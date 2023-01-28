Миранчук отдал голевой пас в игре с «Эмполи». У Алексея 4 гола и 2 ассиста в Серии А – он и Влашич лидируют по очкам в «Торино»

Полузащитник Алексей Миранчук отметился результативной передачей в игре Серии А.

Российский игрок «Торино» вышел на замену на 55-й минуте игры с « » (2:2) в 20-м туре.

На 82-й минуте он отдал предпоследний пас в голевой атаке, завершившейся голом хавбека Самуэле Риччи, а на 85-й заработал ассист в результате передачи форварду Антонио Санабрии.

В текущем сезоне на счету Миранчука 4 гола и 2 голевых паса за 14 матчей в Серии А. В « » он делит первое место по системе «гол+пас» с (тоже 4+2).

Подробно со статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.