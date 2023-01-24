Мбаппе делит 1-е место по голам в Кубке Франции с Папеном – у Килиана 29 мячей в 25 играх. До рекорда Кавани по голам за «ПСЖ» – 4 мяча

делит 1-е место по голам в Кубке Франции с .

Вчера нападающий «ПСЖ» забил 5 голов в ворота « » (7:0) в матче 1/16 финала Кубка Франции. Теперь у него 29 голов в 25 матчах турнира.

По числу голов в Кубке Франции форвард сравнялся с Жан-Пьером Папеном, который также забил 29 голов в матчах турнира за «Марсель» и «Бордо».

В списке лучших бомбардиров Мбаппе обошел экс-игрока «ПСЖ» и «Бордо» , на счету которого 28 голов в 26 матчах Кубка Франции.

Кроме того, после вчерашних голов у француза стало 196 голов в составе «ПСЖ». До рекорда Мбаппе осталось 4 мяча.

В этом сезоне 24-летний нападающий забил 25 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Сказка любителей из 6-й лиги Франции – дошли до «ПСЖ» в кубке. Получили 0:7 и пента-трик Мбаппе, но все равно счастливы