Мертенс и другие игроки «Галатасарая» помогли в сортировке и отправке гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
Игроки «Галатасарая» помогают пострадавшим от землетрясения.
Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, за которым последовало более 40 афтершоков. В результате этого погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч пострадали.
«Галатасарай» организовал сбор гуманитарной помощи на своем стадионе в Стамбуле. Помочь в сортировке и отправке всего необходимого в пострадавшие регионы приехали форвард Дрис Мертенс с женой, защитник Каан Айхан и вратарь Жанкат Йылмаз.
Фото: twitter.com/GalatasaraySK
По Турции ударило мощнейшее землетрясение. Трагедия задела и спорт
Федерация футбола Турции пожертвовала миллион евро пострадавшим от землетрясения
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Тем кто потерял близких мои соболезнования.
Из бэдбоя в примера для подражания