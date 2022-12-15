Мальдини о «Милане»: «Скудетто-2022 не было в планах, но и довольствоваться им мы не должны. ЛЧ – главная цель»

Технический директор « » рассказал о задачах клуба.

«Матч с «Сассуоло» [в последнем туре прошлого сезона Серии А] закрыл трехлетний проект, над которым мы работали с 2019 года. Этот проект не предполагал чемпионства – лишь возвращение в борьбу за него.

Конечно, речь идет о «Милане», а потому мы не можем довольствоваться лишь скудетто – нужно быть немного амбициознее.

Мы можем и должны проявить себя в четырех турнирах, в которых участвуем. «Милан» должен быть нацелен на победу.

Мы знаем, что чемпионов – самая важная цель, но и добиться успеха сложнее всего. Мы идем вперед шаг за шагом. Игра с « » в феврале многое скажет о том, каким может быть наш путь в ЛЧ», – заявил Мальдини в интервью клубному ТВ.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ