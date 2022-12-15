Мальдини о «Милане»: «Скудетто-2022 не было в планах, но и довольствоваться им мы не должны. ЛЧ – главная цель»
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о задачах клуба.
«Матч с «Сассуоло» [в последнем туре прошлого сезона Серии А] закрыл трехлетний проект, над которым мы работали с 2019 года. Этот проект не предполагал чемпионства – лишь возвращение в борьбу за него.
Конечно, речь идет о «Милане», а потому мы не можем довольствоваться лишь скудетто – нужно быть немного амбициознее.
Мы можем и должны проявить себя в четырех турнирах, в которых участвуем. «Милан» должен быть нацелен на победу.
Мы знаем, что Лига чемпионов – самая важная цель, но и добиться успеха сложнее всего. Мы идем вперед шаг за шагом. Игра с «Тоттенхэмом» в феврале многое скажет о том, каким может быть наш путь в ЛЧ», – заявил Мальдини в интервью клубному ТВ.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии