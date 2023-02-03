Бускетс готов заключить с «Барселоной» краткосрочный контракт с пониженной зарплатой
Полузащитник Серджи Бускетс согласен остаться в «Барселоне» на новый сезон.
По данным журналиста Роджера Сапераса, футболист готов подписать краткосрочный контракт, предполагающий более низкую зарплату, чем сейчас. Он ждет звонка от руководства и затем будет принимать решение о своем будущем.
Отмечается, что у Бускетса есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.
Текущее соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2023 года. Подробно со статистикой выступлений 34-летнего испанца можно ознакомиться здесь.
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