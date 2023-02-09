Быстров о Дзюбе и Смольникове в «Локо»: «Два возрастных футболиста. Как вокруг них строить новую команду? Это невозможно»

оценил переход и в « ».

«Странное решение, честно говоря — два возрастных футболиста в «Локо». Как вокруг них строить новую команду? Это просто невозможно.

Хотя, знаете, если руководство «Локомотива» переживает, что команда вылетит в Первую лигу, то это однозначно усиление», – написал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

Дзюба в «Локо» – противоречиво, но любопытно. Не поможет в прессинге и рывках, даст подыгрыш и реализацию в штрафной

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