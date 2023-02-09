Каррагер о «Челси»: «Расходы «МЮ» и «Сити» за последние 10 лет примерно одинаковы. Огромные траты – не гарантия успеха»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Грэм Поттер деньги Футбол

Джейми Каррагер считает, что большие расходы на трансферы не гарантируют «Челси» успех.

В январское трансферное окно «Челси» потратил 323 миллиона фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги вместе.

«Что ждет «Челси» в будущем, если они подписывают с игроками восьмилетние контракты? Если через несколько сезонов они проявят себя не очень хорошо, как от них будут избавляться? Или, если у них все получится, они посмотрят на ситуацию на рынке и захотят новые контракты и еще больше денег.

Огромные траты не сделали «Челси» лучше – посмотрите на их положение в АПЛ. Траты не гарантируют успеха.

«Манчестер Сити» тратит бешеные деньги, но у них большой опыт работы с разными менеджерами. «Манчестер Юнайтед» – отличный пример обратной стороны этого. Если посмотреть на их трансферные расходы за последние десять лет, то между ними и «Манчестер Сити» нет большой разницы.

Что касается «Челси», Грэм Поттер должно быть, не понимает, что происходит. Можно делать вид, что он в восторге от большой команды и подписания всех этих замечательных игроков, но он будет беспокоиться за свою работу», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в интервью Overlap Live Fan Debate.

В текущем сезоне «Челси» набрал 30 очков в 21 матче и идет на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никанор Еселев
Ответ А.В. Бубнов
#0ЛЧ143ГОДА
Не бубни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурбол Жумаскалиев
история, добытая в судейской, все еще превалирует в слабых умах фанов мю, хотя всем давно ясно что это мертвый клуб с дохлыми трансферами. скоро тоже до рычагов дойдут
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ Андрей Хенто
Не буду углубленно вдоваться в Ваши баталии. Но Вы берете год основания клуба и считаете от него участие в европейских международных турнирах, когда, Кубок европейских чемпионов было основано в 1956 году и остальные турниры ещё позже, бросается в глаза такое притягивание за уши)
Пхахаха
Эта цифра для глоров Нефтепроекта) Они её любят. Но если не придираться, то им 143 года и 0 Титулов Лиги Чемпионов. Опровергни)

Остальные, цифры отображают их жалкую реальность. Можешь перепроверить.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Колотухин
МЮ - пример того, как не нужно тратить деньги.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нголо Щербатски
Ответ А. Мостовой
Разница в том, что МЮ тратит свои честно заработанные, а сити - грязные деньги шейха
Вы просто сверхразум! На грани вселенной! Значит те государства которые продают нефть теперь грязные?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ А.В. Бубнов
Вот тебе для размышления информасион черезчуро: Ман Сити с 1880 по 1937 = цикл 57 лет (юбилей 50 лет) - 0 титулов Ман Сити с 1937 по 1968 = цикл 31 год (юбилей 30 лет) - 0 титулов Ман Сити с 1969 по 2012 = цикл 44 года (юбилей 40 лет) 0 титулов (стульчики, или стульчаки) Ман Сити с 1880 по 1970 = цикл 90 лет (юбилей 90 лет) - 0 еврокубков Ман Сити с 1970 по 2023 = цикл 53 года (юбилей 50 лет) - 0 еврокубков Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года - 1 еврокубок Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 титулов Лиги Чемпионов Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года (юбилей 140 лет) - 1 финал Лиги Чемпионов Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 голов в финале Лиги Чемпионов
Не буду углубленно вдоваться в Ваши баталии. Но Вы берете год основания клуба и считаете от него участие в европейских международных турнирах, когда, Кубок европейских чемпионов было основано в 1956 году и остальные турниры ещё позже, бросается в глаза такое притягивание за уши)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ А. Мостовой
Разница в том, что МЮ тратит свои честно заработанные, а сити - грязные деньги шейха
Несколько иначе:
Разница в том, что МЮ тратит свои честно заработанные, а сити - шейх грязно тратит деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ trav
Всё правильно. Деньги важно, но не главное. Вон Маню за 10 лет зеротитули в АПЛ и даже в топ4 не всегда попадают. Мансити доминатор АПЛ, всегда в ЛЧ, финал ЛЧ, полуфинал.
Вот тебе для размышления информасион черезчуро:

Ман Сити с 1880 по 1937 = цикл 57 лет (юбилей 50 лет) - 0 титулов
Ман Сити с 1937 по 1968 = цикл 31 год (юбилей 30 лет) - 0 титулов
Ман Сити с 1969 по 2012 = цикл 44 года (юбилей 40 лет) 0 титулов (стульчики, или стульчаки)
Ман Сити с 1880 по 1970 = цикл 90 лет (юбилей 90 лет) - 0 еврокубков
Ман Сити с 1970 по 2023 = цикл 53 года (юбилей 50 лет) - 0 еврокубков
Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года - 1 еврокубок
Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 титулов Лиги Чемпионов
Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года (юбилей 140 лет) - 1 финал Лиги Чемпионов
Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 голов в финале Лиги Чемпионов
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Миллиардер Рахим
Ответ trav
Всё правильно. Деньги важно, но не главное. Вон Маню за 10 лет зеротитули в АПЛ и даже в топ4 не всегда попадают. Мансити доминатор АПЛ, всегда в ЛЧ, финал ЛЧ, полуфинал.
Всегда без титула ЛЧ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ Милан Тео. 19.
У шейха не грязные деньги, а честно заработанные на продаже своей нефти!
Тогда значит дело шито белыми нитками и АПЛ должна попросить прощения у шейха?
Пхахаха

Ps: и 10 млн вернуть, что получила по выписанному штрафу
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ Seoul Candy
С чего это деньги от продажи нефти это грязные ? И плюс Сити уже как лет 10 гранд Европы и мирового футбола, с болельщиками по всему миру, и да ты будешь удивлен наверное но за последние 10 лет сити заработал больше чем мю
Сами деньги чистые. А вот как их довозил до проекта шейх, было не чисто.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
#0ЛЧ143ГОДА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юлия Закаблукова
челси 2 лиги чемпионов за 10 лет , еще 2 чемпионства апл , так же ксть кубки уефа 0, у мю 0 трофеев
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Seoul Candy
Ответ А. Мостовой
Разница в том, что МЮ тратит свои честно заработанные, а сити - грязные деньги шейха
С чего это деньги от продажи нефти это грязные ? И плюс Сити уже как лет 10 гранд Европы и мирового футбола, с болельщиками по всему миру, и да ты будешь удивлен наверное но за последние 10 лет сити заработал больше чем мю
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беслан Мамукаев
у Каррагера ни одно интервью не проходит чтоб он об МЮ что-то плохое не сказал,как он нас любит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан Тео. 19.
Ответ А. Мостовой
Разница в том, что МЮ тратит свои честно заработанные, а сити - грязные деньги шейха
У шейха не грязные деньги, а честно заработанные на продаже своей нефти!
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диер Ташкент
ну огромные вложение без хорошего тренера конечно не гарант побед. МЮ пример в этом плане.
Челски Лемпарда надо позвать обратно. он клуб из зоны ЛК выведет в ЛЕ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jzx
Раз они одинаковы, почему тогда в отношении МЮ нет никакого расследования и ему не грозят санкции?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trav
Всё правильно. Деньги важно, но не главное. Вон Маню за 10 лет зеротитули в АПЛ и даже в топ4 не всегда попадают. Мансити доминатор АПЛ, всегда в ЛЧ, финал ЛЧ, полуфинал.
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Прав Каррагер. Пенсы по приколу выкинули 600 мультов за полгода, а болтаются в середине таблицы. И не факт, что в следующем сезоне будет лучше. Но надо верить в Гарри Поттера и схему 4-4-3)
По сути потратив 600 лямов пенсы не купили ни одного топа, только одного около-топового Энцо. Феноменальная работа от Теда Лассо)
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А. Мостовой
Разница в том, что МЮ тратит свои честно заработанные, а сити - грязные деньги шейха
+14
-15
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Apol
Только Юнайтед за эти 10 лет выиграл хотя бы 1 АПЛ, а Каррагер за всю карьеру ноль
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий