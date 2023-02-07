«Фанаты кричат «Пу-тин! Пу-тин!», когда я забиваю. Россия у них ассоциируется только с одним человеком». Форвард «Аль-Риффы» Сердюк о Бахрейне
Нападающий «Аль-Риффы» Артем Сердюк рассказал о популярности футбола в Бахрейне.
– Болельщики в Бахрейне любят футбол?
– На команды-лидеры ходит тысяча-полторы. На «Аль-Ахли» – 150–250 человек. У клуба есть еще гандбольная, волейбольная и баскетбольная секции, они играют в залах с кондиционерами, вот там аншлаги.
Но есть и активные футбольные фанаты: голосят свои песни на арабском, бьют в барабаны. Когда я забиваю, кричат: «Пу-тин! Пу-тин!» Россия у них ассоциируется только с одним человеком, – сказал Сердюк.
Артем Сердюк перешел в чемпионат Бахрейна из чемпионата Таджикистана, где выступал за «Худжанд». Он стал первым российским игроком в истории лиги.
Русский легионер в Бахрейне: тренируется в 4 утра, живет в небоскребе, был звездой Австралии, играя в Беларуси
Иронично, как ты сам расписался в своем уровне понимания исторических процессов и общего образования. Мне даже что-то доказывать не пришлось. Спасибо)
а всех их с заглавной буквы пишите !
Спрашивается : Почему ?
Уважаете очень ?
Скрытая поддержка , вопреки правилам русского языка ?
Вы опять со своей ЛГБТ повесткой ?
Да и ХIX век …
Могли бы просто кричать : Киркоров !
Борцуны только и хотят натягивать сову на глобус)))
Миранчук - чисто укр фэмел.
А вообще , я тут по беларускому кладбищу гулял (время убивал), фамилии в основном - на ОВ ЕВ, ЕНКО, ИЧ
КалачЕВ, КорнилЕНКО, Гуренко, ИгнашевИЧ, короче замес между украинскими, русскими и беларускими.
Или вы хотите, чтобы фанаты из Бахрейна кричали Лермонтов, Васнецов или Чайковский?
Не вижу ничего плохого в том, что Россия ассоциируется со своим президентом
- Не могу нормально помочится.
- Что у вас В.В. болит, режет, или жжет?
- Да нет,только расстегиваю ширинку и достаю что бы отлить, а уже сосут.