Директор «Локо» о Дзюбе и Смольникове: «Столь опытные игроки нужны в текущей ситуации. Глобально ориентируемся на молодых, в идеале – на воспитанников академии»
Спортивный директор «Локомотива» объяснил подписание Артема Дзюбы и Игоря Смольникова.
«Столь опытные и титулованные игроки нам очень нужны в текущей ситуации. Пообщавшись с ними, мы увидели и серьезную мотивацию помочь нам, и неплохую физическую форму. Надеемся, увидим в их исполнении и тот футбол, который запомнился болельщикам в том числе по матчам за сборную России. Повторюсь, глобально «Локомотив» продолжает ориентироваться на лучших молодых российских футболистов, в идеале – на воспитанников собственной академии.
Сейчас необходимо, чтобы Смольников и Дзюба показали в «Локомотиве» те лидерские качества, которыми всегда славились на протяжении своих футбольных карьер. С Артемом и Игорем мы договорились, что вместе будем решать поставленные задачи в ближайшие месяцы. Еще дальше заглядывать просто рано», – сказал Дмитрий Ульянов.
Дзюба и Смольников подписали с «Локомотивом» контракты до конца текущего сезона.
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