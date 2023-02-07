Аймар уверяет, что Месси играет не ради денег: «Те, кто доходят до такого уровня, играют из любви к футболу»

Экс-хавбек Аргентины Пабло Аймар утверждает, что играет не ради денег.

«Люди, которые добираются до такого уровня, играют из любви к футболу. Вы никогда не встретите пятилетних ребят, которые думают о том, что в тридцать будут обеспечены на всю жизнь.

Под конец карьеры начинаешь учитывать разные вещи, но движущей силой остается страсть – и только», – сказал член тренерского штаба сборной в подкасте La Selecta.