Хохлов о кумовстве в футболе: «Есть в большинстве клубов. Кто-то с этим согласен, а кто-то нет. Себя причисляю к категории неудобных»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Гурам Аджоев-младший Гурам Аджоев Станислав Лацевич Сочи Футбол

Дмитрий Хохлов высказался о кумовстве в футболе. 

– Станислав Лацевич сказал: «Хохлов никогда не подчинялся таким приказам, как было при Аджоеве. Знаю, когда Гурам работал в «Динамо», говорил ставить в состав сына, Хохлов в таких случаях отказывал». Вас действительно просили ставить в состав сына Аджоева?

– Смотрите: есть игроки, которые находятся в распоряжении молодежной команды. Есть игроки, которых приглашают в основной состав. Если они проходят сбор с основным составом, возвращаются назад, и говорят: «Слушай, мы подчиняемся главной команде, вот этих игроков давай-ка ставь». Я говорю «окей». Через одну игру я говорю: «Ну эти игроки не соответствуют – у нас есть ребята получше». И все, и пошло-поехало.

– Косвенно вы это подтверждаете. Получается, кумовство есть везде?

– В большинстве клубов, я бы сказал. Наверное, да. Дело другое, что кто-то с этим согласен, а кто-то нет. Я знаю несколько тренеров, где-то и себя к этой категории причисляю, так называемых неудобных.

– Когда вы были игроком, кумовство было так же активно?

– Нет, у нас немножко по-другому. Оно, естественно, присутствовало, но не так. Опять же, бесфамильно, юношеская сборная России. Чей-то отец, условно, помогал, был спонсором, но мы сами были не против. Потому что мы не хотели ехать на чемпионат мира в шлепках через палец, мы хотели ехать нормально.

Это кумовство? Не знаю, – сказал тренер «Сочи». 

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5 комментариев

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Кеша
Потому и сливали Хохлова , что был неудобен , потому что порядочный . К нему и поставили Широкова - проводника чужих хотелок . А выше задницы не прыгнешь. Состав то главный определяет . Вот Широков палки и вставлял Хохлову . А Дмитрий человек воспитанный , мужик настоящий - сор из избы не выносил , никогда не жаловался не на кого. Это же сколько надо иметь мужества , моральных и жизненных сил , чтобы носить в себе . Дай Бог , Вам , Дмитрий успехов и здоровья !
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Ape1sin
Особенно для Цуккерберга
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Ебздрогыч
Мостовой: я самый неудобный тренер!
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-2
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selso99
Неудобный Я, а не физрук
0
-1
-1
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Борец на диване
Неудобных для Фейсбука*
*Запрещен на территории РФ
+2
-1
+1
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