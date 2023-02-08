Кавазашвили о Тедеско: «То, что он немножко поскакал на нашем стадионе, еще не значит, что я могу о нем сказать что-то хорошее. Обычный, посредственный тренер»

Теги премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Анзор Кавазашвили Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Анзор Кавазашвили отреагировал на назначение Доменико Тедеско в сборную Бельгии.

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил бельгийскую команду, подписав контракт до окончания Евро-2024. 

«Назначили – пускай работает. По результатам будем оценивать его труды. То, что он немножко поскакал на нашем стадионе – это еще не значит, что я могу о нем сказать что-то хорошее. Пускай доказывает и зарабатывает.

Когда заработает что-то хорошее, я вам скажу, что он молодец. А так он обычный, посредственный тренер. И то, что его среди многих заслуженных иностранных тренеров назначили руководить бельгийской сборной – сами европейские специалисты удивлены», – сказал бывший вратарь «Спартака». 

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30 комментариев

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Teimuraz Tskhovrebov
Похоже, что Спортс поставил прослушку у Анзора. Ну или Кавазашвили с Заремой взяли в заложники главреда ))) Редакция , моргните, если что...
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Snafu
Ответ Antonio Romangoli
Кавазашвили , а ты почему скачешь из одной передачи к другой? Ты же у нас Эксперт по тренерской работе , как Мостовой , так идите и покажите свои силы во 2 лиге , тренируйте клубы из КЛК , если не получится ,то не вякайте потом на других людей и тренеров , если сами ничего не достигли как тренеры.
Да он уже показал все свои тренерские «способности». Спартак Кострома, плюс по году в сборных Чада и Гвинеи консультантом.
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Antonio Romangoli
Кавазашвили , а ты почему скачешь из одной передачи к другой? Ты же у нас Эксперт по тренерской работе , как Мостовой , так идите и покажите свои силы во 2 лиге , тренируйте клубы из КЛК , если не получится ,то не вякайте потом на других людей и тренеров , если сами ничего не достигли как тренеры.
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NIK7478
У Тедеско явно есть покровитель, продвигающий его по карьере.
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Axmat Cecenov
Думаю Тедеско как нибудь обойдётся без, оценивания его работы со стороны Анзора
+1
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Ярик01
Кавазашвили почти столько же поиграл в Спартаке (3 года), как и Тедеско потренировал (2 года), но "наш стадион" и ветеран.
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Квантовый
В РПЛ и Семак кажется тренером, Анзор прав
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леонардий
Ответ blaugrano
Похоже, санитар снова уснул с телефоном в руке, и Анзор воспользовался случаем.
Санитар: это не Тедеско Анзор: как это не Тедеско. Санитар: это Иван Грозный, настоящий. Анзор: Боже мой что делается, ну что делается. Санитар: я открыл вам тайну, вы порядочный человек, ну умоляю обещайте молчать. Анзор: ну что вы, даю честное благородное слово. Санитар: спасибо спасибо вам. Анзор: ну что вы, что выы, чтоо выыы. Санитар заснул. Анзор: ало милиция?, это говорит сегодняшний обокраденный Анзор, а я не по поводу кражи, у нас тут дело по чище, тренер Тедеско скачет как конь. Я не пьющий! Даю честное благородное слово. Жду
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Eric_Cartman
Ответ GLASGOW
Тот журналист, который каждый день звонит деду с вопросами, является подлецом и негодяем.
Просто они оба кормятся с этих вью в СЭ 🤷🏻‍♂️
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ТрактоПоктер
Ответ Tigo_Volchara93
Анзорик подтверждает статус лидера банды старых 🌬️ хотя орлов и ловчев пытаются навязать конкуренцию
Ну объективности ради, Орлову и даже Ловчеву ещё далековато до этого полоумного ....
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ GLASGOW
Тот журналист, который каждый день звонит деду с вопросами, является подлецом и негодяем.
...потому что он явно стенографирует не всё сказанное самым этичным из кб-ветеранов😏
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Appfell
Кто не скачет тот не Абоскаль
Кто не скачет тот не Абоскаль
Кто не скачет тот не Абоскаль))))))
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Filipp Gorski
А ты обычный старый маразматик
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Фан Рубина
По меркам сильнейшей лиги мира - РПЛ - посредственный тренер-попрыгунчик. По меркам бей-беги футбольной европки - мессия, способный спасти сборную в безнадёжной ситуации. Разные уровни - разные требования.
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Фан Рубина
Ответ Кеша
Тедеско тренер сборной Бельгии, на всякий случай .
Можно только пожалеть его. Возглавил команду с завышенными ожиданиями, отжатым "золотым" поколением и отсутствием кадрового резерва.
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Квантовый
Ахахахахахаха.......ахахахахахаха, браво Анзор, в точку))) сейчас его другой скакун заменяет, тоже говорят что ТРЕНЕР)))
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BarCa
А Спорт-Экспресс как всегда не спит, они даже позвонят Массимо, Рианчо и спросят что они думают об этом. И в конце Пескову.
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Честный контроль
Кто не скачет - тот не возглавляет Бельгию.
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Хаэим Джедай
Ответ Ебздрогыч
Как же здорово, что Тедеско по фигу то, что о нем думает один полоумный дед
но так же можно сказать - Как же здорово, что Кавазашвили по фигу то, что о нем думает один полоумный Ебздрогыч.
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Хаэим Джедай
Ответ blaugrano
Похоже, санитар снова уснул с телефоном в руке, и Анзор воспользовался случаем.
чЁ за Тодеско ?
Помню был какой то Каррера, времен когда уже легендарный капитан-чемпион Глушаков - антон, приводил спартак к золотым медалям.
Но это было уже лет 6-8 назад.
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-6
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Roman
Опять санитры прошляпили время таблеток для Кавазашвили
+3
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Barsa! bolshe chem klub
поскакал тренировать Бельгию....
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Кеша
Тедеско тренер сборной Бельгии, на всякий случай .
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Антон Фалафель
Старый кондом херни не скажет!🤔
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Ебздрогыч
Есть ощущение, что все наши ветераны живут в одном дурдоме, а журналисты просто звонят в регистратуру и просят соединить с конкретным пациентом
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