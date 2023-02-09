Ибрагимович о Леау: «Ему нужно думать об игре, остальное решится. Сейчас о нем говорят больше, чем в прошлом году, ведь он стал сильнее»

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Срок контракта португальца с « » истекает в июне 2024 года. Клуб ведет с игроком переговоры о продлении соглашения. Сообщается также об интересе к Леау со стороны «Манчестер Сити».

«У него был фантастический год, он получил награду лучшего игрока лиги.

Затем контракт, интерес других клубов, чемпионат мира и прочее. Но он должен оставаться сосредоточенным на футболе. Все остальное решится, а ему просто нужно думать об игре.

Он стал сильнее, чем год назад. В этом году все узнали, кто такой Леау, в прошлом году о нем говорили меньше. Теперь они знают, что он один из сильнейших, и относятся к нему более внимательно», – сказал нападающий «Милана».

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