Каррагер о многолетних контрактах «Челси»: «Боули впереди всех, если нашел способ обойти ФФП без нарушений. Но не верится, что новичок придумал то, до чего многие умные люди не дошли»
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сомневается в правомерности действий «Челси».
«Если Тодд Боули и «Челси» нашли способ обойти правила, заключая с игроками контракты на 8-9 лет, то могу пожелать им лишь удачи. Если Боули нашел способ сломать систему, тратить деньги без нарушения правил финансового фэйр-плей, то он впереди всех в этой игре.
Но в футболе так много умных людей, что я не могу поверить в то, что человек, только пришедший в английский футбол, нашел какой-то способ, до которого никто не додумался», – сказал Каррагер.
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Вон, бригада сити тоже не стали ничего придумывать, просто гнули свою линию какие у них доходы крутые и пускали пыль всем в глаза. А сейчас покупают билеты в 5 дивизион.