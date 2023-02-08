Представитель Дзюбы о 7 млн рублей за переход Артема в «Локо»: «Никаких вознаграждений ни я, ни какие-либо агенты не получат. Такой опции нет»

Представитель Артема Дзюбы опроверг информацию о крупной агентской комиссии.

Напомним, ранее «РБ Спорт» сообщил, что агент игрока может получить более 7 миллионов рублей за переход форварда в «Локомотив».

«Никаких агентских или других видов вознаграждений от клуба ни я, ни какие-либо агенты за переход Артема в «Локомотив» не получат. Такой опции нет в контракте с «Локо».

Хотелось бы порекомендовать коллегам из издания «РБ», авторам данного материала, внимательнее проверять информацию и свои источники. Это непрофессионально», – сказал Леонид Гольдман.

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