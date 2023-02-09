«Бенфика» отправит 1000 термоодеял для пострадавших от землетрясения в Турции

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«Бенфика» окажет гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, за которым последовало более 40 афтершоков. В результате этого погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч пострадали.

После запроса посольства Турции в Лиссабоне о помощи «Бенфика» отправит 1000 термоодеял в районы, наиболее пострадавшие от землетрясений.

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1 комментарий

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rigobersong
Достойно:) А вот почему Европа и США в целом молчат и не помогают активно в трагедии, наверное потому что нельзя России здесь нагадить, вот и не видим помощи для Турции, а уж тем более Сирии, ведь это другое:) А могли бы и замороженные деньги Абрамовича действительно с пользой потратить, и Россиянам бы приятно было, что они действительно помогли людям в беде, а не были разворованы людьми в цветах Вильярреала:))
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