«Аль-Наср» дает Бускетсу 18 млн евро в год чистыми, срок контракта он сможет выбрать сам. Серджи ждет предложение «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Серджи Бускетс ЧМ-2030 деньги Футбол

Серджи Бускетс получил крупное предложение от «Аль-Насра», за который играет Криштиану Роналду.

По данным Mundo Deportivo, саудовский клуб дает капитану «Барселоны» контракт с зарплатой 18 млн евро за сезон после уплаты налогов. Изначально «Аль-Наср» предложил испанцу контракт сроком на 2 года, но клуб готов заключить с игроком соглашение на любой желаемый срок.

Как отмечается, Федерация футбола Саудовской Аравии хочет повысить уровень всех клубов лиги за счет привлечения звезд европейского футбола, чтобы повысить шансы на успех заявки страны на проведение ЧМ-2030.

После перехода Криштиану Роналду в Саудовской Аравии хотят, чтобы в страну приехали и другие звездные игроки, которые смогут стать амбассадорами заявки на проведение ЧМ-2030.

Бускетс намерен подождать – он собирается получить предложение «Барселоны» о продлении контракта и оценить его, так как знает, что Хави хочет видеть его в команде.

В этом сезоне на счету 34-летнего опорника 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь

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36 комментариев

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Кино Музыка
Через год, наверное.
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Enzo Fernandez
Ответ гилберт
Он же Серхио, а не Серджи.
Можно проще. Бревно
Оно и в Африке бревно
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гилберт
Он же Серхио, а не Серджи.
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DolJun
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Комментарий удален модератором
тогда как ты сам с собой уживаешься?
+1
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fatei4
Предложение барсы - 18 мешков риса на 2 года
+1
-2
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ DolJun
ты что, против футбола?
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Enzo Fernandez
Ответ The Best
Тебе не надоело создавать новые аккаунты на спортсе?) Причём с одним и тем же никнеймом 😂🤦🏻‍♂️
У него спортс это единственная отдушина в жизни, помимо компа и онанизма😂
+5
-3
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Boni Jek
Ответ Enzo Fernandez
Почему ты решил, что мне на это не начихать?😂
Я не решаю
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Enzo Fernandez
Ответ umnik3
Ну, вот ты просрался)) Легче стало?
Я кроме правды ничего лишнего не сказал😂
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The Best
Ответ Егор Зуев))
Наконец-то они поняли, что без звёзды в составе им не куда расти. Раньше у них был Абубакар, сейчас никого
Тебе не надоело создавать новые аккаунты на спортсе?)
Причём с одним и тем же никнеймом 😂🤦🏻‍♂️
+3
-5
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Enzo Fernandez
Ответ Boni Jek
Барселона реал
Почему ты решил, что мне на это не начихать?😂
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-1
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umnik3
Ответ Enzo Fernandez
Этот кусок манекена даже в любимом чемпионате своего пучеглазого тренеришки будет казаться посредственностью, впрочем, как и везде 😂
Ну, вот ты просрался)) Легче стало?
0
0
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Boni Jek
Ответ Enzo Fernandez
Чё? Какие восемь очков?
Барселона реал
+1
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DolJun
Ответ Boni Jek
Опять обидели?
извини если да
0
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Enzo Fernandez
Ответ Boni Jek
Больно-8 очков....
Чё? Какие восемь очков?
0
-2
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DolJun
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Комментарий удален модератором
ты что, против футбола?
0
-1
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Boni Jek
Ответ DolJun
предложение барсы: 1 чизбургер и картошка фри, чего еще ждать от фк мем? будет ждать - так в приличном клубе и не поиграет)
Опять обидели?
+5
-1
+4
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Boni Jek
Ответ Enzo Fernandez
Этот кусок манекена даже в любимом чемпионате своего пучеглазого тренеришки будет казаться посредственностью, впрочем, как и везде 😂
Больно-8 очков....
+14
-1
+13
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Boni Jek
Не думаю что Бускетс перейдет к арабам
+3
-2
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ DolJun
предложение барсы: 1 чизбургер и картошка фри, чего еще ждать от фк мем? будет ждать - так в приличном клубе и не поиграет)
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гилберт
Вроде Серхио собрался уходить, с чего вдруг решил остаться?
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Nuraly Amirov
Надо лет 20 выбирать и жить на широкую ногу)
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гилберт
Ответ Гамаль Хайдаров
Надеюсь он не ждет что Барс перебьет предложение по зарплате?)
Согласен на 17 чистыми.
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Enzo Fernandez
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АРТУР АЛИЕВ
Сейчас Барса предложит ему понижение контракта и он согласится
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