«Фанаты кричат «Пу-тин! Пу-тин!», когда я забиваю. Россия у них ассоциируется только с одним человеком». Форвард «Аль-Риффы» Сердюк о Бахрейне

Нападающий «Аль-Риффы» Артем Сердюк рассказал о популярности футбола в Бахрейне.

– Болельщики в Бахрейне любят футбол?

– На команды-лидеры ходит тысяча-полторы. На « » – 150–250 человек. У клуба есть еще гандбольная, волейбольная и баскетбольная секции, они играют в залах с кондиционерами, вот там аншлаги.

Но есть и активные футбольные фанаты: голосят свои песни на арабском, бьют в барабаны. Когда я забиваю, кричат: «Пу-тин! Пу-тин!» Россия у них ассоциируется только с одним человеком, – сказал Сердюк.

перешел в чемпионат Бахрейна из чемпионата Таджикистана, где выступал за « ». Он стал первым российским игроком в истории лиги.

Русский легионер в Бахрейне: тренируется в 4 утра, живет в небоскребе, был звездой Австралии, играя в Беларуси