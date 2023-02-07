Раулю предложили возглавить «Лидс». Тренер «Кастильи» отказался – считает, что не лучшее время
Бывший нападающий «Реала» Рауль мог возглавить «Лидс».
По сведениям As, испанец, тренирующий «Реал Мадрид Кастилья», отверг предложение английской команды. Отмечается, что клуб АПЛ хотел назначить его любой ценой, но Рауль посчитал, что сейчас неудачный момент для такого перехода.
На данный момент «Кастилья» занимает в третьем дивизионе Испании второе место, на два очка отставая от «Алькоркона».
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