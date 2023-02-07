«Аль-Наср» дает Бускетсу 18 млн евро в год чистыми, срок контракта он сможет выбрать сам. Серджи ждет предложение «Барсы»

получил крупное предложение от « », за который играет Криштиану Роналду.

По данным Mundo Deportivo, саудовский клуб дает капитану «Барселоны» контракт с зарплатой 18 млн евро за сезон после уплаты налогов. Изначально «Аль-Наср» предложил испанцу контракт сроком на 2 года, но клуб готов заключить с игроком соглашение на любой желаемый срок.

Как отмечается, Федерация футбола Саудовской Аравии хочет повысить уровень всех клубов лиги за счет привлечения звезд европейского футбола, чтобы повысить шансы на успех заявки страны на проведение ЧМ-2030.

После перехода Криштиану Роналду в Саудовской Аравии хотят, чтобы в страну приехали и другие звездные игроки, которые смогут стать амбассадорами заявки на проведение .

Бускетс намерен подождать – он собирается получить предложение «Барселоны» о продлении контракта и оценить его, так как знает, что Хави хочет видеть его в команде.

В этом сезоне на счету 34-летнего опорника 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.