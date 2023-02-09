В контракте Дзюбы с «Локо» есть бонусы за непопадание в стыки и победу в Кубке («РБ Спорт»)

Стали известны детали контракта с « ».

По информации «РБ Спорт», железнодорожники будут платить 34-летнему форварду около 5 млн рублей в месяц, при этом в договоре содержится пункт о премии за подписание контракта.

Кроме того, предусмотрены бонусы как за индивидуальные (голы, результативные передачи, заработанные и реализованные пенальти), так и командные достижения — непопадание в стыки в Мир РПЛ и за победу в Фонбет Кубке России.

После 17 туров «Локомотив» занимает в таблице 14-е место.

В 1/4 финала Кубка красно-зеленые сыграют со «Спартаком».

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