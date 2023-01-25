Гальтье о Мбаппе: «Он заслужил быть вице-капитаном, оставшись в «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Кристоф Гальтье Маркиньос Килиан Мбаппе Пеи-де-Кассель Футбол

Кристоф Гальтье считает, что Килиан Мбаппе заслуживает быть в числе капитанов «ПСЖ».

В матче Кубка Франции против «Пеи-де-Кассель» (7:0) Мбаппе вышел с капитанской повязкой. Основной капитан команды Маркиньос остался на скамейке запасных.

«Я решил, что Килиан должен быть вице-капитаном. Он остался в «ПСЖ» и заслужил эту повязку в отсутствие Маркиньоса», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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19 комментариев

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Бухгалтер2021
капитаном уже пора
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Имя Фамилия
Логично, Мбаппе лидер команды, Маркиньоса и Верратти на поле не было, а Кимпембе вообще травмирован.
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Simka87
Ответ Arman FCSM
Сердце Парижа - Эйфелева башня
Сердце Парижа-луковый суп)
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Jaxongir Shodiev
Там Кимпембе вроде есть же. Воспитанник к тому же
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57s6w79qhh
Эгоизм этого парня, конечно зашкаливает.
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Адепт Суперлиги
Я полагаю, в условиях продления контракта Мбаппе был этот пунктик, так что Гальтье тут не при чём
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kontelaki
Ответ Flavius
Три года назад говорил, что этот бегунок ЗМ никогда не получит, и сейчас то же самое скажу
почему
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Flavius
Три года назад говорил, что этот бегунок ЗМ никогда не получит, и сейчас то же самое скажу
+2
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-2
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Геннадий Тимченко
Ну пешеход в это время вообще на курорте прохлождался - его надо было по твоему назначить первым дистанционным капитаном❓🤣
Криштиану Роналду не имеет отношения к ПСЖ
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-4
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Arman FCSM
Ответ chouchou
сердце Парижа - Веррати
Сердце Парижа - Эйфелева башня
+17
-2
+15
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rej1sta
Ответ Геннадий Тимченко
Ну пешеход в это время вообще на курорте прохлождался - его надо было по твоему назначить первым дистанционным капитаном❓🤣
Нашего Кришти уже сделали капитаном, все нормально
+5
-4
+1
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chouchou
Ответ funkymonkey
Всё верно. Киллиан - сердце Парижа.
сердце Парижа - Веррати
+10
-3
+7
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Барыга блинами
Макрон позвонил
+4
0
+4
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Arman FCSM
— Поднять паруса!
— Поднять паруса!
— Что ты делаешь?
— Нет, что ТЫ делаешь?
— Нет, что ТЫ делаешь?
— Капитан подаёт команды!
— Даааа! Вот капитан и подаёт команды!
— Мой корабль, я капитан!
— Зато карта моя!
— Карта... Вот и будь... картоведом!
+33
-1
+32
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bel01
Будет и просто капитаном. Года через 3-4, если останется.
+1
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ А. Мостовой
Сделали вице капитаном чтобы не плакал.
Ну пешеход в это время вообще на курорте прохлождался - его надо было по твоему назначить первым дистанционным капитаном❓🤣
+7
-12
-5
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Игорь Климов
Это было ожидаемое решение.
0
-4
-4
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А. Мостовой
Сделали вице капитаном чтобы не плакал.
+19
-5
+14
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funkymonkey
Всё верно. Киллиан - сердце Парижа.
+4
-7
-3
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