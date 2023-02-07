«Фанаты кричат «Пу-тин! Пу-тин!», когда я забиваю. Россия у них ассоциируется только с одним человеком». Форвард «Аль-Риффы» Сердюк о Бахрейне

Теги болельщики Владимир Путин высшая лига Таджикистан Артем Сердюк Аль-Ахли Манама Аль-Риффа высшая лига Бахрейн Политика Худжанд Футбол

Нападающий «Аль-Риффы» Артем Сердюк рассказал о популярности футбола в Бахрейне.

– Болельщики в Бахрейне любят футбол? 

– На команды-лидеры ходит тысяча-полторы. На «Аль-Ахли» – 150–250 человек. У клуба есть еще гандбольная, волейбольная и баскетбольная секции, они играют в залах с кондиционерами, вот там аншлаги.

Но есть и активные футбольные фанаты: голосят свои песни на арабском, бьют в барабаны. Когда я забиваю, кричат: «Пу-тин! Пу-тин!» Россия у них ассоциируется только с одним человеком, – сказал Сердюк.

Артем Сердюк перешел в чемпионат Бахрейна из чемпионата Таджикистана, где выступал за «Худжанд». Он стал первым российским игроком в истории лиги.

Русский легионер в Бахрейне: тренируется в 4 утра, живет в небоскребе, был звездой Австралии, играя в Беларуси

64 комментария

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Месси из Сибири
Ответ ЛяЛя Тополя
А я поржал с фамилии российского футболиста. Сердюк ( Гнатюк, Логвинюк)-характерны преимущественно для западных украинских земель;
для Малой Руси и Красной Руси характерны такие фамилии
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Stormbringer
Ответ Valeriy Komarow
Кто хочет тот связь найдет, а для таких как ты анекдот: - Путин вызывает к себе уролога. - Не могу нормально помочится. - Что у вас В.В. болит, режет, или жжет? - Да нет,только расстегиваю ширинку и достаю что бы отлить, а уже сосут.
Именно. Кто хочет, тот найдет. Это как с конспиролухами, которые знаки везде находят, которые очень хотят) А то, насколько это соотносится с реальным положением дел - их мало интересует. Главное очень хотеть найти)

Иронично, как ты сам расписался в своем уровне понимания исторических процессов и общего образования. Мне даже что-то доказывать не пришлось. Спасибо)
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Valeriy Komarow
Ответ Lev140588
Недуг пройдёт, как было с Германией. Может быть это займёт больше времени, но он пройдёт. Верю.
Я солидарен с вами и тоже верю, не смотря ни на что.
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Александр Грачев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Потому-что этот человек не лучшая ассоциация с Россией
А кто лучше?!
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OldRedWhite
Ответ Pb-SE
Ни от одного иностранца не слышал про ассоциацию с медведем или балалайкой. Скорее водка-снег-коммунизм-Путин.
Спутник и Погром !
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vallabaza
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Потому-что этот человек не лучшая ассоциация с Россией
зеля получше ассоциируется?
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mng
ну а что так мало? интересно было бы почитать про футбол в бахрейне, да и в таджикистане... экзотика однако!
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OldRedWhite
Ответ Eden Hazard
Уж получше Зеленских, Байденов и прочих марионеток Макронов.
Вроде как и собирательный образ употребили ,
а всех их с заглавной буквы пишите !
Спрашивается : Почему ?
Уважаете очень ?
Скрытая поддержка , вопреки правилам русского языка ?
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Lev140588
Ответ Valeriy Komarow
Германия в 30-х и начале 40-х тоже ассоциировалась с одним человеком.
Недуг пройдёт, как было с Германией. Может быть это займёт больше времени, но он пройдёт. Верю.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Eden Hazard
Там и к нему ФБР пришло и к сыну его уже лет 5 как вопросы, от коррупции и наркоты до педофилии. И? И все) Выходят через ту же дверь.
Байден - не диктатор. Во всяком случае, народ не страдает от него
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Dvapyatdesyat
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это очень плохо.
Если не это, наверное не узнал бы я, что в Бахрейне играет наш соотечественник))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Valeriy Komarow
Рихард Вагнер вроде лет на сто родился раньше тех событий о которых я упомянул, нет?
Он вообще умер в 1881 году. Другое дело, что им восхищался Гитлер. Из за этого его имя было скажем, нежелательно.
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Eden Hazard
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Байден тот же гений, но в Америке президент не может полностью управлять страной. Там к нему из за подозрительных бумаг может придти ФБР. Тут такое возможно?
Там и к нему ФБР пришло и к сыну его уже лет 5 как вопросы, от коррупции и наркоты до педофилии. И? И все) Выходят через ту же дверь.
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OldRedWhite
Ответ Gaiar
Много в 21 веке таких деятелей? Или вы хотите, чтобы фанаты из Бахрейна кричали Лермонтов, Васнецов или Чайковский? Не вижу ничего плохого в том, что Россия ассоциируется со своим президентом
Чайковский ? Не стыдно ?
Вы опять со своей ЛГБТ повесткой ?
Да и ХIX век …
Могли бы просто кричать : Киркоров !
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Valeriy Komarow
Ответ Konstantin Meerov
с Рихардом Вагнером
Рихард Вагнер вроде лет на сто родился раньше тех событий о которых я упомянул, нет?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Eden Hazard
Уж получше Зеленских, Байденов и прочих марионеток Макронов.
Байден тот же гений, но в Америке президент не может полностью управлять страной. Там к нему из за подозрительных бумаг может придти ФБР. Тут такое возможно?
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Кароль Колол Копотню
Ответ Valeriy Komarow
Кто хочет тот связь найдет, а для таких как ты анекдот: - Путин вызывает к себе уролога. - Не могу нормально помочится. - Что у вас В.В. болит, режет, или жжет? - Да нет,только расстегиваю ширинку и достаю что бы отлить, а уже сосут.
Вот именно, хочет
Борцуны только и хотят натягивать сову на глобус)))
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ЛяЛя Тополя
Ответ poolshh
А мне показалось беларусская фамилия.
чисто беларуские - БелькевИЧ, ИгнашевИЧ, ХацкевИЧ, ЯнуковИЧ, Рабинович)).

Миранчук - чисто укр фэмел.

А вообще , я тут по беларускому кладбищу гулял (время убивал), фамилии в основном - на ОВ ЕВ, ЕНКО, ИЧ
КалачЕВ, КорнилЕНКО, Гуренко, ИгнашевИЧ, короче замес между украинскими, русскими и беларускими.
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Eden Hazard
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Потому-что этот человек не лучшая ассоциация с Россией
Уж получше Зеленских, Байденов и прочих марионеток Макронов.
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Konstantin Meerov
Ответ Valeriy Komarow
Германия в 30-х и начале 40-х тоже ассоциировалась с одним человеком.
с Рихардом Вагнером
+2
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Konstantin Meerov
Следующая остановка Роналду
+1
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Gaiar
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Деятели науки, искусства, просвещения - это самая лучшая ассоциация с ней
Много в 21 веке таких деятелей?
Или вы хотите, чтобы фанаты из Бахрейна кричали Лермонтов, Васнецов или Чайковский?

Не вижу ничего плохого в том, что Россия ассоциируется со своим президентом
+1
-6
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Valeriy Komarow
Ответ Stormbringer
- О, там что-то про Россию в новости. Пойду напишу про Германию 30-х годов - Но ведь нет никакой связи... - Ну и что, плюсы не пахнут
Кто хочет тот связь найдет, а для таких как ты анекдот: - Путин вызывает к себе уролога.
- Не могу нормально помочится.
- Что у вас В.В. болит, режет, или жжет?
- Да нет,только расстегиваю ширинку и достаю что бы отлить, а уже сосут.
+2
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ювенский Туринтус
Она с ним ассоциировалась и много позже. Фактически это первый немец, с которым знакомишься еще в детском саду. Все благодаря патриотическому воспитанию в нашей стране
Второй после него - Маркс 🤣
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Teodrakis
Ну хоть не Сталин! Сталин! Сталин!
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