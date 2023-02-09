«Лидс» прервал 13-матчевую серию побед «МЮ» на «Олд Траффорд». Команды сыграли вничью

« » не удалось продлить серию побед на своем поле.

Команда Эрика тен дома сыграла вничью с « » (2:2) в перенесенном матче 8-го тура .

Манкунианцы начиная с 19 октября выиграли на « » 13 раз подряд. Такой серии у «Юнайтед» не было с сезона-2010/11 – тогда набралось 20 побед подряд.

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