«Лидс» уволил Марша после 7 матчей без побед в АПЛ. Клуб идет на 17-м месте
Джесси Марш уволен с должности главного тренера «Лидса».
Американец тренировал команду с февраля 2022 года.
Под его руководством в текущем сезоне «Лидс» набрал в чемпионате Англии 18 очков за 20 игр и занимает 17-е место. В последних 7 играх в АПЛ клуб не одержал ни одной победы, уступив четырежды.
Ожидаемые забитые голы - 1.65
Ожидаемые пропущенные голы - 0.97
Ожидаемая разница мячей - 0.68
Ожидаемые очки - 1.73
Ожидаемое 5-е место в АПЛ по всем показателям