«Лидс» прервал 13-матчевую серию побед «МЮ» на «Олд Траффорд». Команды сыграли вничью

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Лидс Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не удалось продлить серию побед на своем поле.

Команда Эрика тен Хага дома сыграла вничью с «Лидсом» (2:2) в перенесенном матче 8-го тура АПЛ.

Манкунианцы начиная с 19 октября выиграли на «Олд Траффорд» 13 раз подряд. Такой серии у «Юнайтед» не было с сезона-2010/11 – тогда набралось 20 побед подряд.

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16 комментариев

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Flyche
Ответ Тюменский медвежонок
Тен Хаг конечно порой странные вещи выдает, вот были игры против Рединга и ответная игра в кубке против Ноттингем Форест (в первой легко победили 0-3 на выезде) ну почему бы не дать всей основе отдохнуть в тех играх? ну видно же что физически мы не вывозим такой график, но в тех играх он выпускает всю основу, а теперь с Лидсом в важнейшей игре у нас уйма потерь, теперь приходится делать ротацию и т.д.
наигрывает основу, плюс нету у нас второго состава
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rigobersong
Ответ GaG12
От фана бчк другого ждать не стоит))
А чего слышать, я то всем Классико смотрел и видел, что он за днище:))
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Гегенпрессинг Рангника
Обидная потеря очков, да и по матчу перевес игровой большой. Чисто отскочище лидса, но в целом игра радует, в топ-4 будем, а выше головы рано прыгать
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f0rmoceft
Ответ GaG12
От фана бчк другого ждать не стоит))
Ригоберка не фан Барсы, он хейтер Реала)
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GaG12
Ответ rigobersong
варан всегда днищем был:) По какому его блату ставят непонятно, когда есть топарь Магвайер:)
От фана бчк другого ждать не стоит))
+2
-3
-1
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Street Fighter
Ответ Тюменский медвежонок
Тен Хаг конечно порой странные вещи выдает, вот были игры против Рединга и ответная игра в кубке против Ноттингем Форест (в первой легко победили 0-3 на выезде) ну почему бы не дать всей основе отдохнуть в тех играх? ну видно же что физически мы не вывозим такой график, но в тех играх он выпускает всю основу, а теперь с Лидсом в важнейшей игре у нас уйма потерь, теперь приходится делать ротацию и т.д.
МЮ потерял очки не из-за этого
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Доминатор3000
Ответ CriminalJoint62
7 очков от первого места, все только начинается 🔥
И на две игры больше 😁
Удачи 🤣
+5
-7
-2
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QWertY
Ответ rigobersong
варан всегда днищем был:) По какому его блату ставят непонятно, когда есть топарь Магвайер:)
Типа Магваер медленный, хотя он быстрее пули
+1
-4
-3
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Тюменский медвежонок
Тен Хаг конечно порой странные вещи выдает, вот были игры против Рединга и ответная игра в кубке против Ноттингем Форест (в первой легко победили 0-3 на выезде) ну почему бы не дать всей основе отдохнуть в тех играх? ну видно же что физически мы не вывозим такой график, но в тех играх он выпускает всю основу, а теперь с Лидсом в важнейшей игре у нас уйма потерь, теперь приходится делать ротацию и т.д.
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-6
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rigobersong
Ответ QWertY
Глупые подаренные мячи Лидсу, которые никак не вытекали из игры. Далот и Варан начудили конкретно
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
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QWertY
Глупые подаренные мячи Лидсу, которые никак не вытекали из игры.
Далот и Варан начудили конкретно
+2
-9
-7
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Burel
Ответ Фанат спорта01
у арсенала нет двух матчей в 1/16ле. когда мю будет играть там арсенал сыграет свои перенесённые матчи.
аа.. спасибо
+1
-1
0
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Никки Бат
Фред и Гарначо - разочарование. Гарначо молодой, стабильность приходит со временем но Фреда нельзя выпускать в старте(
0
-3
-3
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Фанат спорта01
Ответ Burel
а Арсенал почему сегодня не играл ? уже на две игры отстаёт
у арсенала нет двух матчей в 1/16ле.
когда мю будет играть там арсенал сыграет свои перенесённые матчи.
+5
-1
+4
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Burel
а Арсенал почему сегодня не играл ? уже на две игры отстаёт
+1
-6
-5
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CriminalJoint62
7 очков от первого места, все только начинается 🔥
+1
-5
-4
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