«Эдегор может стоить 100-200 млн фунтов и бороться за «Золотой мяч» – могу это представить». Экс-защитник «Арсенала» Лаурен о хавбеке
Бывший защитник «Арсенала» Лаурен высказался о перспективах Мартина Эдегора.
«Эдегор был недешевым игроком, но он великолепен, и ему еще многое предстоит показать. Если он продолжит совершенствоваться, то в будущем может стоить 100 или 200 миллионов фунтов.
Я могу представить, что Эдегор будет бороться за высшие индивидуальные награды, такие как «Золотой мяч», выступления команды помогут ему расти.
Я верю, что Эдегор будет одним из лучших в мире, если «Арсенал» выиграет Премьер-лигу, а затем хорошо выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – сказал Лаурен в интервью FairBettingSites.
Казалось, что вообще не вписывается в Арсенал. Ещё и интервью, что хочет играть за Реал
Не ожидал такого поворота событий