«Бенфика» отправит 1000 термоодеял для пострадавших от землетрясения в Турции

« » окажет гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, за которым последовало более 40 афтершоков. В результате этого погибли более 5 тысяч человек, более 20 тысяч пострадали.

После запроса посольства Турции в Лиссабоне о помощи «Бенфика» отправит 1000 термоодеял в районы, наиболее пострадавшие от землетрясений.

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