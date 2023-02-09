«Если Смольников и Дзюба идут в «Локо» не за деньгами, они сильно помогут клубу». Сабитов о новичках красно-зеленых

Теги Локомотив Артем Дзюба Равиль Сабитов премьер-лига Россия Sports.ru Игорь Смольников Футбол

Равиль Сабитов оценил переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Если Смольников и Дзюба идут в «Локо» не за деньгами, они сильно помогут клубу. Вспоминаю, как в 1990-м Юрий Семин взял в «Локо» несколько опытных литовцев и с их помощью вернулся в высшую лигу. Ветераны – к тому же с таким победным опытом, как у Артема с Игорем – могут усилить команду и на поле, и в раздевалке.

Правда, важен и второй момент: кто инициатор их перехода – агенты, генеральный директор или главный тренер? Не секрет, что сейчас формирование команд мало зависит от тренера. Но если Галактионов действительно нуждается в этих игроках, я уверен: они без проблем вольются в состав.

Артем и Игорь еще в 2021-м были в сборной и априори не могут быть плохими футболистами. К тому же 34 года – далеко не критический возраст для РПЛ: у нас не та интенсивность, что в Англии или Италии.

Тренеру «Локомотива» нужно проявить себя также дипломатом и психологом. Карло Анчелотти вспоминал, что Ибрагимович поначалу гнобил и душил молодых игроков, но после разговора с тренером, наоборот, протянул им руку помощи. Возможно, и Дзюба в «Локо» будет не только забивать, но и способствовать прогрессу молодых. Не зря же я называл его вторым Златаном», – написал Сабитов в колонке для Sports.ru.

«Сразу сказал: он будет вторым Златаном». Неизвестные истории про ранних Дзюбу и Смольникова

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13 комментариев

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Hong Kil
Предложили больше, чем в Зените, вот и идет.
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Karel
В Клубе Федотова Дзюбе девять мячей до Кержакова осталось.
Кержаков третий в списке.
Возможно, опередить Кержакова хочет. Даже Протасова шансы догнать есть. Тоже мотивация.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Злодей Спб
А зачем еще идти двум кочующим по клубам пред.пенсионерам в команду стоящую на вылет? Из любви к Зелёному Паровозу с эмблемы впрягаться? Очень сомневаюсь. Мотивируют деньгами. В контрактах прописаны призовые "за спасение". Менеджмент клуба в цейтноте и собирает всё, что подешевле и всех СА, только чтобы удержаться в лиге. Потому как в нынешней ситуации у РЖД другие приоритеты. Если клуб вылетит в ФНЛ и уйдёт с новостной повестки, пойдёт "оптимизация". Локо потихоньку за один-два сезона похоронят, землю и стадион отдадут под застройку и РЖД наконец-то избавится от социальной нагрузки. Менеджмент клуба это понимает и прилагает все усилия, чтобы сохранить свои тёплые места. Скорее всего там уже и матчи начнут покупать ближе к концу чемпионата.
Тебе пора идти работать на РенТВ. Какими деньгами? Эти двое подписали контракты на 4 месяца. Единственная их мотивация, это показать и доказать, что они способны "держать" уровень игры в РПЛ. Они за годы в Зените столько заработали, что деньги Локомотива это капля в море.
И не забывай, что у Дзюбы есть особый стимул задержаться в футболе подольше, а конкретнее это попробовать побить рекорд Кержакова в сборной, понятно что с баном РФ шансы малы, но они есть.
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Do Cent
Куда идём мы с Пятачком, большой большой секрет!
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Дважды_Герой
"А я еду, а я еду за деньгами, за туманом едут дураки.." (с)
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Константин Эсперов
А зачем они помогают Локо , не из за любви же ?
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Викт0р Степанович
Да за какими деньгами они идут? Смешные цифры по сравнению с зп в рпл. Дзюба у быстрова с кошелька наверняка больше вытащил. Они никому оказались не нужны. Идут чтоб играть в рпл, а не в медиалиге
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Ебздрогыч
Не за деньгами, а за бесплатным проездом в поездах дальнего следования
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Aleksey Yashin
"Карло Анчелотти вспоминал, что Ибрагимович поначалу гнобил и душил молодых игроков"
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Ну Галактионов не Анчелотти, да и Дзюба больше другими "удушениями" прославился)
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НЕОЛОК
Ну Дзюба идёт точно не за деньгами - он только с Зенита срубил столько что небольшие деньги от Локо за 5 месяцев для него мелочь и пустые хлопоты с риском последнего провала, а насчёт поможет будем посмотреть. Думаю со Смольниковым та же история...
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Heath Neumann
Дзюба и деньги? Неее, он жадный до футбола. Вот, например, почему он не пошёл в Нижний? Да просто он просил меньше! Не понял его люд новгородский. В Торпедо тоже самое…. Ну как вы вообще смеете обвинять AD7 в жажде наживы?
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Злодей Спб
А зачем еще идти двум кочующим по клубам пред.пенсионерам в команду стоящую на вылет? Из любви к Зелёному Паровозу с эмблемы впрягаться? Очень сомневаюсь.

Мотивируют деньгами. В контрактах прописаны призовые "за спасение". Менеджмент клуба в цейтноте и собирает всё, что подешевле и всех СА, только чтобы удержаться в лиге.

Потому как в нынешней ситуации у РЖД другие приоритеты. Если клуб вылетит в ФНЛ и уйдёт с новостной повестки, пойдёт "оптимизация". Локо потихоньку за один-два сезона похоронят, землю и стадион отдадут под застройку и РЖД наконец-то избавится от социальной нагрузки.

Менеджмент клуба это понимает и прилагает все усилия, чтобы сохранить свои тёплые места. Скорее всего там уже и матчи начнут покупать ближе к концу чемпионата.
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Михаил1970
Дзюба всю зп на благотворительность будет жертвовать. Он с детства за Локомотив.
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