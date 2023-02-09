В контракте Дзюбы с «Локо» есть бонусы за непопадание в стыки и победу в Кубке («РБ Спорт»)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России деньги Футбол

Стали известны детали контракта Артема Дзюбы с «Локомотивом».

По информации «РБ Спорт», железнодорожники будут платить 34-летнему форварду около 5 млн рублей в месяц, при этом в договоре содержится пункт о премии за подписание контракта.

Кроме того, предусмотрены бонусы как за индивидуальные (голы, результативные передачи, заработанные и реализованные пенальти), так и командные достижения — непопадание в стыки в Мир РПЛ и за победу в Фонбет Кубке России.

После 17 туров «Локомотив» занимает в таблице РПЛ 14-е место.

В 1/4 финала Кубка красно-зеленые сыграют со «Спартаком».

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26 комментариев

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Собака хаски в маске
надо было бонус за зону еврокубков прописать, так бы глядишь наш локомотив как помчал бы на фасте, да и доп мотивация для всех
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goshforever
Ответ bolshovandrey
То есть, если занять 15е место, бонус будет? Не стыки ведь
Чтобы оказаться ниже нынешних Химок и/или Торпедо, надо реально подвиг совершить.
Это точно заслуживает премиальных.
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Классный руководитель
4 статья на спортс, сколько агент отвалил за рекламу
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БолельщикСоСтажем
Нужны бонусы за непопадание в ворота, непопадание в состав…
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Валерий Йованович
Вроде же 2,5 в месяц ( и так умопомрачительная сумма, для него), выходит в Торпедо менеджмент поумнее нежели в Локомотиве, ведь турецкий этап его карьеры по-моему всем уже показал его нынешний уровнь
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goshforever
Мда уж. Сначала был инсайд про 2,5 миллиона рублей, сейчас уже 5. Тоже не бог весть что по меркам РПЛ, но с бонусами мб уже серьезные деньги.

Вообще, конечно, бонусы за 12(!) место для "Локомотива" - это жесть. "Этот поезд в огне".
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i am better
Ответ bolshovandrey
То есть, если занять 15е место, бонус будет? Не стыки ведь
не 15, 12 же. в рпл 16 клубов только
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-3
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Zenith forever
Как же так?!!! Только Спартак собрался выиграть кубок, а тут Локо проклюнулось. Заговор!
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Российский пользователь
Завтра будет 9 млн. руб. в месяц
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Вася Столяр
Ответ Paulus*
Вы из Локомотива?
Нет, просто для себя собеседование прошёл
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slow focus
это похоже на новую стратегию
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Paulus*
Ответ Andrey Kutashov
👀 вы приняты к нам юристом )) четко ищите лазейки
Вы из Локомотива?
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Ветер
Одного ролика хватило, чтобы Дзюбу подписать. Руководство паровозов, про результаты даже не думает.
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Алексей Ненахов
Ответ Андрей Андреев
Судьба Локо в руках Дзюбы.
Вертел он её на ….
+11
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mitos
Без Азмуна не работает этот агрегат)
+3
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Виктор Павлович
Дзюба: жду матча с зенитом
+1
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Андрей Андреев
Судьба Локо в руках Дзюбы.
+24
0
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Арсений Хахатанов
Ответ Andrey Kutashov
👀 вы приняты к нам юристом )) четко ищите лазейки
Либо к вам юристом, либо на ТНТ юмористом)))
+3
-11
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Арсений Хахатанов
Сначало косяков напорют, а потом какие только коврижки не обещают. При этом продолжая косячить.
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nobrainnopain
Болельщики уже футболочки раскупили?
+1
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Алексей Ненахов
Повезло Дзюбе что ввели Фан-уйди , а то бы каждую игру слышал про свой путь
+14
-1
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Andrey Kutashov
Ответ bolshovandrey
То есть, если занять 15е место, бонус будет? Не стыки ведь
👀 вы приняты к нам юристом )) четко ищите лазейки
+62
-1
+61
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Thomas Schaaf
Локомотив с такими трансферами точно в ФНЛ отправится. Судя по играм в Турции Дзюба по игровым характеристикам совершенно не тянет, да еще и человек, мягко говоря, сложный.
Символично, что даже аутсайдеры РПЛ от него отказывались...
+5
-1
+4
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eggor404
Артём поможет не попасть в стыки и вылететь напрямую!
+20
-1
+19
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Роман
Кто не знает как слить бюджет, вот пособие.
+10
-1
+9
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