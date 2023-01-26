«Эдегор может стоить 100-200 млн фунтов и бороться за «Золотой мяч» – могу это представить». Экс-защитник «Арсенала» Лаурен о хавбеке

Теги Лаурен премьер-лига Англия Арсенал Золотой мяч Мартин Эдегор Футбол

Бывший защитник «Арсенала» Лаурен высказался о перспективах Мартина Эдегора

«Эдегор был недешевым игроком, но он великолепен, и ему еще многое предстоит показать. Если он продолжит совершенствоваться, то в будущем может стоить 100 или 200 миллионов фунтов.

Я могу представить, что Эдегор будет бороться за высшие индивидуальные награды, такие как «Золотой мяч», выступления команды помогут ему расти.

Я верю, что Эдегор будет одним из лучших в мире, если «Арсенал» выиграет Премьер-лигу, а затем хорошо выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – сказал Лаурен в интервью FairBettingSites.

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12 комментариев

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Сергей Орлов
Давайте уже 300, чего мелочиться.
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Marcellu _
детище Слуцкого, победитель апл и лч и возможный обладатель золотого мяча! как звучит
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Олег Ринкевич
Ответ Niko [Ars]
Как он мне не нравился во время аренд. Казалось, что вообще не вписывается в Арсенал. Ещё и интервью, что хочет играть за Реал Не ожидал такого поворота событий
Так он ведь уже играл в реале! Ему по-моему тогда было 16 лет
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Джейме Ланнистер
Если Мудрик стоить сотку, Эдегор в целых 200. Но я бы не продал все равно. Деньги не играет футбол.
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Знаток Спорта
Ответ Niko [Ars]
Как он мне не нравился во время аренд. Казалось, что вообще не вписывается в Арсенал. Ещё и интервью, что хочет играть за Реал Не ожидал такого поворота событий
Да, это точно. Он проводит свой лучший сезон
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Wekil Halylow
Ответ druzhe88
С учётом нынешних цен он уже стоит 100+
Он ешё молод ему сейчас 23 года 1 27 дней главное чтобы проклятия капитанского повязки ему не будет де1ствоват надеюс
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banchik1
А началось все со Слуцкого у него!
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6rpvsqvwtj
Так он уже стоит 100+ по нынешним ценам! Абсолютный топ ,притом удивляет тот факт ,что позиция десятки вымирает ,а он божит.Хотя там не совсем роль 10-ки
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Aktan
Лучший полузащитник АПЛ на данный момент и второй игрок после Холанда во всей лиге.
+6
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Niko [Ars]
Как он мне не нравился во время аренд.
Казалось, что вообще не вписывается в Арсенал. Ещё и интервью, что хочет играть за Реал
Не ожидал такого поворота событий
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QWertY
Реал купит за 200
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-3
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druzhe88
С учётом нынешних цен он уже стоит 100+
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