Федун поздравил Тедеско с назначением в сборную Бельгии: «Жалко, что мы проработали вместе так мало»

поздравил с назначением в сборную Бельгии.

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил бельгийскую команду, подписав контракт до окончания Евро-2024.

«Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало на прошедшем чемпионате мира.

Жалко, что мы проработали вместе так мало», – сказал бывший владелец « ».