Аленичев о 100 млн евро за Мудрика: «Такие деньги за игрока из Украины – перебор. Его цена – максимум 50 млн»
Дмитрий Аленичев считает сумму трансфера Михаила Мудрика в «Челси» завышенной.
Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе. Стоимость трансфера с учетом бонусов составила 100 миллионов евро.
– Он точно не стоит этих денег. Это хороший футболист, но его цена – максимум 50 миллионов. Платить такие деньги за футболиста из Украины – перебор.
– За российского игрока в ближайшее время могут заплатить столько же?
– Не вижу никаких предпосылок, чтобы в ближайшие пять лет кто-то из наших стоил сто миллионов. Хотел бы ошибаться, но с учетом санкций и среднего уровня чемпионата это невозможно, – сказал бывший главный тренер «Спартака» и победитель Лиги чемпионов в составе «Порту».
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Что там провернул Абрамович с Мудриком рано или поздно станет известно
Пока это выглядит так, что Абрамович себе на зубочистки вывел бабло, ведь вся сумма за челси заморожена и вор ничего не получит в итоге
Я нашёл топ 5 трансферов из Бундеслиги: Дембеле, Санчо, Хаверц, Де Бруйне, Йович.
Да, Де бруйне заиграл и ещё как, легенда АПЛ. Но другие...короче, 1 из 5 такой себе показатель.
Настолько быстр, что на поле едва можно заметить
Аленичев же говорит с таким недоумением, словно речь идет о нации, чуждой всякого футбольного таланта...
P.S. Что не отменяет того факта, что за Мудрика, конечно, переплатили :)...
Какое отношение национальность имеет к стоимости?
И как этот мегазнаток рынка сделал вывод, что он именно 50 млн стоит, а не 49? Енисейский маэстро