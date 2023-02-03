Бускетс готов заключить с «Барселоной» краткосрочный контракт с пониженной зарплатой

Теги МЛС Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Серджи Бускетс Футбол

Полузащитник Серджи Бускетс согласен остаться в «Барселоне» на новый сезон.

По данным журналиста Роджера Сапераса, футболист готов подписать краткосрочный контракт, предполагающий более низкую зарплату, чем сейчас. Он ждет звонка от руководства и затем будет принимать решение о своем будущем.

Отмечается, что у Бускетса есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.

Текущее соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2023 года. Подробно со статистикой выступлений 34-летнего испанца можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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arsenal.ave
Отказался от баснословных денег из СА, пошел на понижение зп чтобы быть верным любимому клубу, Легенда!
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AdequateMan
Бускет похоже набирает форму, с Реалом и вчера сыграл просто отлично, один из лучших опорников за всю историю, кто бы что не говорил
+1
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+1
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Isco Alarcon
Ответ rigobersong
Лучший опорник в истории футбола:)
После каземиро:)
+3
-3
0
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Sardor Abdujalilov
Se queda
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Лучший опорник в истории футбола:)
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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