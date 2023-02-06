«Лидс» уволил Марша после 7 матчей без побед в АПЛ. Клуб идет на 17-м месте

Теги премьер-лига Англия отставки Лидс Джесси Марш Футбол

Джесси Марш уволен с должности главного тренера «Лидса».

Американец тренировал команду с февраля 2022 года.

Под его руководством в текущем сезоне «Лидс» набрал в чемпионате Англии 18 очков за 20 игр и занимает 17-е место. В последних 7 играх в АПЛ клуб не одержал ни одной победы, уступив четырежды.

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37 комментариев

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LLiriKK
Куда теперь будут девать всю ту ораву американцев, которую он в команду накупил?
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BioTambovez
Ответ Los Galácticos
Всегда вспоминаю Лидс под руководством Дэвида О’Лири, одна из самых крутых команд детства, из-за этого до сих пор какие-то симпатии есть к Лидсу на подсознательном уровне.
Да, со Спартаком была заруба огненная
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Rainn
Марш отсюда
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Тед Лассо все 🙁🤷‍♂️
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Nuteruoli
Ответ limidi
команда играла ужасающе, не знаю где ты увидел хороший футбол
Итоговые данные статистических показателей «Лидса» за январь месяц:

Ожидаемые забитые голы - 1.65
Ожидаемые пропущенные голы - 0.97
Ожидаемая разница мячей - 0.68
Ожидаемые очки - 1.73

Ожидаемое 5-е место в АПЛ по всем показателям
+5
-2
+3
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Уэмбли Стедиум
В принципе Лидс играет в атакующий безбашенный футбол.Пропускают в контратаках.В защите следует играть повнимательнее.Не хот елось чтобы Лидс вылетел
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limidi
Ответ Лукашин Петр
Странное решение, игроков под него же брали в основном, не думаю, что сейчас кто-то наладит ситуацию
не было никакого прогресса - одни мучения на поле
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limidi
Ответ Олег Кондратов
На коуча бывших святых австрийца бы глянул там
не дай бог, проигрывать по 0-9 в стиле хазенхютеля не хотелось бы
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limidi
Ответ Nuteruoli
Спасибо за все, Джесси. Спасибо, что спас клуб от вылета в прошлом году, в этом сезоне Лидс показывал хороший футбол, просто в некоторых моментах не залетало, ещё судьи много ошибались в пользу соперника.
команда играла ужасающе, не знаю где ты увидел хороший футбол
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limidi
слабый тренер, не построивший за год в команде ничего. накупил множество игроков, но так и не придумал что с ними делать. Заслуженная отставка
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Бухгалтер2021
давай в хоффенхайм
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Сергей Орлов
Набрал американцев и уволили)
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cruyff_14
Неужели так Дайч с «ирисками» впечатлил руководство «Лидса»?
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Олег Кондратов
На коуча бывших святых австрийца бы глянул там
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Savini
Ответ za_vsu_xypmy
что теперь делать с американцами в составе?
Американцы брались не под Марша, а под будущих американских владельцев и американский рынок, так что будут бегать и при новом тренере
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Николай Корягин
Пора звонить Эллардайсу
+2
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tackle by Moore
Следующие два матча у Лидса против МЮ и будет очень забавно если они назначат исполняющим обязанности Армаса, который был помощником Рангника в МЮ и которого игроки прозвали Тедом Лассо. И если Тен Хаг не заберет шесть очков против помощника шарлатана будет очень конфузно
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Tottenhamon21
физрук Марш поедет покорять саудовскую лигу, наверное.
+5
-2
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Sergey Parashchenko
Кержаков,мог бы день с Кипром подождать
+3
-1
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Вальтер Пандиани
Наконец-то) Хотя с Бьелсой уже бы в шипе играли)
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vaslover
Ответ Los Galácticos
Всегда вспоминаю Лидс под руководством Дэвида О’Лири, одна из самых крутых команд детства, из-за этого до сих пор какие-то симпатии есть к Лидсу на подсознательном уровне.
Только там брутальный британский костяк был, с которым можно было дойти в том числе и до полуфинала ЛЧ, стильная команда была. А сейчас былой харизмы у клуба нет.
+6
-1
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DolJun
лидс, сотон и борнмут должны отправляться в шип, но если место борнмута займет сити гвардиолы - то я тоже не расстроюсь
+2
-6
-4
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Лукашин Петр
Странное решение, игроков под него же брали в основном, не думаю, что сейчас кто-то наладит ситуацию
0
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Bashibuzuck
Ответ Михаил1970
Кто там из наших тренеров свободен?
Уже идут переговоры в Дмитрием Гунько, информация от надежного инсайдера😁
+18
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+18
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Михаил1970
Кто там из наших тренеров свободен?
+1
-1
0
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