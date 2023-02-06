уволен с должности главного тренера « ».

Американец тренировал команду с февраля 2022 года.

Под его руководством в текущем сезоне «Лидс» набрал в чемпионате Англии 18 очков за 20 игр и занимает 17-е место. В последних 7 играх в клуб не одержал ни одной победы, уступив четырежды.