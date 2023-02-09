Тен Хаг о 2:2 с «Лидсом»: «Недопустимо так начинать дерби, «МЮ» не был готов к битве. Я сказал об этом в перерыве, и мы пропустили 2-й гол сразу после него»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лидс Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Лидсом» (2:2) в АПЛ.

«Можно сказать, что мы завоевали очко, потому что это здорово – отыграться в дерби с 0:2. С другой стороны, непозволительно так начинать дерби. Нужно быть готовыми к битве, а мы не были.

Это первое, о чем я сказал в перерыве. Сказал, что надо удостовериться, что мы готовы. И во втором тайме мы сразу пропустили гол – это по-настоящему разочаровывает.

Мы снова сыграем через несколько дней, и то, что мы способны победить, если будем играть в свой футбол, воодушевляет. И мы должны победить. Но нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

За последние 20 минут мы создали очень много моментов, но реализация была не так хороша. Надо действовать у ворот более хладнокровно», – сказал тен Хаг.

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9 комментариев

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Токсик
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Без Казимиро и Эриксена игры нет к сожалению
Не игры нет, а качественных исполнителей нет. Сегодня легко могли побеждать Лидс, но на пути встал Фред
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QWertY
Ответ gustavo1097
Как минимум у команды появился характер, спасибо за это ЭТХ. Летели 2:0, отыгрались, не опустили руки. Хорошие перестановки в тактике и составе. МЮ радует в этом сезоне, еще бы ошибок глупых поменьше допускали…
Чтобы допускать меньше ошибок нужны топовые игроки вместо Фреда, Заглота, Гарначо и Ваута,
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CriminalJoint62
Зря убрал Вергорста, был лучшим в матче
+1
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Евгений Ох
Ответ Златан Лучший!
Не обыграть команду без тренера. Позорники
Ну справедливости ради, после увольнения тренеров обычно идет new manager bounce, так и получилось. Лидс вышел водуошевленный + Менье кураж поймал.
Но это все не отменятет того, что многие игроки сыграли откровенно плохо, должны были побеждать...
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gustavo1097
Как минимум у команды появился характер, спасибо за это ЭТХ. Летели 2:0, отыгрались, не опустили руки. Хорошие перестановки в тактике и составе. МЮ радует в этом сезоне, еще бы ошибок глупых поменьше допускали…
+2
-1
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Златан Лучший!
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Без Казимиро и Эриксена игры нет к сожалению
Factos
0
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Златан Лучший!
Не обыграть команду без тренера. Позорники
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QWertY
2 удара в створ 1 гол и автогол у Лидса. Куча нереализованные(заблокированных) моментов у МЮ. Удача сегодня была на стороне павлинов. Но игра дьяволов меня порадовала, отличный атакующий футбол даже несмотря на серьезные кадровые проблемы
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Сижу на факсах Барселоны
Без Казимиро и Эриксена игры нет к сожалению
+3
-4
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