерыве.
«Это не сулит ничего хорошего защитникам, уверяю вас. На «Энфилде» он сыграл всего 20 минут, но мы всегда говорим о том, что игрокам нужно время, чтобы освоиться.
Он выглядел очень хорошо, когда вышел на поле против «Ливерпуля». «Ливерпулю» повезло, что в итоге они добились ничьей. Мудрик был великолепен, когда вышел на поле. Не только его скорость, но и быстрые ноги.
Он напомнил мне Эдена Азара, одного из величайших игроков, которых мы видели в Премьер-лиге, и одного из лучших игроков «Челси». Он подбирал мяч в тех же позициях, у него такой же низкий центр тяжести.
Вы видите его между игроками, и дело не в скорости, это отличные футбольные способности и понимание того, где находятся его товарищи по команде.
С такой молниеносной скоростью, я думаю, он будет сущим кошмаром для защитников», – сказал Каррагер в интервью Sky Sports.
Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»
По теме есть что ответить?) Если нет, гуляй)
Если не видишь взаимосвязи, тогда не задавай глупых вопросов)
Мудрика опять же игнорировали весь матч с серьезным перекосом направо.
Очень сложно, когда ты после чемпионата Украины едешь в Упл, тем более не играл ещё и два месяца быстро войти в игру.
Да и тем более когда тебя окружают несколько игроков Фулхэма, и ты ещё должен помогать кукурелье, да и маунт твой фланг вечно занимает, не давая разогнаться.
То что он возможно переоценен или ему возможно потребуется очень много времени для адаптации - согласен. Только вот всеобъемлющий негатив на основе двух матчей в АПЛ ничем не лучше неописуемого восторга на основе 4-х приличных матчей в ЛЧ.
Ну реально)
Просто не пойму с чего такой наплыв дифирамб ему. Он вообще ничего не показывает, абсолютно средненький игрок АПЛ. Смотрим дальше, конечно, но пока он вообще не заслуживают тех клоунских дифирамб, которые ему выписывают.
Тот же Азар за первые два матча в составе Челси в АПЛ (матчи с Уиганом и Редингом) накидал 5 голевых передач. Потому это просто смешно сравнивать.
Ой, ё...
- худший игрок в составе Челси (WhoScored), второй с конца (SofaScore);
- 19 касаний мяча из которых 6 потерь;
- 16 передач за тайм из которых точных 11;
- 5 попыток борьбы за позицию (SofaScore) из них выиграл 1;
- 1 отбор мяча;
- 2 обыгрыша с "великого" дриблинга.
НУ ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!