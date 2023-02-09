Директор «Локо» о Дзюбе и Смольникове: «Столь опытные игроки нужны в текущей ситуации. Глобально ориентируемся на молодых, в идеале – на воспитанников академии»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Смольников Дмитрий Ульянов ТАСС Футбол

Спортивный директор «Локомотива» объяснил подписание Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.

«Столь опытные и титулованные игроки нам очень нужны в текущей ситуации. Пообщавшись с ними, мы увидели и серьезную мотивацию помочь нам, и неплохую физическую форму. Надеемся, увидим в их исполнении и тот футбол, который запомнился болельщикам в том числе по матчам за сборную России. Повторюсь, глобально «Локомотив» продолжает ориентироваться на лучших молодых российских футболистов, в идеале – на воспитанников собственной академии.

Сейчас необходимо, чтобы Смольников и Дзюба показали в «Локомотиве» те лидерские качества, которыми всегда славились на протяжении своих футбольных карьер. С Артемом и Игорем мы договорились, что вместе будем решать поставленные задачи в ближайшие месяцы. Еще дальше заглядывать просто рано», – сказал Дмитрий Ульянов.

Дзюба и Смольников подписали с «Локомотивом» контракты до конца текущего сезона.

Дзюба в «Локо» – противоречиво, но любопытно. Не поможет в прессинге и рывках, даст подыгрыш и реализацию в штрафной

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3 комментария

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m1t9
разводили немцы, теперь разводят свои. сколько можно доить ржд, вечность?
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kapitan_kakao
На воспитанников академии Чертаново
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Ебздрогыч
Ближе к 28 туру и стыковым играм понадобятся еще более опытные - Широков, Денисов, ближе к 30 туру - самые опытные - Мостовой, Шалимов. Кавазашвили и Ловчева рассмотрят для лучшей лиги мира
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