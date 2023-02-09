Радимов о Дзюбе в «Локо»: «Когда он будет набирать форму? В чемпионате осталось 13 туров – это 2 месяца»
Владислав Радимов прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Локомотив».
«Нападающему все равно потребуется время, чтобы набрать форму. При этом до первых четвертьфинальных матчей Кубка России осталось две недели, до возобновления РПЛ – три. В чемпионате осталось сыграть всего 13 туров – это два месяца.
Когда он будет набирать форму? А если он придет в «Локомотив» и не сыграет ни одной встречи, можно будет назвать сумму, которую ему заплатят по контракту, оптимальной? Жизнь все покажет», – считает экс-игрок «Зенита».
После расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор» в ноябре прошлого года Дзюба находился в статусе свободного агента. Соглашение нападающего с «Локомотивом» рассчитано до конца сезона.
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