Уткин о «Матч ТВ»: «Нечего им делать на ютубе. Редко так бывает – совершенно согласен»

Блогер Василий Уткин отреагировал на уход «Матч ТВ» с .

Напомним, с 1 февраля проекты «Газпром-Медиа», в число которых входит и канал «Матч ТВ», прекратили публиковать контент на ютубе. В холдинге объяснили это так: «Невозможно строить деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает».

«Редко так бывает, совершенно согласен с « ». Против правды ж не попрешь.

Так и наши отношения когда-то прервались. Ровно по этой логике. И мне кажется – к обоюдному удовольствию.

Все правильно, нечего «Матчу» делать на ютубе», – написал Уткин.