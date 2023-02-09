Роналду оформил дубль в матче с «Аль-Вахдой». Это его первые голы с игры за «Аль-Наср»
Нападающий Криштиану Роналду впервые забил за «Аль-Наср» с игры.
38-летний португалец на 21-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Вахды» получил передачу от хавбека Абдуррахмана Гариба и точно пробил левой ногой в дальний угол ворот соперника.
На 40-й минуте форвард реализовал выход один на один, забив правой ногой.
Роналду уже забивал за новую команду в лиге, но делал это с пенальти. Теперь на счету Криштиану 3 гола за 3 матча в чемпионате Саудовской Аравии.
Подробно со статистикой экс-игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.
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Первый пятикратный обладатель кубка ЛЧ, забивший 3 гола в чемпионате Саудовской Аравии. Рекорд так то, как ни крути)
upd: пока писал, он не останавливался)
Роналду и Месси - люблю обоих! Это легенды.
Чел поедет в Ньюкасл.
А Дзюбу - нет. Хотя я за Зенит с начала нулевых.
1.Роналду 47 голов. 5 ЛЧ в 2 клубах
2. Месси 18 голов. 3 ЛЧ в 1 клубе
3. Бензема 11 голов
и потом все остальные.
Роналду призывает вас всех - К НОГЕ! Там уже Месси пристроился на поводок.