Федун поздравил Тедеско с назначением в сборную Бельгии: «Жалко, что мы проработали вместе так мало»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун поздравил Доменико Тедеско с назначением в сборную Бельгии. 

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил бельгийскую команду, подписав контракт до окончания Евро-2024. 

«Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира.

Жалко, что мы проработали вместе так мало», – сказал бывший владелец «Спартака». 

5 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
позитивный чувак
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Никита Самарин
Эх...коронавирус порушил многие планы. 😞 При Тедеско, для меня самый яркий (по эмоциям) матч - это дерби с ЦСКА в 1/4 кубка 🔥, которое навсегда останется в памяти.
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Владимир Молявин
Удачи тебе, Доменико!!!
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Viktor Smolyanin
Тедеско: как хорошо, что мы проработали вместе так мало.
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Alex Miheev
Подольше это значит на увольнение )
+1
-3
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