Роналду оформил дубль в матче с «Аль-Вахдой». Это его первые голы с игры за «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду впервые забил за « » с игры.

38-летний португалец на 21-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против « » получил передачу от хавбека и точно пробил левой ногой в дальний угол ворот соперника.

На 40-й минуте форвард реализовал выход один на один, забив правой ногой.

Роналду уже забивал за новую команду в лиге, но делал это с пенальти. Теперь на счету Криштиану 3 гола за 3 матча в чемпионате Саудовской Аравии.

Подробно со статистикой экс-игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.

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