Мбаппе – лишь один из вице-капитанов «ПСЖ». Гальтье объяснил Кимпембе, что выразился неправильно, говоря о Килиане
Кристоф Гальтье и Преснель Кимпембе обсудили вопрос о вице-капитане «ПСЖ».
В матче Кубка Франции против «Пеи-де-Кассель» (7:0) в отсутствие Маркиньоса с капитанской повязкой матч начал Килиан Мбаппе. Позже Гальтье объяснил, что Мбаппе «заслужил статус вице-капитана команды, оставшись в «ПСЖ».
Преснель Кимпембе, в данный момент восстанавливающийся после травмы сухожилия, отреагировал на слова тренера в соцсетях, заявив, что ему не сообщили о решении назначить Мбаппе вице-капитаном.
По информации журналиста Лоика Танзи, утром в четверг Гальтье и Кимпембе обсудили сложившуюся ситуацию.
Тренер «ПСЖ» признал, что выразился неправильно, говоря о Мбаппе, и объяснил, что Килиан является лишь одним из вице-капитанов команды, наряду с Кимпембе, Верратти и Рамосом.
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