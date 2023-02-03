Бускетс готов заключить с «Барселоной» краткосрочный контракт с пониженной зарплатой

Полузащитник Серджи Бускетс согласен остаться в «Барселоне» на новый сезон.

По данным журналиста Роджера Сапераса, футболист готов подписать краткосрочный контракт, предполагающий более низкую зарплату, чем сейчас. Он ждет звонка от руководства и затем будет принимать решение о своем будущем.

Отмечается, что у Бускетса есть предложения из и Саудовской Аравии.

Текущее соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2023 года. Подробно со статистикой выступлений 34-летнего испанца можно ознакомиться здесь.