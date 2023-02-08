Хохлов о кумовстве в футболе: «Есть в большинстве клубов. Кто-то с этим согласен, а кто-то нет. Себя причисляю к категории неудобных»

Дмитрий Хохлов высказался о кумовстве в футболе.

– Станислав Лацевич сказал: «Хохлов никогда не подчинялся таким приказам, как было при Аджоеве. Знаю, когда Гурам работал в «Динамо», говорил ставить в состав сына, Хохлов в таких случаях отказывал». Вас действительно просили ставить в состав сына Аджоева?

– Смотрите: есть игроки, которые находятся в распоряжении молодежной команды. Есть игроки, которых приглашают в основной состав. Если они проходят сбор с основным составом, возвращаются назад, и говорят: «Слушай, мы подчиняемся главной команде, вот этих игроков давай-ка ставь». Я говорю «окей». Через одну игру я говорю: «Ну эти игроки не соответствуют – у нас есть ребята получше». И все, и пошло-поехало.

– Косвенно вы это подтверждаете. Получается, кумовство есть везде?

– В большинстве клубов, я бы сказал. Наверное, да. Дело другое, что кто-то с этим согласен, а кто-то нет. Я знаю несколько тренеров, где-то и себя к этой категории причисляю, так называемых неудобных.

– Когда вы были игроком, кумовство было так же активно?

– Нет, у нас немножко по-другому. Оно, естественно, присутствовало, но не так. Опять же, бесфамильно, юношеская сборная России. Чей-то отец, условно, помогал, был спонсором, но мы сами были не против. Потому что мы не хотели ехать на чемпионат мира в шлепках через палец, мы хотели ехать нормально.

Это кумовство? Не знаю, – сказал тренер «Сочи».