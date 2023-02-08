Тедеско о назначении тренером Бельгии: «Я был у стоматолога, когда узнал про уход Мартинеса. Связался с агентами – сказали, что получить работу будет тяжело»

Теги Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия квалификация Евро-2024 Доменико Тедеско Евро-2024 Футбол

Доменико Тедеско прокомментировал назначение главным тренером сборной Бельгии.

«Я ждал приема у стоматолога и увидел новость о том, что Роберто Мартинес покидает свой пост. Я связался с агентами, чтобы узнать, как получить эту должность. Мне сказали, что будет тяжело, учитывая нехватку у меня опыта работы на уровне сборных. Но в итоге процесс пошел.

Наша цель – попасть на Евро-2024. Будет непросто, но у нас талантливая команда, способная этого добиться.

В последние недели я смотрел матчи чемпионата Бельгии и хочу отметить, что вижу много молодых талантов. Для того, чтобы ставить их в стартовый состав, клубам нужна смелость. Но главное – мастерство игроков, а возраст значения не имеет», – отметил бывший главный тренер «Спартака».

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4 комментария

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Раиль Хафизов
Ответ max bogomazov
Только не он! Почему вы его назначили вообще? Он перегорит через год и все ! Ужас!
Так и контракт до 2024 г)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Поддержу Доменико. Думаю он найдет много талантов
и перестроит игру сборной Бельгии. С интересом буду следить за его работой.
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
max bogomazov
Только не он! Почему вы его назначили вообще? Он перегорит через год и все ! Ужас!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Легко заберет еврочашку! Знаменитое доброе «проклятие» красно-белых из Москвы💪🏻
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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