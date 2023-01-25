Гальтье о Мбаппе: «Он заслужил быть вице-капитаном, оставшись в «ПСЖ»

считает, что заслуживает быть в числе капитанов «ПСЖ».

В матче Кубка Франции против « » (7:0) Мбаппе вышел с капитанской повязкой. Основной капитан команды Маркиньос остался на скамейке запасных.

«Я решил, что Килиан должен быть вице-капитаном. Он остался в « » и заслужил эту повязку в отсутствие », – сказал главный тренер «ПСЖ».