Агент Сафонов: «Если Дзюба не подомнет Галактионова авторитетом, все будет нормально, мячей 5 забьет. Для «Локо» все средства хороши, чтобы выбраться из ямы»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Алексей Сафонов агенты Михаил Галактионов Иван Игнатьев Спорт-Экспресс Футбол

Агент Алексей Сафонов прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

– Сильно удивились, узнав о том, что Артем Дзюба станет игроком «Локомотива»?

– Для «Локомотива» сейчас все средства хороши, чтобы выбраться из ямы. Дзюбу подписывают на полгода. Наверное, все рассчитали.

Думаю, он им поможет. Логика просматривается. По большому счету в России не так много нападающих сейчас. Опыта Артему не занимать. Если Дзюба не подомнет Галактионова своим авторитетом, то все будет нормально.

– Нынешняя игровая форма Дзюбы – загадка для всех?

– По форме ничего не могу сказать. Знаю только, что он недавно ездил на рынок, помогал Слуцкому форму покупать. Если серьезно, то, думаю, ему надо пару игр для адаптации, чтобы прочувствовать ритм. Забивать он не разучился. Возраст? В Англии люди порой и до 40 лет играют.

– Вам не кажется, что Галактионов – сторонник другого футбола? Или Дзюба вписывается в его модель?

– Сейчас философия отойдет на второй план. Каждое очко на вес золота. Да и Дзюба не такой уж и одноплановый футболист. Может и столба играть, и подыгрывать. «Локомотив» сейчас будет существовать по принципу «не до жиру, быть бы живу».

– Можете ли сравнить на бумаге Дзюбу с Камано или Изидором, которые играли в атаке «Локо» в последних турах перед паузой?

– С иностранцами сравнивать смысла нет. Они могут в любой момент уехать...

– Есть еще Иван Игнатьев.

– Вот если бы мне предложили сделать выбор между Игнатьевым и Дзюбой и подписать кого-то из них на полгода, я бы выбрал Артема.

– Сколько голов забьет Дзюба во второй части сезона?

– Не люблю ставки, прогнозы. Но если подумать... Осталось 13 туров. Пять мячей он забьет, – сказал агент.

«Локо» – уже 6-й клуб Дзюбы в РПЛ! А по слухам он мог поиграть чуть ли не за всех в лиге

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5 комментариев

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Кеша
Дзюба только Азмуна мог подмять под себя в раздевалке .)))
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Лучезарный
Да главное чтоб он опять ремейки "Один дома" снимать не начал
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Олег Сагайдачный
Артём уже не мальчик. Знает зачем он в клубе.
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Eliza77
Рукалдиньо пристанище нашел )
+2
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Heath Neumann
В принципе я с ним согласен. С Артёмом любое очко на вес золото.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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