Каррагер о «Челси»: «Расходы «МЮ» и «Сити» за последние 10 лет примерно одинаковы. Огромные траты – не гарантия успеха»

считает, что большие расходы на трансферы не гарантируют «Челси» успех.

В январское трансферное окно «Челси» потратил 323 миллиона фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги вместе.

«Что ждет «Челси» в будущем, если они подписывают с игроками восьмилетние контракты? Если через несколько сезонов они проявят себя не очень хорошо, как от них будут избавляться? Или, если у них все получится, они посмотрят на ситуацию на рынке и захотят новые контракты и еще больше денег.

Огромные траты не сделали «Челси» лучше – посмотрите на их положение в . Траты не гарантируют успеха.

« » тратит бешеные деньги, но у них большой опыт работы с разными менеджерами. « » – отличный пример обратной стороны этого. Если посмотреть на их трансферные расходы за последние десять лет, то между ними и «Манчестер Сити» нет большой разницы.

Что касается «Челси», должно быть, не понимает, что происходит. Можно делать вид, что он в восторге от большой команды и подписания всех этих замечательных игроков, но он будет беспокоиться за свою работу», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в интервью Overlap Live Fan Debate.

В текущем сезоне «Челси» набрал 30 очков в 21 матче и идет на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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