«Если Смольников и Дзюба идут в «Локо» не за деньгами, они сильно помогут клубу». Сабитов о новичках красно-зеленых
Равиль Сабитов оценил переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».
«Если Смольников и Дзюба идут в «Локо» не за деньгами, они сильно помогут клубу. Вспоминаю, как в 1990-м Юрий Семин взял в «Локо» несколько опытных литовцев и с их помощью вернулся в высшую лигу. Ветераны – к тому же с таким победным опытом, как у Артема с Игорем – могут усилить команду и на поле, и в раздевалке.
Правда, важен и второй момент: кто инициатор их перехода – агенты, генеральный директор или главный тренер? Не секрет, что сейчас формирование команд мало зависит от тренера. Но если Галактионов действительно нуждается в этих игроках, я уверен: они без проблем вольются в состав.
Артем и Игорь еще в 2021-м были в сборной и априори не могут быть плохими футболистами. К тому же 34 года – далеко не критический возраст для РПЛ: у нас не та интенсивность, что в Англии или Италии.
Тренеру «Локомотива» нужно проявить себя также дипломатом и психологом. Карло Анчелотти вспоминал, что Ибрагимович поначалу гнобил и душил молодых игроков, но после разговора с тренером, наоборот, протянул им руку помощи. Возможно, и Дзюба в «Локо» будет не только забивать, но и способствовать прогрессу молодых. Не зря же я называл его вторым Златаном», – написал Сабитов в колонке для Sports.ru.
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Кержаков третий в списке.
Возможно, опередить Кержакова хочет. Даже Протасова шансы догнать есть. Тоже мотивация.
И не забывай, что у Дзюбы есть особый стимул задержаться в футболе подольше, а конкретнее это попробовать побить рекорд Кержакова в сборной, понятно что с баном РФ шансы малы, но они есть.
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Ну Галактионов не Анчелотти, да и Дзюба больше другими "удушениями" прославился)
Мотивируют деньгами. В контрактах прописаны призовые "за спасение". Менеджмент клуба в цейтноте и собирает всё, что подешевле и всех СА, только чтобы удержаться в лиге.
Потому как в нынешней ситуации у РЖД другие приоритеты. Если клуб вылетит в ФНЛ и уйдёт с новостной повестки, пойдёт "оптимизация". Локо потихоньку за один-два сезона похоронят, землю и стадион отдадут под застройку и РЖД наконец-то избавится от социальной нагрузки.
Менеджмент клуба это понимает и прилагает все усилия, чтобы сохранить свои тёплые места. Скорее всего там уже и матчи начнут покупать ближе к концу чемпионата.