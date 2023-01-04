В штаб Бердыева в «Сочи» войдут Хохлов и Кириченко. Точилин может остаться в системе клуба

Теги Дмитрий Кириченко Александр Точилин Дмитрий Хохлов Курбан Бердыев премьер-лига Россия отставки Сочи Футбол

Стало известно, кто войдет в штаб нового главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева.

Его помощниками станут Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко и Александр Мацюра, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Кириченко уже входил в штаб Бердыева в иранском «Тракторе», «Кайрате» и «Ростове», а Хохлов ранее возглавлял «Ротор», «Динамо» и «Кубань».

Прежний главный тренер «Сочи» Александр Точилин не останется в первой команде, но ему могут предложить работу в системе клуба.

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