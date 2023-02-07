Уткин о «Матч ТВ»: «Нечего им делать на ютубе. Редко так бывает – совершенно согласен»
Блогер Василий Уткин отреагировал на уход «Матч ТВ» с YouTube.
Напомним, с 1 февраля проекты «Газпром-Медиа», в число которых входит и канал «Матч ТВ», прекратили публиковать контент на ютубе. В холдинге объяснили это так: «Невозможно строить деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает».
«Редко так бывает, совершенно согласен с «Матч ТВ». Против правды ж не попрешь.
Так и наши отношения когда-то прервались. Ровно по этой логике. И мне кажется – к обоюдному удовольствию.
Все правильно, нечего «Матчу» делать на ютубе», – написал Уткин.
Есть несколько проектов , которые они ведут ( либо полностью, либо имеют большую долю) и действуют по одной схеме, сначала выкладывая свежий контент на Рутубе , а потом , через несколько дней только, заливают его уже на Ютуб.
Так делают например с поп-ММА промоушен "Наше дело", в который они прилично инвестировались не так давно и сразу навязали им такое правило ( сначала на Рутуб выкладывать контент).
Есть еще разный развлекательный и аналитический контент, который они так же муштруют
Он сравнил себя с Ютутбом, типо он собирал миллионную аудиторию, после него Матч ТВ скатился вниз?