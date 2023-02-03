«Химки» купили за 300 тысяч евро защитника «Санта-Клары» Тассано

Агент Кристиана Тассано подтвердил переход защитника в « ».

Ранее 26-летний уругваец выступал за португальскую «Санта-Клару».

«Кристиан действительно перешел в «Химки». Контракт рассчитан на два года», — сказал Хелио Мартинс.

Согласно Transfermarkt, подмосковный клуб заплатит за Тассано 300 тысяч евро.

Ранее центральный защитник выступал за «Росарио Сентраль» из Аргентины, «Твенте», вторую команду «Севильи» и уругвайский «Данубио».