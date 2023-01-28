Миранчук отдал голевой пас в игре с «Эмполи». У Алексея 4 гола и 2 ассиста в Серии А – он и Влашич лидируют по очкам в «Торино»

Теги Эмполи Торино серия А Италия Алексей Миранчук Никола Влашич Футбол

Полузащитник Алексей Миранчук отметился результативной передачей в игре Серии А.

Российский игрок «Торино» вышел на замену на 55-й минуте игры с «Эмполи» (2:2) в 20-м туре.

На 82-й минуте он отдал предпоследний пас в голевой атаке, завершившейся голом хавбека Самуэле Риччи, а на 85-й заработал ассист в результате передачи форварду Антонио Санабрии.

В текущем сезоне на счету Миранчука 4 гола и 2 голевых паса за 14 матчей в Серии А. В «Торино» он делит первое место по системе «гол+пас» с Николой Влашичем (тоже 4+2).

Подробно со статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дороф
Ответ AMORR 987
Да тут есть чел, с ником фан Рубина, который пишет что Рпл лучшая лига мира.
В отличии от всяких ригоберов, Игоря Климова и Алонсо он хотя бы смешно шутит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AMORR 987
Ответ Ришад Хайруллин
Причём тут рубин?
Да тут есть чел, с ником фан Рубина, который пишет что Рпл лучшая лига мира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Егор
Ответ Вадим Слуцкий
Бывшие лучшие игроки российского чемпионата. То есть чемпионат России, лучшее, что в нём есть, - это уровень середняка Серии А.
Как будто что-то плохое. Но забавно, что их ты указал, а того же Кварацхелию нет.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
главное - без травм. Команда пока - его!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garikus89
Ответ Мария Ковалёва
После выхода на замену был лучший в команде. Вся острота шла от него. Ещё бы чуть удачи и гол бы на себя записал )
Лучшим в команде был Риччи, не придумывай. Но Леша был вторым после него, хорошо сыграл. А вот Влашича я первый раз со времен ЦСКА видел, вернее, видел, что он вроде как весь матч в основе провел. На поле я его видел только один раз, когда он мяча случайно коснулся. Наверное, не самый удачный матч мне достался, если он в лидерах команды по результативным действиям)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакСевернаяКорея
Первый гол,практически с его паса.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ришад Хайруллин
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Фан Рубина: Это все потому-что они прошли РПЛ...
Причём тут рубин?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Three Days Grace
просто огненный выход на замену получился. Жаль, что победу не принес команде (штанга)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Надоело париться в бане
Ответ Egir Grimiv
Волосами коснулся?
С лёту пробивал в угол ворот, но попал в штангу. Ещё при счёте 0-2 здорово закручивал в угол, но вратарь потащил. В общем, были шансы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Жигулов
Ответ Egir Grimiv
Волосами коснулся?
Нет, слёту пробил, попал в штангу
В чём прикол на ровном месте обсирать то?
+47
0
+47
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VanyaVanya063
Юрич очень подходит для Миранчука , он его хорошо чувствует и даёт отдохнуть когда надо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Зверёк
Не Хвича конечно,но тоже норм,красава👍
Сколько у фана Рубина повод для гордости
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Молодец Леша. Нашел наконец-то свою команду, в которой уважают и ценят тебя
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зверёк
Не Хвича конечно,но тоже норм,красава👍
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Середенко
Жаль что в конце в штангу попал, заслуживал гола в этом матче
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Фан Рубина: Это все потому-что они прошли РПЛ...
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Слуцкий
Бывшие лучшие игроки российского чемпионата. То есть чемпионат России, лучшее, что в нём есть, - это уровень середняка Серии А.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
Пока по темпу идëт на уровне с его первым сезоном Аталанты, даже с опережением.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egir Grimiv
Ответ Мария Ковалёва
После выхода на замену был лучший в команде. Вся острота шла от него. Ещё бы чуть удачи и гол бы на себя записал )
Комментарий скрыт
+1
-29
-28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мария Ковалёва
После выхода на замену был лучший в команде. Вся острота шла от него. Ещё бы чуть удачи и гол бы на себя записал )
+61
0
+61
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий