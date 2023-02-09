«Если Смольников и Дзюба идут в «Локо» не за деньгами, они сильно помогут клубу». Сабитов о новичках красно-зеленых

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«Если Смольников и Дзюба идут в «Локо» не за деньгами, они сильно помогут клубу. Вспоминаю, как в 1990-м Юрий Семин взял в «Локо» несколько опытных литовцев и с их помощью вернулся в высшую лигу. Ветераны – к тому же с таким победным опытом, как у Артема с Игорем – могут усилить команду и на поле, и в раздевалке.

Правда, важен и второй момент: кто инициатор их перехода – агенты, генеральный директор или главный тренер? Не секрет, что сейчас формирование команд мало зависит от тренера. Но если Галактионов действительно нуждается в этих игроках, я уверен: они без проблем вольются в состав.

Артем и Игорь еще в 2021-м были в сборной и априори не могут быть плохими футболистами. К тому же 34 года – далеко не критический возраст для : у нас не та интенсивность, что в Англии или Италии.

Тренеру «Локомотива» нужно проявить себя также дипломатом и психологом. Карло Анчелотти вспоминал, что Ибрагимович поначалу гнобил и душил молодых игроков, но после разговора с тренером, наоборот, протянул им руку помощи. Возможно, и Дзюба в «Локо» будет не только забивать, но и способствовать прогрессу молодых. Не зря же я называл его вторым Златаном», – написал Сабитов в колонке для Sports.ru.

«Сразу сказал: он будет вторым Златаном». Неизвестные истории про ранних Дзюбу и Смольникова

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