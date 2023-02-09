Быстров о Дзюбе и Смольникове в «Локо»: «Два возрастных футболиста. Как вокруг них строить новую команду? Это невозможно»

Теги Локомотив Владимир Быстров Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Смольников Футбол

Владимир Быстров оценил переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Странное решение, честно говоря — два возрастных футболиста в «Локо». Как вокруг них строить новую команду? Это просто невозможно.

Хотя, знаете, если руководство «Локомотива» переживает, что команда вылетит в Первую лигу, то это однозначно усиление», – написал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

Дзюба в «Локо» – противоречиво, но любопытно. Не поможет в прессинге и рывках, даст подыгрыш и реализацию в штрафной

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8 комментариев

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Chernoy
Быстров реально не понимает, что их подписали на четыре месяца не для построения вокруг них новой команды!?
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Sergey
Ответ Михаил1970
Быстров сам себе задает вопросы, а затем направляет комментарии Быстрова на актуальные темы в спортивные СМИ?
причем делает это сидя в пивнухе похоже
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Михаил1970
Ответ Sergey
Сам спросил, сам ответил
Быстров сам себе задает вопросы, а затем направляет комментарии Быстрова на актуальные темы в спортивные СМИ?
0
0
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Дядя ТУРА
Сам спросил, сам ответил)
+3
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Дядя ТУРА
Сам спросил, сам ответил
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Sergey
Сам спросил, сам ответил
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Sergey
Сам спросил, сам ответил
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Andreir888
Володька просто завидует))
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