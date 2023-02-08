Федун поздравил Тедеско с назначением в сборную Бельгии: «Жалко, что мы проработали вместе так мало»
Леонид Федун поздравил Доменико Тедеско с назначением в сборную Бельгии.
Бывший главный тренер «Спартака» возглавил бельгийскую команду, подписав контракт до окончания Евро-2024.
«Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира.
Жалко, что мы проработали вместе так мало», – сказал бывший владелец «Спартака».
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