Фабио Капелло: «Миранчук – умный игрок, управляет действиями команды. Ему нужно много играть»
Фабио Капелло отметил игровой интеллект хавбека «Торино» Алексея Миранчука.
«Миранчук – умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть.
Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле», – сказал бывший главный тренер сборной России.
В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Результативность Миранчука уникальна для команд Юрича. Сезон в «Торино» однозначно хорош – ему стоит остаться
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