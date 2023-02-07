Раулю предложили возглавить «Лидс». Тренер «Кастильи» отказался – считает, что не лучшее время

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Рауль Ла Лига Лидс Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Футбол

Бывший нападающий «Реала» Рауль мог возглавить «Лидс».

По сведениям As, испанец, тренирующий «Реал Мадрид Кастилья», отверг предложение английской команды. Отмечается, что клуб АПЛ хотел назначить его любой ценой, но Рауль посчитал, что сейчас неудачный момент для такого перехода.

На данный момент «Кастилья» занимает в третьем дивизионе Испании второе место, на два очка отставая от «Алькоркона».

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7 комментариев

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Jazzzz
Мостовому пусть отдаст предложение
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Пако
В любом случае опыт работы и в АПЛ не повредил бы Раулю
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Gon3a1e5@mail.ru
Он явно просто знает что вопрос назначения его в первую команду дело времени. Дай бог там не облажаться. Легенда!!!
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Lindeman
Рауль будущий тренер Реал Мадрид
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Андрей Хенто
Ответ Sardorbek Mamazhanov
Все верно. Пример Пепа как хороший урок для тренеров - работай по топ клубам с топ бюджетами - твои тренерские недостатки несильно заметят.
Можно относится по-разному к Гвардиоле, но он уже давно всем доказал и не даром считается один из лучших тренеров в мире.
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Sardorbek Mamazhanov
Ответ Андрей Хенто
Раулю подсовывают предложения команды, которые находятся на грани вылета. То Шальке, то вот теперь Лидс. Это серьёзный вызов и серьёзный риск, можно провалиться и больше никто всерьёз не будет рассматривать твою кандидатуру на пост главного тренера, понять его прекрасно можно.
Все верно. Пример Пепа как хороший урок для тренеров - работай по топ клубам с топ бюджетами - твои тренерские недостатки несильно заметят.
+7
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+3
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Андрей Хенто
Раулю подсовывают предложения команды, которые находятся на грани вылета. То Шальке, то вот теперь Лидс. Это серьёзный вызов и серьёзный риск, можно провалиться и больше никто всерьёз не будет рассматривать твою кандидатуру на пост главного тренера, понять его прекрасно можно.
+5
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+3
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