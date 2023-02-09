Радимов о Дзюбе в «Локо»: «Когда он будет набирать форму? В чемпионате осталось 13 туров – это 2 месяца»

Теги Локомотив Артем Дзюба Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Владислав Радимов прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Нападающему все равно потребуется время, чтобы набрать форму. При этом до первых четвертьфинальных матчей Кубка России осталось две недели, до возобновления РПЛ – три. В чемпионате осталось сыграть всего 13 туров – это два месяца.

Когда он будет набирать форму? А если он придет в «Локомотив» и не сыграет ни одной встречи, можно будет назвать сумму, которую ему заплатят по контракту, оптимальной? Жизнь все покажет», – считает экс-игрок «Зенита».

После расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор» в ноябре прошлого года Дзюба находился в статусе свободного агента. Соглашение нападающего с «Локомотивом» рассчитано до конца сезона.

Дзюба в «Локо» – противоречиво, но любопытно. Не поможет в прессинге и рывках, даст подыгрыш и реализацию в штрафной

«Локо» – уже 6-й клуб Дзюбы в РПЛ. А по слухам он мог поиграть чуть ли не за всех в лиге

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5 комментариев

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Ярик01
К стыкам наберет форму
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Faust Doc
Артем каждый день держит в руках свою форму!
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Gornostaev
Дзюба в прекрасной красно-зеленой (зелено-красной) форме... Он, как и Ибрагимович, физиологический феномен и разрывает на таланте...
P.S. Все вокруг так распереживались за него :)...
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Ебздрогыч
Самостоятельно, в ручном режиме
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-1
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Дмитрий9779
Это три месяца.
+2
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