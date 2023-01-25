Вратарь «Милана» Меньян может вернуться на поле в феврале. Он не играл из-за травмы с сентября

Вратарь « » вернется на поле в феврале.

Об этом заявил технический директор «россонери» .

«Последние обследования Меньяна прошли успешно. Мы ожидаем, что он появится в феврале, но я не знаю, когда именно», – сказал Мальдини.

Напомним, француз не играет с 22 сентября. Он получил повреждение голени в матче против сборной Австрии в Лиге наций (2:0).