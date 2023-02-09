Газзаев о Дзюбе и Смольникове: «Принесут огромную пользу «Локо». Станут мотиваторами»

Теги Локомотив Артем Дзюба Валерий Газзаев премьер-лига Россия Игорь Смольников Футбол

Валерий Газзаев оценил переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Безусловно, и Дзюба, и Смольников наряду с Бариновым будут три явных лидера в команде, которые станут мотиваторами.

Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву» и помогут выйти из непростой ситуации в турнирной таблице. Иметь в команде таких лидеров — только плюс для железнодорожников», — сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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6 комментариев

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Overkiller
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Мосгорсуд
По Дзюбе большие сомнения, он пол года не играл.....а Смольников уже сбитый лётчик
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Михаил
Выход в ФНЛ в кармане
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Heath Neumann
Баринов - это лидер? Ну значит он достоин отдать лидерство другому словоблуду Артемке. Оба любителя поговорить с журналистами и вынести всё из избы.
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vrazrez
Ещё Газзаева назначить тренером, и можно смело к ФНЛ готовиться, ну или в медиалигу переходить.
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ZaharPetrovicUralez
Газзаев в последнее время совсем дичь начал нести
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