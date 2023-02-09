«Бенфика» отправит 1000 термоодеял для пострадавших от землетрясения в Турции
«Бенфика» окажет гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, за которым последовало более 40 афтершоков. В результате этого погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч пострадали.
После запроса посольства Турции в Лиссабоне о помощи «Бенфика» отправит 1000 термоодеял в районы, наиболее пострадавшие от землетрясений.
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