Мбаппе делит 1-е место по голам в Кубке Франции с Папеном – у Килиана 29 мячей в 25 играх. До рекорда Кавани по голам за «ПСЖ» – 4 мяча
Килиан Мбаппе делит 1-е место по голам в Кубке Франции с Жан-Пьером Папеном.
Вчера нападающий «ПСЖ» забил 5 голов в ворота «Пеи-де-Кассель» (7:0) в матче 1/16 финала Кубка Франции. Теперь у него 29 голов в 25 матчах турнира.
По числу голов в Кубке Франции форвард сравнялся с Жан-Пьером Папеном, который также забил 29 голов в матчах турнира за «Марсель» и «Бордо».
В списке лучших бомбардиров Мбаппе обошел экс-игрока «ПСЖ» и «Бордо» Педру Паулету, на счету которого 28 голов в 26 матчах Кубка Франции.
Кроме того, после вчерашних голов у француза стало 196 голов в составе «ПСЖ». До рекорда Эдинсона Кавани Мбаппе осталось 4 мяча.
В этом сезоне 24-летний нападающий забил 25 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Сказка любителей из 6-й лиги Франции – дошли до «ПСЖ» в кубке. Получили 0:7 и пента-трик Мбаппе, но все равно счастливы
Наступает время увидеть его в другом миксе команд , игроков . АПЛ , Па Литв .
Было бы здорово для игрока его уровня , и просто интересно для развития футбола .
Ну и Мбаппес Неймаром можно понять, они после ЧМ толком не вернулись, а потом ещё и в отпуск ездили.
Выпускать основу против любительской команды, а Мбаппе и Неймара вовсе держать на поле все 90 минут - это неуважение к сопернику.