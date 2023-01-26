«Эдегор может стоить 100-200 млн фунтов и бороться за «Золотой мяч» – могу это представить». Экс-защитник «Арсенала» Лаурен о хавбеке

Бывший защитник « » Лаурен высказался о перспективах .

«Эдегор был недешевым игроком, но он великолепен, и ему еще многое предстоит показать. Если он продолжит совершенствоваться, то в будущем может стоить 100 или 200 миллионов фунтов.

Я могу представить, что Эдегор будет бороться за высшие индивидуальные награды, такие как «Золотой мяч», выступления команды помогут ему расти.

Я верю, что Эдегор будет одним из лучших в мире, если «Арсенал» выиграет Премьер-лигу, а затем хорошо выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – сказал в интервью FairBettingSites.