Вратарь «Милана» Меньян пропустит первый матч против «Тоттенхэма» в плей-офф ЛЧ

пропустит первый матч « » в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее технический директор «россонери» заявил, что возвращение вратаря на поле ожидается в феврале, однако, как сообщает Le Gazzetta dello Sport, восстановление Меньяна затягивается. Сроки восстановления вратаря не уточняются, однако его возвращение ожидается не раньше конца месяца.

Таким образом, француз точно пропустит первый матч плей-офф Лиги чемпионов против « », который состоится 14 февраля. Сообщается, что целью Меньяна является восстановление к ответному матчу, который пройдет 8 марта.

Напомним, Меньян восстанавливается после травмы голени, полученной 22 сентября в матче наций против Австрии (2:0).

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!