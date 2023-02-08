Каррагер о многолетних контрактах «Челси»: «Боули впереди всех, если нашел способ обойти ФФП без нарушений. Но не верится, что новичок придумал то, до чего многие умные люди не дошли»

Теги Челси Джейми Каррагер премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей Тодд Боули Футбол

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сомневается в правомерности действий «Челси».

«Если Тодд Боули и «Челси» нашли способ обойти правила, заключая с игроками контракты на 8-9 лет, то могу пожелать им лишь удачи. Если Боули нашел способ сломать систему, тратить деньги без нарушения правил финансового фэйр-плей, то он впереди всех в этой игре.

Но в футболе так много умных людей, что я не могу поверить в то, что человек, только пришедший в английский футбол, нашел какой-то способ, до которого никто не додумался», – сказал Каррагер.

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14 комментариев

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Recreated
Вообще это огромный риск, либо хитрый подводный камень, которого мы не видим и неизвестно увидим ли!
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Биодудь
Ответ TC@ER18
Не зна что там придумал Боэли. Но, карагер: если ты тупой, это не значит что все такие же! Вон, бригада сити тоже не стали ничего придумывать, просто гнули свою линию какие у них доходы крутые и пускали пыль всем в глаза. А сейчас покупают билеты в 5 дивизион.
А сейчас юристы Сити отымеют АПЛ и все на этом закончится. Как было и с УЕФА. Там вообще их размазали в суде как детей.
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Lavinka
Боуэли гений ! Скоро ещё схему 443 введёт !
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RoyRoy
Сообщите Караггеру, что такой "обход" в Америке придумали уже давно, там он фиктивный ФФП, а полоток, и, например, удивите контрактами Сутера, Уэббера и тп
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Виталий Григорьев
Ответ Блуждающий странник
Палка о двух концах. Помогает впритык вписаться в ФФП, но значительно урезает траты на следующие годы + риск получить футболиста без особой мотивации, риск травм и это все серьезно, а избавиться от футболиста с таким контрактом почти невозможно
Поэтому им прописывали контракты, которые сильно зависят от результатов. От непопадания в ЛЧ у многих зп снизится на 25%
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+3
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Val Smith
Ну это до первого Азара, Погба и Коутинье. Попадется игрок с конской личкой, не проявляющий себя и не вылезающие из лазарета и станет печально на те самые 6-8 лет.
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mansur_axe
Просто Боули американец, англичане не смогут в чем то возразить иначе США вставит.
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TC@ER18
Не зна что там придумал Боэли. Но, карагер: если ты тупой, это не значит что все такие же!

Вон, бригада сити тоже не стали ничего придумывать, просто гнули свою линию какие у них доходы крутые и пускали пыль всем в глаза. А сейчас покупают билеты в 5 дивизион.
+2
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Андрей Хенто
Об этом уже писали и до появления Боули в мире футбола, тем более не сам же Боули до этого додумался, у него есть команда профессионалов-юристов, которые знали об этом и очевидно, что именно они предложили ему такую схему покупок игроков. Просто такие контракты могут стать заложниками клуба и игроков, поэтому не каждый может решиться на такое.
+4
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miguel_diaz
Этим методом не пользовались,так как это довольно рисковано. Окажись несколько игроков ниже того уровня который от них ждут,то они застрянут в клубе на высоких зарплатах на 8 лет. Вот и думайте насколько это успешный выход обдурить ФФП
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Гусейн Магомедрасулов
это ни чем не отличается от рычагов Барселоны. Не заиграют футболисты с огромными сроками контрактов и Боэли зарыдает
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DolJun
да, концепт интересный, глянем как себя проявит
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Блуждающий странник
Палка о двух концах. Помогает впритык вписаться в ФФП, но значительно урезает траты на следующие годы + риск получить футболиста без особой мотивации, риск травм и это все серьезно, а избавиться от футболиста с таким контрактом почти невозможно
+8
-1
+7
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Адепт Суперлиги
Ага, Боэли так всех переиграл, как Мавроди в 90-х
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