считает сумму трансфера в « » завышенной.

Мудрик перешел в «Челси» из « » в январе. Стоимость трансфера с учетом бонусов составила 100 миллионов евро.

– Он точно не стоит этих денег. Это хороший футболист, но его цена – максимум 50 миллионов. Платить такие деньги за футболиста из – перебор.

– За российского игрока в ближайшее время могут заплатить столько же?

– Не вижу никаких предпосылок, чтобы в ближайшие пять лет кто-то из наших стоил сто миллионов. Хотел бы ошибаться, но с учетом санкций и среднего уровня чемпионата это невозможно, – сказал бывший главный тренер «Спартака» и победитель Лиги чемпионов в составе «Порту».

Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»