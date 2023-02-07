Аленичев о 100 млн евро за Мудрика: «Такие деньги за игрока из Украины – перебор. Его цена – максимум 50 млн»

Теги Спартак Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Михаил Мудрик деньги Футбол

Дмитрий Аленичев считает сумму трансфера Михаила Мудрика в «Челси» завышенной.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе. Стоимость трансфера с учетом бонусов составила 100 миллионов евро.

– Он точно не стоит этих денег. Это хороший футболист, но его цена – максимум 50 миллионов. Платить такие деньги за футболиста из Украины – перебор.

– За российского игрока в ближайшее время могут заплатить столько же?

– Не вижу никаких предпосылок, чтобы в ближайшие пять лет кто-то из наших стоил сто миллионов. Хотел бы ошибаться, но с учетом санкций и среднего уровня чемпионата это невозможно, – сказал бывший главный тренер «Спартака» и победитель Лиги чемпионов в составе «Порту».

Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Посмотрите, кто заговорил

Продажная жопа, слившая Абрамовичу чемпионство 2006-го года и получивший за это пожизненное содержание из бюджета России в виде пенсии сенатора

Что там провернул Абрамович с Мудриком рано или поздно станет известно

Пока это выглядит так, что Абрамович себе на зубочистки вывел бабло, ведь вся сумма за челси заморожена и вор ничего не получит в итоге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Не удивлюсь, если Зенит захочет подписать очередного Сутормина за 100 млн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Mars53
Почему никто не расскажет, где накупить дешёвых классных игроков? О то будто люди без денег обсуждают чужие машины, дома. Продавец и покупатель сошлись по цене и всё
Скауты Бенфики точно знают, но не расскажут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ remontada
Почему 50? Почему не 5? не 70? не 200? Рынок давно сошёл с ума и цены вообще не должны удивлять, особенно из АПЛ.
Видимо, его уровень (по мнению Аленичева) сопоставим с уровнем большинства игроков, стоящих сегодня 50 млн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лукашин Петр
Украинофобия головного мозга. Видимо по мнению подобных одноклеточных, в Украине не может игрок топового уровня вырасти, просто без комментариев…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vova123456
Ответ Никита Давыдкин
Дембеле - топ, Хаверц тоже. Санчо свой уровень в Боруссии показывал, а не в Шахтере. Если чуть-чуть использовать мозги, то и сравнивать Бундеслигу и УПЛ нечего
Я болельщик Барсы, пожалуйста, не сыпь соль на рану с этим Дембеле за 140 млн плюс ещё десятки миллионов зп. Да, в последние время он что-то показывает, но я сомневаюсь что из 6 сезонов он хотя бы 10 месяцев нормально отыграл. Хаверц тоже не топ, не провал, но и не на потраченные за него деньги игрок. А Мудрик пока что и дешевле, и зп маленькую имеет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Давыдкин
Ответ vova123456
Смешно читать твой коммент если хоть чуть чуть использовать мозги) Я нашёл топ 5 трансферов из Бундеслиги: Дембеле, Санчо, Хаверц, Де Бруйне, Йович. Да, Де бруйне заиграл и ещё как, легенда АПЛ. Но другие...короче, 1 из 5 такой себе показатель.
Дембеле - топ, Хаверц тоже. Санчо свой уровень в Боруссии показывал, а не в Шахтере. Если чуть-чуть использовать мозги, то и сравнивать Бундеслигу и УПЛ нечего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vova123456
Ответ Никита Давыдкин
Если из Германии, значит игрок обкатан в топ-чемпионате. Чемпионат Украины на такое звание никак не тянет
Смешно читать твой коммент если хоть чуть чуть использовать мозги)
Я нашёл топ 5 трансферов из Бундеслиги: Дембеле, Санчо, Хаверц, Де Бруйне, Йович.
Да, Де бруйне заиграл и ещё как, легенда АПЛ. Но другие...короче, 1 из 5 такой себе показатель.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Черкашин
А вот если бы его в Шахтёре называли царём. Добавил Мостовой.😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
50 млн???дима вообще упал,у него даже для украины статистика средняя,20-30 млн,в плане потенциала,реальная цена,,парень то талантливый,тут вопросов нет
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arsenal.ave
Украинский Мбаппе же
Настолько быстр, что на поле едва можно заметить
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gornostaev
Вообще-то трое украинцев были обладателями Золотого мяча (Блохин, Беланов и Шевченко).
Аленичев же говорит с таким недоумением, словно речь идет о нации, чуждой всякого футбольного таланта...
P.S. Что не отменяет того факта, что за Мудрика, конечно, переплатили :)...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
грывень
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
То что Челси сильно переплатили - очевидно. Роналду не так давно покупали за эту же сумму. За это время деньги не успели настолько обесцениться.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mars53
Почему никто не расскажет, где накупить дешёвых классных игроков? О то будто люди без денег обсуждают чужие машины, дома. Продавец и покупатель сошлись по цене и всё
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
«Такие деньги за игрока из Украины – перебор. Его цена – максимум 99 млн»
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jonny
За меня не давали 100 лямов ,хотя я играл норм ..печалька
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sardorbek Mamazhanov
Хороший повод порадоваться за украинцев. Че бомбить-то сразу (в переносном смысле)?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Англосакс и прочие американцы
Скорее вопрос не в том, что он Украинец и из Украины, а в том, что он просто как игрок столько не стоит, при всём уважении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LifeSpartak
Тупая политика! Он стоит 50 грн!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jadie James
В этом поколении спартачей из прошлого хотя бы один с мозгами есть, или все мостовые отбитые?
Какое отношение национальность имеет к стоимости?
И как этот мегазнаток рынка сделал вывод, что он именно 50 млн стоит, а не 49? Енисейский маэстро
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mercucio
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
что раз игрок из Украины то он плох? ерунду Дмитрий сморозил
Он из очень слабого чемпионата, в котором ничего сверхъестественного не показал
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Поддубный
У меня кот был лет 20 назад, назвал Мурзик.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eric_Cartman
Все это условности. Купили, значит стоит 🤷🏻‍♂️
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ The Best
Каждый клуб который позволяет себе игроков за 100 млн это мешок) Почитав твои комментарии я почему-то не увидел комментарии про покупки Барсы за 100+ млн,или это другое?)
Челси больше всех потратил в 21 веке на трансферы , зарплаты игроков , неустойки ! И как ты можешь болеть за это г... О памятник Российкой коррупции !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий