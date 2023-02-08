Кавазашвили о Тедеско: «То, что он немножко поскакал на нашем стадионе, еще не значит, что я могу о нем сказать что-то хорошее. Обычный, посредственный тренер»

отреагировал на назначение в сборную .

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил бельгийскую команду, подписав контракт до окончания Евро-2024.

«Назначили – пускай работает. По результатам будем оценивать его труды. То, что он немножко поскакал на нашем стадионе – это еще не значит, что я могу о нем сказать что-то хорошее. Пускай доказывает и зарабатывает.

Когда заработает что-то хорошее, я вам скажу, что он молодец. А так он обычный, посредственный тренер. И то, что его среди многих заслуженных иностранных тренеров назначили руководить бельгийской сборной – сами европейские специалисты удивлены», – сказал бывший вратарь «Спартака».