Фабио Капелло: «Миранчук – умный игрок, управляет действиями команды. Ему нужно много играть»

Теги Торино Фабио Капелло серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Фабио Капелло отметил игровой интеллект хавбека «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук – умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть.

Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле», – сказал бывший главный тренер сборной России.

В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Результативность Миранчука уникальна для команд Юрича. Сезон в «Торино» однозначно хорош – ему стоит остаться

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2 комментария

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Darkhan Darkhan
Миранчук когда дома научиться отрабатывать, тогда и будет играть много.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Baranov
Он про кокорина много говорил, мы увидели
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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