Мбаппе делит 1-е место по голам в Кубке Франции с Папеном – у Килиана 29 мячей в 25 играх. До рекорда Кавани по голам за «ПСЖ» – 4 мяча

Теги ПСЖ Педру Паулета Эдинсон Кавани лига 1 Франция Кубок Франции Жан-Пьер Папен рекорды Килиан Мбаппе Пеи-де-Кассель Футбол

Килиан Мбаппе делит 1-е место по голам в Кубке Франции с Жан-Пьером Папеном.

Вчера нападающий «ПСЖ» забил 5 голов в ворота «Пеи-де-Кассель» (7:0) в матче 1/16 финала Кубка Франции. Теперь у него 29 голов в 25 матчах турнира.

По числу голов в Кубке Франции форвард сравнялся с Жан-Пьером Папеном, который также забил 29 голов в матчах турнира за «Марсель» и «Бордо».

В списке лучших бомбардиров Мбаппе обошел экс-игрока «ПСЖ» и «Бордо» Педру Паулету, на счету которого 28 голов в 26 матчах Кубка Франции.

Кроме того, после вчерашних голов у француза стало 196 голов в составе «ПСЖ». До рекорда Эдинсона Кавани Мбаппе осталось 4 мяча.

В этом сезоне 24-летний нападающий забил 25 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Сказка любителей из 6-й лиги Франции – дошли до «ПСЖ» в кубке. Получили 0:7 и пента-трик Мбаппе, но все равно счастливы

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26 комментариев

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Сергей Перевалов
Ответ Барсик Юрана
Посмотрим на Мбапераза в матчах с Баварией
Уже видели, 3:2 в 2021 г. Два гола Мбаппе в Мюнхене. Нужно обязательно 5 ?
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ivica_sprut
и это в 24 года!!!
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Marcus-light
Ответ predMBAPPE
Я думаю речь идёт о набивании статы а не лишения праздника сборной 4х деревень)
Состав на матч всё же выбирает не Мбаппе, почти вся основа играла, а им через месяц с Баварией играть. Но если уж выпустили (или разрешили играть) - что он должен не набивать стату? Много ли людей в 24 года могут побить все рекорды топ-клуба по голам? Учитывая нынешние липовые ФФП такое может быть не скоро в следующий раз
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FortMinor
Ответ Ебздрогыч
Ну ладно лига фермеров, так они еще в кубке умудрились найти настоящих фермеров чтобы стату набить
в кубке каждой страны есть слабые команды на которых можно набить стату
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иц а мэн
Ответ Temp LC
Лига 1 на равне с португальской и Ередивизи, а до Бундеслиги им далеко. Это если что настоящий официальный рейтинг
Официальные рейтинги развод гоев
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Temp LC
Ответ иц а мэн
Лига 1 после апл лучшая, какие нахрен фермеры
Лига 1 на равне с португальской и Ередивизи, а до Бундеслиги им далеко. Это если что настоящий официальный рейтинг
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Shan1us
Ответ VERBLYUD
Мбаппе самому не стыдно было играть все 90 минут против команды из 6-го дивизиона? 6-го, Карл!! Хотя, это для него не новое, он и в прошлом сезоне играл против команды из 4 дивизиона и делал хет-трики. Выпускать основу против любительской команды, а Мбаппе и Неймара вовсе держать на поле все 90 минут - это неуважение к сопернику.
Ну то есть, ты так же считаешь треть голов Роналду в сборной мусором, я правильно понимаю?
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predMBAPPE
Ответ иц а мэн
Лига 1 после апл лучшая, какие нахрен фермеры
Ты наверное хотел сказать после АПЛ и верблюд лиги?
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predMBAPPE
Ответ Marcus-light
Забавный вы человек. Вот прям команде из 6 дивизиона, которая вышла на ПСЖ, очень хочется играть против дубля и молодёжи (которая их всё равно обыграет). Ну и Мбаппес Неймаром можно понять, они после ЧМ толком не вернулись, а потом ещё и в отпуск ездили.
Я думаю речь идёт о набивании статы а не лишения праздника сборной 4х деревень)
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иц а мэн
Ответ Ебздрогыч
Ну ладно лига фермеров, так они еще в кубке умудрились найти настоящих фермеров чтобы стату набить
Лига 1 после апл лучшая, какие нахрен фермеры
+2
-4
-2
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v.belorussky
Ответ VERBLYUD
Мбаппе самому не стыдно было играть все 90 минут против команды из 6-го дивизиона? 6-го, Карл!! Хотя, это для него не новое, он и в прошлом сезоне играл против команды из 4 дивизиона и делал хет-трики. Выпускать основу против любительской команды, а Мбаппе и Неймара вовсе держать на поле все 90 минут - это неуважение к сопернику.
Мбаппе - достойный наследник КриРо. Личная стата превыше всего.
+2
-3
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Деметрио
Ответ VERBLYUD
Мбаппе самому не стыдно было играть все 90 минут против команды из 6-го дивизиона? 6-го, Карл!! Хотя, это для него не новое, он и в прошлом сезоне играл против команды из 4 дивизиона и делал хет-трики. Выпускать основу против любительской команды, а Мбаппе и Неймара вовсе держать на поле все 90 минут - это неуважение к сопернику.
Хм, странные у тебя представления об уважении в спорте. Этим футболистам из 6 лиги подарены незабываемые впечатления на всю жизнь. Они внукам будут рассказывать, что играли в официальном матче все 90 минут против Мбаппе и Неймара.
+2
0
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Борис Моисеев
Ответ VERBLYUD
Мбаппе самому не стыдно было играть все 90 минут против команды из 6-го дивизиона? 6-го, Карл!! Хотя, это для него не новое, он и в прошлом сезоне играл против команды из 4 дивизиона и делал хет-трики. Выпускать основу против любительской команды, а Мбаппе и Неймара вовсе держать на поле все 90 минут - это неуважение к сопернику.
А когда Месси с Эстонией полный матч играет это другое?
+2
-2
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Барсик Юрана
Посмотрим на Мбапераза в матчах с Баварией
+1
-4
-3
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Sevuska
Вырастает Килиан из штанишек ПСЖ .
Наступает время увидеть его в другом миксе команд , игроков . АПЛ , Па Литв .
Было бы здорово для игрока его уровня , и просто интересно для развития футбола .
+1
-3
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Marcus-light
Ответ VERBLYUD
Мбаппе самому не стыдно было играть все 90 минут против команды из 6-го дивизиона? 6-го, Карл!! Хотя, это для него не новое, он и в прошлом сезоне играл против команды из 4 дивизиона и делал хет-трики. Выпускать основу против любительской команды, а Мбаппе и Неймара вовсе держать на поле все 90 минут - это неуважение к сопернику.
Забавный вы человек. Вот прям команде из 6 дивизиона, которая вышла на ПСЖ, очень хочется играть против дубля и молодёжи (которая их всё равно обыграет).
Ну и Мбаппес Неймаром можно понять, они после ЧМ толком не вернулись, а потом ещё и в отпуск ездили.
+11
0
+11
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Exyxea
Ответ VERBLYUD
Мбаппе самому не стыдно было играть все 90 минут против команды из 6-го дивизиона? 6-го, Карл!! Хотя, это для него не новое, он и в прошлом сезоне играл против команды из 4 дивизиона и делал хет-трики. Выпускать основу против любительской команды, а Мбаппе и Неймара вовсе держать на поле все 90 минут - это неуважение к сопернику.
Являлся бы я фермером из 8-й нон лиги, я бы хотел сыграть против Мбаппе и Неймара, а не против Хесе и Икарди
+10
0
+10
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MUthebest
Ответ VERBLYUD
Мбаппе самому не стыдно было играть все 90 минут против команды из 6-го дивизиона? 6-го, Карл!! Хотя, это для него не новое, он и в прошлом сезоне играл против команды из 4 дивизиона и делал хет-трики. Выпускать основу против любительской команды, а Мбаппе и Неймара вовсе держать на поле все 90 минут - это неуважение к сопернику.
Им Бавария досталась. Поэтому кубок Франции плюс Чемпионат сгладят вероятный вылет в 1/8 ЛЧ
+5
0
+5
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QWertY
Ответ VERBLYUD
Мбаппе самому не стыдно было играть все 90 минут против команды из 6-го дивизиона? 6-го, Карл!! Хотя, это для него не новое, он и в прошлом сезоне играл против команды из 4 дивизиона и делал хет-трики. Выпускать основу против любительской команды, а Мбаппе и Неймара вовсе держать на поле все 90 минут - это неуважение к сопернику.
Так соперники наоборот рады, что играют против суперзвезд. А ты хочешь лишить их этой радости
+33
-2
+31
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VERBLYUD
Мбаппе самому не стыдно было играть все 90 минут против команды из 6-го дивизиона? 6-го, Карл!! Хотя, это для него не новое, он и в прошлом сезоне играл против команды из 4 дивизиона и делал хет-трики.

Выпускать основу против любительской команды, а Мбаппе и Неймара вовсе держать на поле все 90 минут - это неуважение к сопернику.
+12
-16
-4
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Я Гражданин Мира
Ответ Ебздрогыч
Ну ладно лига фермеров, так они еще в кубке умудрились найти настоящих фермеров чтобы стату набить
😀😀😀😀😀
0
-8
-8
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Я Гражданин Мира
Ответ dr. cage
Побьёт рекорд и снова в Реал проситься начнёт..
Да , ещё пару команд из шестого дивизиона и можно побить все рекоды
0
-2
-2
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Ебздрогыч
Ну ладно лига фермеров, так они еще в кубке умудрились найти настоящих фермеров чтобы стату набить
+17
-8
+9
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WelcomeBackPURE
Топарь! Бист! Гоат! Разорвал вчера сельский клуб в клочья !
+3
-4
-1
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dr. cage
Побьёт рекорд и снова в Реал проситься начнёт..
0
-4
-4
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