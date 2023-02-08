Мертенс и другие игроки «Галатасарая» помогли в сортировке и отправке гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Теги Галатасарай высшая лига Турция происшествия Дрис Мертенс Каан Айхан Благотворительность Жанкат Йылмаз Футбол

Игроки «Галатасарая» помогают пострадавшим от землетрясения.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, за которым последовало более 40 афтершоков. В результате этого погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч пострадали.

«Галатасарай» организовал сбор гуманитарной помощи на своем стадионе в Стамбуле. Помочь в сортировке и отправке всего необходимого в пострадавшие регионы приехали форвард Дрис Мертенс с женой, защитник Каан Айхан и вратарь Жанкат Йылмаз.

Фото: twitter.com/GalatasaraySK

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2 комментария

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AurelioDeLaurentis
Всем помогающим огромный Respect.
Тем кто потерял близких мои соболезнования.
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Contiliano
Красавчик Дрис!👍🏻
Из бэдбоя в примера для подражания
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