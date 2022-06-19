Александр Васютин: «Петербург и Стокгольм очень похожи: оба очень красивые, не слишком большие. В Швеции ритм жизни размеренный»

назвал отличия Санкт-Петербурга и Стокгольма.

Россиянин принадлежит , но выступает на правах аренды за шведский .

– Смотрел фильм «Залечь на дно в Брюгге»? В Стокгольме так скучно не бывает?

– Фильм смотрел – отличный! Мне очень понравилось это кино. Но нет, не могу сказать, что здесь скучно.

Вообще я себя очень комфортно чувствую в Стокгольме. Мне кажется, Питер и Стокгольм очень похожи: оба города очень красивые, достаточно большие, но не слишком.

Плюс архитектурные схожести есть – центральные районы Стокгольма очень напоминают нашу «Петроградку».

– По чему в Швеции ты скучаешь? Чего тебе не хватает?

– Больше всего скучаю по близким, по друзьям, по собаке, в конце концов!

Если бы все это можно было перенести сюда по щелчку пальцев, или самому можно было вечером, после тренировки, оказаться дома, поесть, поужинать с семьей, погулять с друзьями, с собакой, – это было бы замечательно!

Но, повторюсь, логистика сейчас непростая, – на обычных выходных нет возможности поехать домой.

– Уже сказали, чем Стокгольм схож с Санкт-Петербургом. А чем они отличаются?

– Если мы говорим о масштабе, то, мне кажется, Питер больше – и населением, и площадью.

Поэтому Стокгольм более спокойный, размеренный. Когда я приезжаю из Питера в Швецию, я понимаю, что ритм жизни становится размереннее.

– Твой лайфстайл сильно изменился после переезда в Швецию?

– Здесь стиль жизни очень похож на питерский. Только на дорогу чуть-чуть меньше времени уходит. Если в Питере ты закладываешь 30-40 минут, чтобы доехать от дома до базы, то здесь максимум 20 минут.

А если игра вечером в будний день, то в командную группу в мессенджерах приходит сообщение: «Ребята, будьте внимательнее, пробки на дорогах, выезжайте заранее».

Единственная пробка, в которую я попал – она была, кстати, совершенно недавно – была связана с «праздником выпускников». Школьники, которые выпускаются, ездят по городу на разных машинах – чаще всего это большие самосвалы, которые медленно едут, а в кузове – выпускники!

Музыка, развлечения, танцы. Очень шумно! Обычно навигатор показывает ехать 20 минут, а в тот день – все 40! Это была самая большая пробка, в которую я попал здесь, – сказал Васютин.