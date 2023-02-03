«Химки» купили за 300 тысяч евро защитника «Санта-Клары» Тассано

Теги Химки высшая лига Португалия премьер-лига Россия трансферы Санта-Клара Кристиан Тассано Футбол

Агент Кристиана Тассано подтвердил переход защитника в «Химки».

Ранее 26-летний уругваец выступал за португальскую «Санта-Клару».

«Кристиан действительно перешел в «Химки». Контракт рассчитан на два года», — сказал Хелио Мартинс.

Согласно Transfermarkt, подмосковный клуб заплатит за Тассано 300 тысяч евро.

Ранее центральный защитник выступал за «Росарио Сентраль» из Аргентины, «Твенте», вторую команду «Севильи» и уругвайский «Данубио».

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1 комментарий

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Тиджани Бабангида
«Химки» решили вложиться в защиту. Шаг верный,но одиозность решений владельца - бОльшая проблема клуба
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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