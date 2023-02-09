Каррагер о «Челси»: «Расходы «МЮ» и «Сити» за последние 10 лет примерно одинаковы. Огромные траты – не гарантия успеха»
Джейми Каррагер считает, что большие расходы на трансферы не гарантируют «Челси» успех.
В январское трансферное окно «Челси» потратил 323 миллиона фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги вместе.
«Что ждет «Челси» в будущем, если они подписывают с игроками восьмилетние контракты? Если через несколько сезонов они проявят себя не очень хорошо, как от них будут избавляться? Или, если у них все получится, они посмотрят на ситуацию на рынке и захотят новые контракты и еще больше денег.
Огромные траты не сделали «Челси» лучше – посмотрите на их положение в АПЛ. Траты не гарантируют успеха.
«Манчестер Сити» тратит бешеные деньги, но у них большой опыт работы с разными менеджерами. «Манчестер Юнайтед» – отличный пример обратной стороны этого. Если посмотреть на их трансферные расходы за последние десять лет, то между ними и «Манчестер Сити» нет большой разницы.
Что касается «Челси», Грэм Поттер должно быть, не понимает, что происходит. Можно делать вид, что он в восторге от большой команды и подписания всех этих замечательных игроков, но он будет беспокоиться за свою работу», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в интервью Overlap Live Fan Debate.
В текущем сезоне «Челси» набрал 30 очков в 21 матче и идет на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ.
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Эта цифра для глоров Нефтепроекта) Они её любят. Но если не придираться, то им 143 года и 0 Титулов Лиги Чемпионов. Опровергни)
Остальные, цифры отображают их жалкую реальность. Можешь перепроверить.
Разница в том, что МЮ тратит свои честно заработанные, а сити - шейх грязно тратит деньги
Ман Сити с 1880 по 1937 = цикл 57 лет (юбилей 50 лет) - 0 титулов
Ман Сити с 1937 по 1968 = цикл 31 год (юбилей 30 лет) - 0 титулов
Ман Сити с 1969 по 2012 = цикл 44 года (юбилей 40 лет) 0 титулов (стульчики, или стульчаки)
Ман Сити с 1880 по 1970 = цикл 90 лет (юбилей 90 лет) - 0 еврокубков
Ман Сити с 1970 по 2023 = цикл 53 года (юбилей 50 лет) - 0 еврокубков
Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года - 1 еврокубок
Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 титулов Лиги Чемпионов
Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года (юбилей 140 лет) - 1 финал Лиги Чемпионов
Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 голов в финале Лиги Чемпионов
Пхахаха
Ps: и 10 млн вернуть, что получила по выписанному штрафу
Челски Лемпарда надо позвать обратно. он клуб из зоны ЛК выведет в ЛЕ
По сути потратив 600 лямов пенсы не купили ни одного топа, только одного около-топового Энцо. Феноменальная работа от Теда Лассо)