Тедеско о назначении тренером Бельгии: «Я был у стоматолога, когда узнал про уход Мартинеса. Связался с агентами – сказали, что получить работу будет тяжело»

прокомментировал назначение главным тренером сборной .

«Я ждал приема у стоматолога и увидел новость о том, что Роберто Мартинес покидает свой пост. Я связался с агентами, чтобы узнать, как получить эту должность. Мне сказали, что будет тяжело, учитывая нехватку у меня опыта работы на уровне сборных. Но в итоге процесс пошел.

Наша цель – попасть на Евро-2024. Будет непросто, но у нас талантливая команда, способная этого добиться.

В последние недели я смотрел матчи чемпионата Бельгии и хочу отметить, что вижу много молодых талантов. Для того, чтобы ставить их в стартовый состав, клубам нужна смелость. Но главное – мастерство игроков, а возраст значения не имеет», – отметил бывший главный тренер «Спартака».

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