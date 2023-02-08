Представитель Дзюбы о 7 млн рублей за переход Артема в «Локо»: «Никаких вознаграждений ни я, ни какие-либо агенты не получат. Такой опции нет»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия деньги Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы опроверг информацию о крупной агентской комиссии.

Напомним, ранее «РБ Спорт» сообщил, что агент игрока может получить более 7 миллионов рублей за переход форварда в «Локомотив».

«Никаких агентских или других видов вознаграждений от клуба ни я, ни какие-либо агенты за переход Артема в «Локомотив» не получат. Такой опции нет в контракте с «Локо».

Хотелось бы порекомендовать коллегам из издания «РБ», авторам данного материала, внимательнее проверять информацию и свои источники. Это непрофессионально», – сказал Леонид Гольдман. 

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13 комментариев

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hulk&boloto
Вознаграждения не будет, так маленький гешефт, и вы не поверите, сколько они попросили обратно - сказал агент...
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matush
Верим, Леонид Гольдман, верим!
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Алексей Ненахов
Мы рузкие друг друга не обманываем
+3
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+3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Злодей Спб
Да мы понимаем, что агенты ничего не получат. Получат представители руководства РЖД, которые курируют клуб и согласовывали трансфер. Вообще я не понимаю, как подписание двух пенсионеров коррелирует с ранее озвученной стратегией воспитания молодых с целью последующей перепродажи. Или это уже паника на паровозе, в свете возможного вылета из премьер-лиги?
Не вылетит Локо, а Дзюбиньо вам ещё отгрузит парочку.
+2
-1
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Eliza77
Готовы бесплатно приткнуть Дзюбу, чтобы потом с Зенитом работать ..)
0
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Великий Алонсо
Классно когда в команде есть такой игрок как Дзюба 🍆😋
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Никому_никабельный
Метро хоть оплатили?
Какая у вас там карта, стрелка, тройка, в Москве
+1
-2
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damondiamond
за еду работает?
+1
-1
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Wayne Gretzky 99
Гольдман, ахаха!!! Нам то не гони!
+17
-3
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Злодей Спб
Да мы понимаем, что агенты ничего не получат. Получат представители руководства РЖД, которые курируют клуб и согласовывали трансфер.

Вообще я не понимаю, как подписание двух пенсионеров коррелирует с ранее озвученной стратегией воспитания молодых с целью последующей перепродажи.

Или это уже паника на паровозе, в свете возможного вылета из премьер-лиги?
+1
-5
-4
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Максим Горький
Просто деньги на дорогу туда сюда наверное дали и всё)))
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Ru Ru
Ага,ага...
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Никита Самарин
Конечно, все агенты работают за спасибо. 😏😉
+8
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