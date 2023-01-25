Вратарь «Милана» Меньян может вернуться на поле в феврале. Он не играл из-за травмы с сентября

Теги Милан Паоло Мальдини серия А Италия травмы Майк Меньян Футбол

Вратарь «Милана» Майк Меньян вернется на поле в феврале.

Об этом заявил технический директор «россонери» Паоло Мальдини.

«Последние обследования Меньяна прошли успешно. Мы ожидаем, что он появится в феврале, но я не знаю, когда именно», – сказал Мальдини.

Напомним, француз не играет с 22 сентября. Он получил повреждение голени в матче против сборной Австрии в Лиге наций (2:0). 

 

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8 комментариев

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milanello1900
28 февраля?
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Марина Быстрова
Ответ Arthur Jacob
Наполи чемпион Интер 2 место Рома и Лацио в ЛЧ Милан отправить в Серию С
Это у тебя солевой приход пошел?)
+3
-2
+1
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Arthur Jacob
Наполи чемпион
Интер 2 место
Рома и Лацио в ЛЧ

Милан отправить в Серию С
0
-4
-4
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За Валенсию с 1999
Ответ M_i_t_y_a
Меньян на голову сильнее румына, а то и на две. Надеюсь, ты шутишь
Конечно шутка, Татарушану - абсолютно средний вратарь
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corazón blanco
Вот наглядная демонстрация выражения, что вратарь - полкоманды. Очень не хватает его Милану. Тэтэрушану просто не выручает.
+11
0
+11
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M_i_t_y_a
Ответ За Валенсию с 1999
Меньяна можно смело продавать. Татарин тащит, во всех матчах суперсейвы и сухари
Меньян на голову сильнее румына, а то и на две. Надеюсь, ты шутишь
+4
0
+4
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deadjoker
Что-то он сурово как-то сломался.
0
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0
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За Валенсию с 1999
Меньяна можно смело продавать. Татарин тащит, во всех матчах суперсейвы и сухари
0
-4
-4
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