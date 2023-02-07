Уткин о «Матч ТВ»: «Нечего им делать на ютубе. Редко так бывает – совершенно согласен»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение интернет Матч ТВ YouTube Футбол

Блогер Василий Уткин отреагировал на уход «Матч ТВ» с YouTube.

Напомним, с 1 февраля проекты «Газпром-Медиа», в число которых входит и канал «Матч ТВ», прекратили публиковать контент на ютубе. В холдинге объяснили это так: «Невозможно строить деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает».

«Редко так бывает, совершенно согласен с «Матч ТВ». Против правды ж не попрешь.

Так и наши отношения когда-то прервались. Ровно по этой логике. И мне кажется – к обоюдному удовольствию.

Все правильно, нечего «Матчу» делать на ютубе», – написал Уткин.

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13 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ fall_of_troy
Матч ПРОДВИГАЕТ Рутьюб? Ну тогда это ситуация "слепой ведет слепого". lol Итоги весьма предсказуемы.
Не "Матч", а ГПМ продвигает, причем давно ,и вероятнее всего это делается по заказу сверху.
Есть несколько проектов , которые они ведут ( либо полностью, либо имеют большую долю) и действуют по одной схеме, сначала выкладывая свежий контент на Рутубе , а потом , через несколько дней только, заливают его уже на Ютуб.
Так делают например с поп-ММА промоушен "Наше дело", в который они прилично инвестировались не так давно и сразу навязали им такое правило ( сначала на Рутуб выкладывать контент).
Есть еще разный развлекательный и аналитический контент, который они так же муштруют
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Игорь Новиков
Ответ deadjoker
Ну они вполне годные и бесплатные обзоры матчей лч и чемпионатов выкладывали
Не бесплатные, а купленные на ваши налоги)
+4
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+1
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Давид Agabekyan
Ответ В Питере Пять
Единственная польза их канала – обзоры матчей. Но после потери топ чемпионатов, это уже особо и не важно.
Германия и Италия не топ? Про еврокубки вообще молчу
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BarCa
Так и наши отношения когда-то прервались. Ровно по этой логике. И мне кажется - к обоюдному удовольствию.
Он сравнил себя с Ютутбом, типо он собирал миллионную аудиторию, после него Матч ТВ скатился вниз?
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Честный контроль
Пффф...блогер ))) Докатился тушканчик.
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-4
-2
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В Питере Пять
Единственная польза их канала – обзоры матчей. Но после потери топ чемпионатов, это уже особо и не важно.
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+4
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Barvex
Ответ Bashibuzuck
А мне кажется Матч тупо продвигает Рутуб, который тоже в ГПМ входит, вот и все, а все эти фразы про Ютуб просто отмазон. Кстати, контент Premier, который тоже входит в ГПМ, продолжает выкладыватся😁. Касаемо Васи... помнится он как-то, неколько лет назад, в "Футбольном клубе" сказал, что вообще не сотрудничает с ГПМ и даже не смотрит их контент, хотя на то время работал на Эхо Москвы, который входил в ГПМ😁, короче Вася Уткин это тот еще гусь😁
Вася Уткин - это элемент системы.
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Алекс Мелкумян
Ответ fall_of_troy
Матч ПРОДВИГАЕТ Рутьюб? Ну тогда это ситуация "слепой ведет слепого". lol Итоги весьма предсказуемы.
Ну контент Матча и вправду никто не смотрит, а у обзоров футбольных неплохие просмотры были, топовые матчи под миллион собирали. Видимо на это и расчет. Хотя толку гнать народ на недопиленный хостинг, ну придут, увидят и уйдут, разве что их канал и будут ради этих обзоров и смотреть.
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deadjoker
Ну они вполне годные и бесплатные обзоры матчей лч и чемпионатов выкладывали
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+11
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fall_of_troy
Ответ Bashibuzuck
А мне кажется Матч тупо продвигает Рутуб, который тоже в ГПМ входит, вот и все, а все эти фразы про Ютуб просто отмазон. Кстати, контент Premier, который тоже входит в ГПМ, продолжает выкладыватся😁. Касаемо Васи... помнится он как-то, неколько лет назад, в "Футбольном клубе" сказал, что вообще не сотрудничает с ГПМ и даже не смотрит их контент, хотя на то время работал на Эхо Москвы, который входил в ГПМ😁, короче Вася Уткин это тот еще гусь😁
Матч ПРОДВИГАЕТ Рутьюб? Ну тогда это ситуация "слепой ведет слепого". lol Итоги весьма предсказуемы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
А мне кажется Матч тупо продвигает Рутуб, который тоже в ГПМ входит, вот и все, а все эти фразы про Ютуб просто отмазон. Кстати, контент Premier, который тоже входит в ГПМ, продолжает выкладыватся😁. Касаемо Васи... помнится он как-то, неколько лет назад, в "Футбольном клубе" сказал, что вообще не сотрудничает с ГПМ и даже не смотрит их контент, хотя на то время работал на Эхо Москвы, который входил в ГПМ😁, короче Вася Уткин это тот еще гусь😁
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Ждем передачу "Есть тема!" в Одноклассниках!
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Ебздрогыч
Какой контент - такой и видеохостинг!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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