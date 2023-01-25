Гальтье о Мбаппе: «Он заслужил быть вице-капитаном, оставшись в «ПСЖ»
Кристоф Гальтье считает, что Килиан Мбаппе заслуживает быть в числе капитанов «ПСЖ».
В матче Кубка Франции против «Пеи-де-Кассель» (7:0) Мбаппе вышел с капитанской повязкой. Основной капитан команды Маркиньос остался на скамейке запасных.
«Я решил, что Килиан должен быть вице-капитаном. Он остался в «ПСЖ» и заслужил эту повязку в отсутствие Маркиньоса», – сказал главный тренер «ПСЖ».
— Поднять паруса!
— Что ты делаешь?
— Нет, что ТЫ делаешь?
— Нет, что ТЫ делаешь?
— Капитан подаёт команды!
— Даааа! Вот капитан и подаёт команды!
— Мой корабль, я капитан!
— Зато карта моя!
— Карта... Вот и будь... картоведом!