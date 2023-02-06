Жером Ротен: «Продление Месси – полный бред. Он не прилагает усилий для продвижения «ПСЖ». Ужасная идея в плане построения команды»

высказался против продления контракта Лионеля Месси с « ».

Ранее советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш подтвердил, что с аргентинцем ведутся переговоры о новом соглашении.

«Это ужасная идея с точки зрения построения коллектива, команды. Проблема «ПСЖ» как раз в наличии нескольких звезд.

Мне кажется, что продление контракта Месси – это полный бред. Особенно с учетом взрывного роста зарплатной ведомости. Они уткнулись в ограничения финансового фэйр-плей.

Я не понимаю, зачем продлевать его, особенно в плане имиджа. Месси не прилагает усилий для продвижения клуба, не благодарит болельщиков. Ни одного приятного жеста с его стороны, он не хочет прилагать бóльших усилий», – сказал бывший игрок «ПСЖ» в эфире RMC Sport.

Соглашение Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне на счету аргентинца 10 голов и 10 голевых передач в 18 матчах Лиги 1.