Миранчук отдал голевой пас в игре с «Эмполи». У Алексея 4 гола и 2 ассиста в Серии А – он и Влашич лидируют по очкам в «Торино»
Полузащитник Алексей Миранчук отметился результативной передачей в игре Серии А.
Российский игрок «Торино» вышел на замену на 55-й минуте игры с «Эмполи» (2:2) в 20-м туре.
На 82-й минуте он отдал предпоследний пас в голевой атаке, завершившейся голом хавбека Самуэле Риччи, а на 85-й заработал ассист в результате передачи форварду Антонио Санабрии.
В текущем сезоне на счету Миранчука 4 гола и 2 голевых паса за 14 матчей в Серии А. В «Торино» он делит первое место по системе «гол+пас» с Николой Влашичем (тоже 4+2).
Подробно со статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.
В чём прикол на ровном месте обсирать то?