Жером Ротен: «Продление Месси – полный бред. Он не прилагает усилий для продвижения «ПСЖ». Ужасная идея в плане построения команды»
Жером Ротен высказался против продления контракта Лионеля Месси с «ПСЖ».
Ранее советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш подтвердил, что с аргентинцем ведутся переговоры о новом соглашении.
«Это ужасная идея с точки зрения построения коллектива, команды. Проблема «ПСЖ» как раз в наличии нескольких звезд.
Мне кажется, что продление контракта Месси – это полный бред. Особенно с учетом взрывного роста зарплатной ведомости. Они уткнулись в ограничения финансового фэйр-плей.
Я не понимаю, зачем продлевать его, особенно в плане имиджа. Месси не прилагает усилий для продвижения клуба, не благодарит болельщиков. Ни одного приятного жеста с его стороны, он не хочет прилагать бóльших усилий», – сказал бывший игрок «ПСЖ» в эфире RMC Sport.
Соглашение Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне на счету аргентинца 10 голов и 10 голевых передач в 18 матчах Лиги 1.
Ну да, зачем продлевать действующего чемпиона мира и потенциально игрока, который в футболке ПСЖ получит золотой мяч
нужно было добавить Ротену.
И сколько потратил псж за последние годы?
А что касается с позора то начните тогда с 1:6 в камп ноу
А Месси нужна псж ?
С такими дворвоми защитниками трудно выиграть лигу чемпионов.
Ну, и Лигу 1 они легко без пешего возьмут. Плюс в ЛЧ он им не налажает. Везде вин-вин ситуация.
Вы его не знаете что-ли?
Он никто!!!!!!!
А кто ты такой вообще?
А между тем ПСЖ в полузащите одни деревья, плюс Верратти, который постоянно ломается. Но если что, спрашивать мы будем именно с Месси, и чуток с Неймара. Потому что Мбаппе француз, ну а с поленьев типа Солера, Сантуша и Руиса какой спрос.