«Лидс» прервал 13-матчевую серию побед «МЮ» на «Олд Траффорд». Команды сыграли вничью
«Манчестер Юнайтед» не удалось продлить серию побед на своем поле.
Команда Эрика тен Хага дома сыграла вничью с «Лидсом» (2:2) в перенесенном матче 8-го тура АПЛ.
Манкунианцы начиная с 19 октября выиграли на «Олд Траффорд» 13 раз подряд. Такой серии у «Юнайтед» не было с сезона-2010/11 – тогда набралось 20 побед подряд.
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Удачи 🤣
Далот и Варан начудили конкретно
когда мю будет играть там арсенал сыграет свои перенесённые матчи.