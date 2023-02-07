«Половина населения – мигранты. Есть русские, украинцы. Девчонки наши – в бьюти-индустрии. Есть 3-4 алкомаркета, саудиты оттуда бутылки ящиками выносят». Форвард «Аль-Риффы» Сердюк о жизни в Бахрейне

Теги Артем Сердюк Аль-Риффа высшая лига Бахрейн алкоголь и спорт Футбол

Первый россиянин в чемпионате Бахрейна Артем Сердюк рассказал о населении страны.

«Половина населения – мигранты из Индии, Бангладеш, Таиланда, Тайваня, Филиппин и других стран. Есть также белорусы, русские, казахи, украинцы. Девчонки наши устраиваются в бьюти-индустрию, которая здесь пока не развита.

Много саудитов (имеются в виду граждане Саудовской Аравии – прим. Sports.ru). Им достаточно пересечь 25-километровый мост, чтобы оказаться в Бахрейне.

Приезжают сюда на выходные потусить, покуролесить. Тут есть отдельный район с ночными клубами, там же 3-4 алкомаркета. Так саудиты оттуда ящиками выносят бутылки», – сказал нападающий «Аль-Риффы».

Русский легионер в Бахрейне: тренируется в 4 утра, живет в небоскребе, был звездой Австралии, играя в Беларуси

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Самсонов
Ответ deadjoker
Бьюти Индустрия это, как я понимаю, эскорт.
Ноготочки, укладки и прочее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ deadjoker
Бьюти Индустрия это, как я понимаю, эскорт.
Он самый. Знакомые девочки в соцсетях: я стала моделью, BMW купила. Алло, Лена, проснись, ты 3 года в эскорте... модель
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ювенский Туринтус
Ну девочкам тоже надо как-то жить. В восточных странах большой спрос на славяночек. Грех не пользоваться даровыми благами природы: кукольным личиком, светлыми волосами, длинными ногами. Зачем напрягаться и использовать мозги, если можно пойти по самому короткому пути, тем более платят столько, что айтишники позавидуют. Ну а вообще спасибо геостратегу, что русские девушки вынуждены продавать себя в Дубаях, вебкаме и порно, ибо достойной работы в регионах просто нет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
лицемерный гнус
Ответ deadjoker
Бьюти Индустрия это, как я понимаю, эскорт.
Всё верно, знакомый ездил туда отдыхать и рассказывал, что проституток из стран снг, там даже больше чем в Турции, правда они дороже.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HoratioH
Ответ deadjoker
Бьюти Индустрия это, как я понимаю, эскорт.
Под изысканным словом эскорт чаще всего подразумевается обыкновенная проституция
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталик Украинский
Ответ Лука Тони 9
Оказывается и веруны в алаха пьют ? Вот чудеса а то здешние муслимы так любят рассказывать что бухают только представители других конфессий.
Знакомый татарин говорил: ночью, когда Аллах не видит, можно...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Лука Тони 9
Оказывается и веруны в алаха пьют ? Вот чудеса а то здешние муслимы так любят рассказывать что бухают только представители других конфессий.
Случай был в Египте. Поехали кататься на яхте, взяли с собой алкоголь. Работники яхты неожиданно стали все "христами" и дружно распивали с нами.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Бьюти Индустрия это, как я понимаю, эскорт.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Total_90
Ответ remontada
Видит, но иногда моргает)
😀
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лука Тони 9
Оказывается и веруны в алаха пьют ? Вот чудеса а то здешние муслимы так любят рассказывать что бухают только представители других конфессий.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
remontada
Ответ ТрактоПоктер
В Бахрейне Аллах видит не всё....
Видит, но иногда моргает)
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Это кошерный алкоголь. В смысле халяльный.)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТрактоПоктер
В Бахрейне Аллах видит не всё....
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий