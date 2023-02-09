Тен Хаг о 2:2 с «Лидсом»: «Недопустимо так начинать дерби, «МЮ» не был готов к битве. Я сказал об этом в перерыве, и мы пропустили 2-й гол сразу после него»

Главный тренер « » тен Хаг подвел итоги игры с « » (2:2) в .

«Можно сказать, что мы завоевали очко, потому что это здорово – отыграться в дерби с 0:2. С другой стороны, непозволительно так начинать дерби. Нужно быть готовыми к битве, а мы не были.

Это первое, о чем я сказал в перерыве. Сказал, что надо удостовериться, что мы готовы. И во втором тайме мы сразу пропустили гол – это по-настоящему разочаровывает.

Мы снова сыграем через несколько дней, и то, что мы способны победить, если будем играть в свой футбол, воодушевляет. И мы должны победить. Но нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

За последние 20 минут мы создали очень много моментов, но реализация была не так хороша. Надо действовать у ворот более хладнокровно», – сказал тен Хаг.

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