В штаб Бердыева в «Сочи» войдут Хохлов и Кириченко. Точилин может остаться в системе клуба

Стало известно, кто войдет в штаб нового главного тренера « » .

Его помощниками станут , и Александр Мацюра, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Кириченко уже входил в штаб Бердыева в иранском «Тракторе», «Кайрате» и «Ростове», а Хохлов ранее возглавлял «Ротор», «Динамо» и «Кубань».

Прежний главный тренер «Сочи» не останется в первой команде, но ему могут предложить работу в системе клуба.