Роналду оформил дубль в матче с «Аль-Вахдой». Это его первые голы с игры за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Абдуррахман Гариб Футбол

Нападающий Криштиану Роналду впервые забил за «Аль-Наср» с игры.

38-летний португалец на 21-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Вахды» получил передачу от хавбека Абдуррахмана Гариба и точно пробил левой ногой в дальний угол ворот соперника.

На 40-й минуте форвард реализовал выход один на один, забив правой ногой.

Роналду уже забивал за новую команду в лиге, но делал это с пенальти. Теперь на счету Криштиану 3 гола за 3 матча в чемпионате Саудовской Аравии.

Подробно со статистикой экс-игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.

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93 комментария

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Homelender_666
Ответ Фанат Лионеля Месси
У Месси появился серьезный конкурент на ЗМ :)
🤡
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yrok77
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Молодец. Но нам то что?
просто пройди мимо тогда
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Алексей Венедиктов
Ответ psixyec
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❤️❤️❤️
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Youzhny23
Ответ Фанат Лионеля Месси
Нет ,это не рофл Это уже неизлечимо
он кстати здоровее тебя в разы)
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Gaiar
Ответ Direct free kick
Даже по самым плохим подсчётам ниже 3-его места упасть невозможно, если не начать пихать в топы лучших игроков с 2001 Гави, Педри и Гая Асулина
Как это не упасть? В 21 веке играли как минимум Месси, Хави, Иньеста, Модрич, Рауль, Анри, Руни и так далее.
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Алибек Багаутдинов
Ответ arbyz448
Месси понадобилось 4 матча, чтобы забить в пятой лиге. Или ты про это забыл?
Ты серьезно сравниваешь пятую лигу с 100 лигой?))
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Man in Blanco
Там уже покер
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Eden Hazard
Ответ arbyz448
Месси понадобилось 4 матча, чтобы забить в пятой лиге. Или ты про это забыл?
Если хочешь уколоть этих, напоминай про ноябрь и 1 гол после 42ух ударов) это ваще бомбически)
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Андрей Хенто
Ничего себе, уже покер, вот на какой матч при берег голы Криштиану.
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Ezo
покер
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arbyz448
Ответ Фанат Лионеля Месси
Хахахахахахахах Ему поданобилось 4 матча ,чтобы забить гол в пустыне ,какая ещё нафиг Европа Бери выше Это заявка на ЗМ И это ещё плюсуют :)
Месси понадобилось 4 матча, чтобы забить в пятой лиге. Или ты про это забыл?
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Eden Hazard
Ответ Алибек Багаутдинов
Это же рофл я так понимаю?)
Почему рофл?
Первый пятикратный обладатель кубка ЛЧ, забивший 3 гола в чемпионате Саудовской Аравии. Рекорд так то, как ни крути)
upd: пока писал, он не останавливался)
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Вася Васильков
Мастер
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Nice_Fellow
Ответ Dexter Dallas
это прям как селяни на стенках в вк в нулевых делали автоматы и значки бмв
Лол, по ходу обида на тебя у ребят с крутыми страницами из 2007го😂
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mag+
уже 3 забил
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Rina Rian
Как же горит у хейтеров. Человеку под 40 лет, может вообще не забирать даже , но он делает результат, перевес. Зависть
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upuckuH
блин, я порадовался за него.
Роналду и Месси - люблю обоих! Это легенды.
Чел поедет в Ньюкасл.
А Дзюбу - нет. Хотя я за Зенит с начала нулевых.
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Direct free kick
Ответ Андрей Хенто
Комментарий удален пользователем
Так ты больше не белое сердце и снова Андрейка Малахов?
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cccp1
Хорошие голы, кстати
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leeexxxxtml
Ответ roni11
Согласен, игрок он великий. Я сам имею паспорт Португалии) Но кричать Хейтеры заткнитесь за годы у Саудитов...то же самое что кричать Кокоша воскрес за годы киприотам)
Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
1.Роналду 47 голов. 5 ЛЧ в 2 клубах
2. Месси 18 голов. 3 ЛЧ в 1 клубе
3. Бензема 11 голов
и потом все остальные.
Роналду призывает вас всех - К НОГЕ! Там уже Месси пристроился на поводок.
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Direct free kick
Ответ Universal1000
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣴⣢⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⡄⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣿⣿⣿⣿⣿⠋⠉⠉⠀⠀⠉⠉⠉⠛⠛⠿⠿⠿⠿⣿⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⡆⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠟⢛⣿⠟⠉⠂⠀⢀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢃⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⣀⣿⣶⣇⢘⡇⠀⠀⣠⣞⠛⣛⣛⣿⣷⣦⡀⠀⠀⣀⣤⣤⣶⣌⠀⠀⠀ ⠀⠀⢸⣿⠻⡄⠹⡿⠃⢀⠼⠛⠋⠹⣏⣙⡛⠿⢿⣄⠀⠸⡿⢿⣿⡤⡘⠀⠀⠀ ⠀⠀⠘⡇⡈⢣⠀⡿⠀⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⡾⠀⠁⠀⠒⠛⠁⣇⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠱⡋⣸⣄⣷⠂⠈⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⣼⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣷⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣾⠊⠀⢀⢹⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⣽⣶⣤⣀⡤⠀⠀⠀⡿⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢁⠠⠀⠀⠏⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠈⠉⠉⠉⠀⠀⠀⠀⢰⠁⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠡⠀⡆⠀⠀⣴⠀⠀⢀⡤⠶⠶⠶⠶⢦⠀⠀⡇⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠀⢄⢀⣷⡀⣸⣿⡆⠀⠀⠁⠶⣤⢤⠔⠂⢀⢰⠃⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡆⠈⠻⣶⣿⣿⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⡧⠃⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⠀⠀⠀⡝⢿⣿⣿⣿⣶⣤⣀⠀⣀⡠⠃⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡇⢀⠃⡀⢳⠈⠉⠻⣿⣿⣿⣿⠟⠉⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡸⠁⠀⡀⠙⠄⠳⢄⡠⠤⠟⠋⠁⠀⠀⠀⠀⢸⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⢠⡟⠁⠀⠀⣷⣄⣾⡒⠒⣿⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣧⣀⠀⠀⠀⠀ ⠀⢀⣠⣾⣿⣿⣄⠀⠀⠘⣿⣏⠙⠚⠛⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠐⣱⣿⣿⣷⣦⣀⠀ ⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⡄⠹⣿⠂⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷ ~~~~~~~~~~~~ Дааа! АЛЬ - ВАХДАаа!~~~~~~~~~~
Агилеру на аватарку поставить не забудь ха ха
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Алибек Багаутдинов
Роман впервые счастлив аж с прошлого года)))
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Direct free kick
Ответ Gaiar
Я достаточно добр к вам, не беспокойтесь) А аргументов у фанатов клубнички совсем не осталось, жаль.
Даже по самым плохим подсчётам ниже 3-его места упасть невозможно, если не начать пихать в топы лучших игроков с 2001 Гави, Педри и Гая Асулина
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Сергей Богатырев
Ответ Собака-буддист
И ведь если бы рон убрал своё эго, то забивал бы такие за мю
Смысла в голах за МЮ примерно столько же, а зарплата у арабов в разы больше
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Роман
Там уже хет-трик оформил. Пока другой очередной раз в Кубке сливает
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