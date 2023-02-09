Газзаев о Дзюбе и Смольникове: «Принесут огромную пользу «Локо». Станут мотиваторами»

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«Безусловно, и Дзюба, и Смольников наряду с Бариновым будут три явных лидера в команде, которые станут мотиваторами.

Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву» и помогут выйти из непростой ситуации в турнирной таблице. Иметь в команде таких лидеров — только плюс для железнодорожников», — сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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