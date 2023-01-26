Мбаппе – лишь один из вице-капитанов «ПСЖ». Гальтье объяснил Кимпембе, что выразился неправильно, говоря о Килиане

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Кубок Франции Кристоф Гальтье Маркиньос Марко Верратти Преснель Кимпембе Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Гальтье и Преснель Кимпембе обсудили вопрос о вице-капитане «ПСЖ».

В матче Кубка Франции против «Пеи-де-Кассель» (7:0) в отсутствие Маркиньоса с капитанской повязкой матч начал Килиан Мбаппе. Позже Гальтье объяснил, что Мбаппе «заслужил статус вице-капитана команды, оставшись в «ПСЖ».

Преснель Кимпембе, в данный момент восстанавливающийся после травмы сухожилия, отреагировал на слова тренера в соцсетях, заявив, что ему не сообщили о решении назначить Мбаппе вице-капитаном.

По информации журналиста Лоика Танзи, утром в четверг Гальтье и Кимпембе обсудили сложившуюся ситуацию.

Тренер «ПСЖ» признал, что выразился неправильно, говоря о Мбаппе, и объяснил, что Килиан является лишь одним из вице-капитанов команды, наряду с Кимпембе, Верратти и Рамосом.

4 комментария

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Raybar
супер команда лучше чем команда из суперигроков,
нет у псж команды но все еще в их руках
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QWertY
Не зря у Мбаппешки кумир Кришти
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rigobersong
В любом случае, если уж братишка Кимпембе сгорел, в ПСЖ все не так радужно:) По хорошему команде надо сливать ЧСВшника в реал за 300 лямов, и брать работяг вроде Тюрама и Коло-Муани:)
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Mega• Battman
Вот где настоящий кринж.
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