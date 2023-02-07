Аймар уверяет, что Месси играет не ради денег: «Те, кто доходят до такого уровня, играют из любви к футболу»

Теги ПСЖ Лионель Месси Пабло Аймар лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Футбол

Экс-хавбек Аргентины Пабло Аймар утверждает, что Лионель Месси играет не ради денег.

«Люди, которые добираются до такого уровня, играют из любви к футболу. Вы никогда не встретите пятилетних ребят, которые думают о том, что в тридцать будут обеспечены на всю жизнь.

Под конец карьеры начинаешь учитывать разные вещи, но движущей силой остается страсть – и только», – сказал член тренерского штаба сборной в подкасте La Selecta.

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10 комментариев

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Шагри
Вспоминая все его истории продлений контрактов с Барсой, то да, не ради денег. И в пятую лигу Европы он поехал тоже на голос альтруизме, да.
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Нефанатик
Его любовь к футболу дорого обошлась Барсе))
+1
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Xm.md
А зачем тогда разорял Барсу?
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Aleksandr Dubovik
Настолько не ради денег, что из-за своей зп бывший клуб едва ли не по миру пустил ага
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xQcoW
Скромняга меси всегда играл за ролтон и туалетную бумагу
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-1
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Я Гражданин Мира
Ответ S1rAlex
Разорил Барсу он своим контрактом тоже чисто из-за любви к футболу))
Он барсу не разорил, но надо было.
Лапорте рано или поздно получить по заслугом
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-1
-1
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Пако
Ради денег играет только Дзюба
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Сергей Ефимов
Ну в принципе когда у тебя уже столько денег, наверное действительно вообще что-то делать ради денег не имеет смысла ))
+3
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Sekor
Тут явно тот случай, когда приятное совмещается с полезным. Дай Бог каждому!
+4
-1
+3
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S1rAlex
Разорил Барсу он своим контрактом тоже чисто из-за любви к футболу))
+2
-5
-3
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