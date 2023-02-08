Вратарь «Милана» Меньян пропустит первый матч против «Тоттенхэма» в плей-офф ЛЧ

Теги Милан Паоло Мальдини премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Тоттенхэм Майк Меньян Футбол

Майк Меньян пропустит первый матч «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее технический директор «россонери» Паоло Мальдини заявил, что возвращение вратаря на поле ожидается в феврале, однако, как сообщает Le Gazzetta dello Sport, восстановление Меньяна затягивается. Сроки восстановления вратаря не уточняются, однако его возвращение ожидается не раньше конца месяца.

Таким образом, француз точно пропустит первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который состоится 14 февраля. Сообщается, что целью Меньяна является восстановление к ответному матчу, который пройдет 8 марта.

Напомним, Меньян восстанавливается после травмы голени, полученной 22 сентября в матче Лиги наций против Австрии (2:0).

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5 комментариев

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Bugy
Ответ T-800 alpha
Будь проклята эта лига наций!
тут уже не вопрос о Лиге Наций. Лечить с сентября по март надрыв мышцы, это еще уметь надо
+1
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T-800 alpha
Будь проклята эта лига наций!
0
0
0
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Златан Лучший!
Ответ Arthur Jacob
Милан в Серию С
Аргентину вон из ФИФА
+3
0
+3
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Александр Рыжов
Ответ Arthur Jacob
Милан в Серию С
Иуда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
Милан в Серию С
0
-4
-4
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