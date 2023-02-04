Фабио Капелло: «Миранчук – умный игрок, управляет действиями команды. Ему нужно много играть»

отметил игровой интеллект хавбека « » .

«Миранчук – умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть.

Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле», – сказал бывший главный тренер сборной России.

В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Результативность Миранчука уникальна для команд Юрича. Сезон в «Торино» однозначно хорош – ему стоит остаться