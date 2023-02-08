Вратарь «Милана» Меньян пропустит первый матч против «Тоттенхэма» в плей-офф ЛЧ
Майк Меньян пропустит первый матч «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее технический директор «россонери» Паоло Мальдини заявил, что возвращение вратаря на поле ожидается в феврале, однако, как сообщает Le Gazzetta dello Sport, восстановление Меньяна затягивается. Сроки восстановления вратаря не уточняются, однако его возвращение ожидается не раньше конца месяца.
Таким образом, француз точно пропустит первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который состоится 14 февраля. Сообщается, что целью Меньяна является восстановление к ответному матчу, который пройдет 8 марта.
Напомним, Меньян восстанавливается после травмы голени, полученной 22 сентября в матче Лиги наций против Австрии (2:0).
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
5 комментариев