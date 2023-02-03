«Химки» купили за 300 тысяч евро защитника «Санта-Клары» Тассано
Агент Кристиана Тассано подтвердил переход защитника в «Химки».
Ранее 26-летний уругваец выступал за португальскую «Санта-Клару».
«Кристиан действительно перешел в «Химки». Контракт рассчитан на два года», — сказал Хелио Мартинс.
Согласно Transfermarkt, подмосковный клуб заплатит за Тассано 300 тысяч евро.
Ранее центральный защитник выступал за «Росарио Сентраль» из Аргентины, «Твенте», вторую команду «Севильи» и уругвайский «Данубио».
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