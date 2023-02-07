«Половина населения – мигранты. Есть русские, украинцы. Девчонки наши – в бьюти-индустрии. Есть 3-4 алкомаркета, саудиты оттуда бутылки ящиками выносят». Форвард «Аль-Риффы» Сердюк о жизни в Бахрейне

Первый россиянин в чемпионате Бахрейна Артем Сердюк рассказал о населении страны.

«Половина населения – мигранты из Индии, Бангладеш, Таиланда, Тайваня, Филиппин и других стран. Есть также белорусы, русские, казахи, украинцы. Девчонки наши устраиваются в бьюти-индустрию, которая здесь пока не развита.

Много саудитов (имеются в виду граждане Саудовской Аравии – прим. Sports.ru). Им достаточно пересечь 25-километровый мост, чтобы оказаться в Бахрейне.

Приезжают сюда на выходные потусить, покуролесить. Тут есть отдельный район с ночными клубами, там же 3-4 алкомаркета. Так саудиты оттуда ящиками выносят бутылки», – сказал нападающий «Аль-Риффы».

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