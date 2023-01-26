Мбаппе – лишь один из вице-капитанов «ПСЖ». Гальтье объяснил Кимпембе, что выразился неправильно, говоря о Килиане

и Преснель Кимпембе обсудили вопрос о вице-капитане «ПСЖ».

В матче Кубка Франции против «Пеи-де-Кассель» (7:0) в отсутствие с капитанской повязкой матч начал . Позже Гальтье объяснил, что Мбаппе «заслужил статус вице-капитана команды, оставшись в «ПСЖ».

Преснель Кимпембе, в данный момент восстанавливающийся после травмы сухожилия, отреагировал на слова тренера в соцсетях, заявив, что ему не сообщили о решении назначить Мбаппе вице-капитаном.

По информации журналиста Лоика Танзи, утром в четверг Гальтье и Кимпембе обсудили сложившуюся ситуацию.

Тренер « » признал, что выразился неправильно, говоря о Мбаппе, и объяснил, что Килиан является лишь одним из вице-капитанов команды, наряду с Кимпембе, и Рамосом.