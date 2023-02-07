Раулю предложили возглавить «Лидс». Тренер «Кастильи» отказался – считает, что не лучшее время

Бывший нападающий «Реала» Рауль мог возглавить « ».

По сведениям As, испанец, тренирующий « », отверг предложение английской команды. Отмечается, что клуб хотел назначить его любой ценой, но посчитал, что сейчас неудачный момент для такого перехода.

На данный момент «Кастилья» занимает в третьем дивизионе второе место, на два очка отставая от «Алькоркона».