В контракте Дзюбы с «Локо» есть бонусы за непопадание в стыки и победу в Кубке («РБ Спорт»)
Стали известны детали контракта Артема Дзюбы с «Локомотивом».
По информации «РБ Спорт», железнодорожники будут платить 34-летнему форварду около 5 млн рублей в месяц, при этом в договоре содержится пункт о премии за подписание контракта.
Кроме того, предусмотрены бонусы как за индивидуальные (голы, результативные передачи, заработанные и реализованные пенальти), так и командные достижения — непопадание в стыки в Мир РПЛ и за победу в Фонбет Кубке России.
После 17 туров «Локомотив» занимает в таблице РПЛ 14-е место.
В 1/4 финала Кубка красно-зеленые сыграют со «Спартаком».
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Это точно заслуживает премиальных.
Вообще, конечно, бонусы за 12(!) место для "Локомотива" - это жесть. "Этот поезд в огне".
Символично, что даже аутсайдеры РПЛ от него отказывались...