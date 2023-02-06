Жером Ротен: «Продление Месси – полный бред. Он не прилагает усилий для продвижения «ПСЖ». Ужасная идея в плане построения команды»

Теги ПСЖ Жером Ротен Лионель Месси лига 1 Франция финансовый фэйр-плей Футбол

Жером Ротен высказался против продления контракта Лионеля Месси с «ПСЖ».

Ранее советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш подтвердил, что с аргентинцем ведутся переговоры о новом соглашении.

«Это ужасная идея с точки зрения построения коллектива, команды. Проблема «ПСЖ» как раз в наличии нескольких звезд.

Мне кажется, что продление контракта Месси – это полный бред. Особенно с учетом взрывного роста зарплатной ведомости. Они уткнулись в ограничения финансового фэйр-плей.

Я не понимаю, зачем продлевать его, особенно в плане имиджа. Месси не прилагает усилий для продвижения клуба, не благодарит болельщиков. Ни одного приятного жеста с его стороны, он не хочет прилагать бóльших усилий», – сказал бывший игрок «ПСЖ» в эфире RMC Sport.

Соглашение Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне на счету аргентинца 10 голов и 10 голевых передач в 18 матчах Лиги 1.

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88 комментариев

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Имя Фамилия
Фантики меси, которые пишут гадости про ПСЖ и его легенд прямо под этой новостью это лучшее доказательство, что Ротен прав. Меси и его секта это только в минус престижу клуба, постоянно портят воздух, оскорбляют игроков и тренеров. Париж подобрал каталонского бомжа после всех 8:2 когда он никому не был нужен, накормили, одели, дали ему шанс поиграть в супер-команде сплошь из суперзвёзд, ещё и подарили домашний ЧМ, и вот вам благодарность. Всё-таки сейчас уже все понимают, что этому персонажу вместе с его неадекватной фан-базой было самое место в каталонском шапито, а не в приличных клубах уровня ПСЖ, они же просто дикари, куда им в приличное общество.
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Sekor
Что-то Роттен вообще не в теме. Месси только что выиграл ЧМ. Он один из топовых игроков на планете, несмотря на возраст. ПСЖ его явно не за красивые глаза подписывало. Прибыль клуба все равно больше затрат на собственно Месси. Но только Жером походу вообще не финансист. Пусть лучше за свои бабки переживает, чтобы не влететь с какой-нибудь аферой.
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MUthebest
"Я не понимаю, зачем продлевать его, особенно в плане имиджа."
Ну да, зачем продлевать действующего чемпиона мира и потенциально игрока, который в футболке ПСЖ получит золотой мяч
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AnMe
Ответ Caterina
Идиоты вроде Ротена считают, что достаточно накупить гоатов в атаку, и всё - весь мир у ваших ног. А между тем ПСЖ в полузащите одни деревья, плюс Верратти, который постоянно ломается. Но если что, спрашивать мы будем именно с Месси, и чуток с Неймара. Потому что Мбаппе француз, ну а с поленьев типа Солера, Сантуша и Руиса какой спрос.
Так точно 👍🏽
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Blaumerc
- вот если бы позвали Роналду... было бы совсем другое дело
нужно было добавить Ротену.
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Я Гражданин Мира
Ответ Wild91688
А когда меси последний раз выигрывал ЛЧ,ты помнишь хоть,я лично помню его позоры
А псж когда выиграл вообще?
И сколько потратил псж за последние годы?
А что касается с позора то начните тогда с 1:6 в камп ноу
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Тотто
Статистика Лео просит чтоб этот мусье заткнулся
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Ar
Жером Ротен - это полузащитник ПСЖ эпохи Семака:-)
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Wild91688
Ответ Я Гражданин Мира
Надо вопрос поставить по другому А Месси нужна псж ? С такими дворвоми защитниками трудно выиграть лигу чемпионов.
А когда меси последний раз выигрывал ЛЧ,ты помнишь хоть,я лично помню его позоры
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Wild91688
Мессифаны в один голос будут твердить что Ротен не прав,весь мир знает что от меси толку нет в ПСЖ,набивая мусор-ную стату на лорянах анжерах месифаны доказывают всем с пе-ной у рта что меси лучший игрок ПСЖ,посмотрим против Баварии что он покажет как всегда потеряется
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Я Гражданин Мира
Ответ Александра Александрова
Мбаппе и Неймар это просто дыра денежная , много они лиг чемпионов выиграли ? Убери их обоих поставь двух работяг и Месси и хуже точно не будет , только сэкономишь 500 миллионов ! Но от Месси все прям требуют, чтобы он выиграл лигу чемпионов , кстати Франция в 21 веке вообще без единого ервокубка , так что выиграть какой нибудь кубок с французским клубом это сродни героическому поступку ! Кстати в 21 веке ла лига выиграла 35 кубков , а остальные 4 вместе взятые лиги апл+бундес лига + сериал + лига 1 всего 24 ))))
Точна
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Константин Эсперов
Роттен ещё говорил, что Франции для ЧМ нужен "Великий" Погба.
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Я Гражданин Мира
Надо вопрос поставить по другому
А Месси нужна псж ?
С такими дворвоми защитниками трудно выиграть лигу чемпионов.
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Пенс
Фактит Жером. Чел приехал за деньгами и только. Выдоил бчк и поехал в Париж. Недаром тот же пеп только в интервью его и хвалил, а как дошло дела (подписать в Сити), то сразу в кусты.
Ну, и Лигу 1 они легко без пешего возьмут. Плюс в ЛЧ он им не налажает. Везде вин-вин ситуация.
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Комил Мирзаев
он даже шнурки Месси не стоить . Месси легендарный игрок история футбол
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Из Парижа с любовью
Это че у них там местный Володька или Царь?
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Имя Фамилия
Пожалуй тут с Ротеном согласятся все фаны ПСЖ.
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Я Гражданин Мира
Ответ Ира15577
А кто это???
Как кто ?
Вы его не знаете что-ли?
Он никто!!!!!!!
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Я Гражданин Мира
Ответ muslim1978
Жером Вротэн!!!
Только так!🤣🤣🤣
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Имя Фамилия
Ответ Андрей Хенто
Ротен персональный хейтер Месси. Особенно забавно это звучит тогда, когда Месси, пожалуй лучший из тройки, конкретно на данный момент.
Точно подмечено. Меси может быть лучшим из тройки только когда остальные двое травмированы.
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Я Гражданин Мира
Ответ Caterina
Идиоты вроде Ротена считают, что достаточно накупить гоатов в атаку, и всё - весь мир у ваших ног. А между тем ПСЖ в полузащите одни деревья, плюс Верратти, который постоянно ломается. Но если что, спрашивать мы будем именно с Месси, и чуток с Неймара. Потому что Мбаппе француз, ну а с поленьев типа Солера, Сантуша и Руиса какой спрос.
Я с вами полностью согласен
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Я Гражданин Мира
Можно подумать его мнения интересно кому нибудь !
А кто ты такой вообще?
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Caterina
Идиоты вроде Ротена считают, что достаточно накупить гоатов в атаку, и всё - весь мир у ваших ног.
А между тем ПСЖ в полузащите одни деревья, плюс Верратти, который постоянно ломается. Но если что, спрашивать мы будем именно с Месси, и чуток с Неймара. Потому что Мбаппе француз, ну а с поленьев типа Солера, Сантуша и Руиса какой спрос.
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Demyan Grachev
лызнули гарлику
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muslim1978
Жером Вротэн!!!
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